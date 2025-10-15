Ипотечный щит: Госдума готовит закон, который спасёт от потери жилья — узнайте, кого это коснётся

В ближайшее время в России может появиться закон, который защитит заемщиков от потери единственного жилья, купленного в ипотеку. В Госдуме готовят инициативу, полностью запрещающую банкам изымать такое имущество у добросовестных граждан, если они уже выплатили большую часть долга.
Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
"Сегодня, в условиях экономической рецессии и фактического падения доходов части населения, этот вопрос приобретает особую социальную значимость", — отметил депутат.
Согласно действующим нормам, у должников нельзя изъять единственное жильё, если оно не находится в залоге — действует так называемый исполнительный иммунитет. Однако ипотека становится исключением: квартира или дом, купленные на заемные средства, могут быть изъяты за долги. Именно эту правовую коллизию и намерены устранить депутаты.
"Конституция РФ гарантирует гражданам право на жильё. Однако исполнительный иммунитет не распространяется на жильё, которое находится в ипотеке", — пояснил Михаил Делягин.
По его словам, банки не понесут серьёзных убытков: в прошлом году их совокупная прибыль достигла 3,8 трлн рублей, а потому временное ограничение не приведёт к кризису в финансовой системе, пишет Газета.Ru.
Проект закона предусматривает защиту только добросовестных заемщиков, уже выплативших более 50% стоимости жилья. Это условие позволит избежать мошеннических схем, когда недобросовестные клиенты пытаются сохранить имущество, не выполняя обязательств.
Такой подход сбалансирует интересы банков и граждан, сохранив при этом принцип социальной справедливости. Закон не станет инструментом ухода от долгов, а обеспечит защиту людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.
|Параметр
|Сейчас
|После принятия закона
|Изъятие единственного жилья
|Возможно, если жильё в ипотеке
|Запрещено при выплате более 50% долга
|Исполнительный иммунитет
|Не распространяется на ипотеку
|Распространяется на добросовестных заемщиков
|Судебные решения
|Суд может утвердить мировое соглашение
|Суд обязан учитывать новый закон
|Риски банка
|Минимальные при полной невыплате кредита
|Компенсируются процентами и гарантиями
Ещё в августе 2024 года Госдума уже внесла изменения в законодательство, разрешив не взыскивать ипотечное жильё у граждан, находящихся в процедуре банкротства. Тогда суд мог утвердить мировое соглашение, при котором квартира оставалась у заемщика. Однако эта норма не давала прямой гарантии защиты от выселения. Новый законопроект должен устранить этот пробел.
"В финальной редакции прежний законопроект не дал ипотечникам никаких прямых гарантий от выселения", — напомнил депутат.
Следите за графиком выплат. Любая просрочка более 90 дней может стать основанием для иска банка.
Ведите переписку с кредитором. При возникновении трудностей важно официально уведомить банк о проблеме и предложить реструктуризацию.
Сохраняйте платёжные документы. Они подтверждают добросовестность заемщика и будут важным аргументом в суде.
Обратитесь к юристу. Специалист поможет правильно оформить заявление об исполнении более 50% обязательств.
Проверяйте статус жилья. Если квартира является единственной, важно зафиксировать это в документах — выписке из ЕГРН и справке о составе семьи.
Ошибка: игнорировать письма и уведомления банка.
Последствие: ускоренное взыскание через суд.
Альтернатива: подать заявление о реструктуризации или отсрочке.
Ошибка: скрывать наличие других объектов недвижимости.
Последствие: потеря статуса «единственного жилья».
Альтернатива: заранее продать или оформить дарение до начала судебного процесса.
Ошибка: не фиксировать частичные выплаты.
Последствие: потеря права на защиту по закону.
Альтернатива: храните копии квитанций и выписки по счёту.
Если квартира уже находится в процессе взыскания, заемщик всё ещё может защитить себя. Законопроект предусматривает обратное действие для случаев, когда решение суда ещё не вступило в силу. В этом случае гражданин сможет подать ходатайство о применении нового закона, предоставив доказательства добросовестности и частичной оплаты ипотеки.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Для граждан
|Защита единственного жилья, социальная стабильность
|Не защищает при выплате менее 50%
|Для банков
|Снижение конфликтов и репутационных рисков
|Потеря части залоговых активов
|Для государства
|Социальная защита населения
|Возможное замедление рынка ипотеки
Миф: закон позволит всем не платить по ипотеке.
Правда: защита действует только для тех, кто выплатил больше половины стоимости жилья.
Миф: банки лишатся залога и понесут убытки.
Правда: банки сохраняют право на проценты и иные способы взыскания долга, кроме изъятия жилья.
Миф: закон нарушает Конституцию.
Правда: напротив, он реализует право граждан на жилище, закреплённое в Конституции РФ.
Когда закон может вступить в силу?
После прохождения обсуждений и одобрения обеих палат парламента документ может быть принят уже в 2025 году.
Кого признают добросовестным заемщиком?
Того, кто исправно платил по ипотеке и не допускал серьёзных просрочек.
Как доказать, что жильё единственное?
Необходимо предоставить выписку из Росреестра и справку о составе семьи, подтверждающую отсутствие других объектов недвижимости.
По данным ЦБ, около 80% ипотечных кредитов в России выдаются на покупку единственного жилья.
В 2024 году число случаев изъятия ипотечных квартир за долги выросло на 35%.
Россия — одна из немногих стран, где право на жильё закреплено в Конституции.
В 2010-х годах аналогичные инициативы уже обсуждались, но банки тогда выступили резко против, опасаясь снижения гарантий по кредитам. Однако с ростом социальной напряжённости и падением доходов населения вопрос снова стал актуальным. Современный вариант законопроекта учитывает баланс интересов обеих сторон, делая ставку на прозрачность и добросовестность заемщиков.
