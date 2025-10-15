Ипотечный щит: Госдума готовит закон, который спасёт от потери жилья — узнайте, кого это коснётся

Недвижимость

В ближайшее время в России может появиться закон, который защитит заемщиков от потери единственного жилья, купленного в ипотеку. В Госдуме готовят инициативу, полностью запрещающую банкам изымать такое имущество у добросовестных граждан, если они уже выплатили большую часть долга.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Наследство и ипотека

Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Сегодня, в условиях экономической рецессии и фактического падения доходов части населения, этот вопрос приобретает особую социальную значимость", — отметил депутат.

Почему возникла необходимость в законе

Согласно действующим нормам, у должников нельзя изъять единственное жильё, если оно не находится в залоге — действует так называемый исполнительный иммунитет. Однако ипотека становится исключением: квартира или дом, купленные на заемные средства, могут быть изъяты за долги. Именно эту правовую коллизию и намерены устранить депутаты.

"Конституция РФ гарантирует гражданам право на жильё. Однако исполнительный иммунитет не распространяется на жильё, которое находится в ипотеке", — пояснил Михаил Делягин.

По его словам, банки не понесут серьёзных убытков: в прошлом году их совокупная прибыль достигла 3,8 трлн рублей, а потому временное ограничение не приведёт к кризису в финансовой системе, пишет Газета.Ru.

Кого коснется новый запрет

Проект закона предусматривает защиту только добросовестных заемщиков, уже выплативших более 50% стоимости жилья. Это условие позволит избежать мошеннических схем, когда недобросовестные клиенты пытаются сохранить имущество, не выполняя обязательств.

Такой подход сбалансирует интересы банков и граждан, сохранив при этом принцип социальной справедливости. Закон не станет инструментом ухода от долгов, а обеспечит защиту людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

Сравнение: действующие нормы и предлагаемые изменения

Параметр Сейчас После принятия закона Изъятие единственного жилья Возможно, если жильё в ипотеке Запрещено при выплате более 50% долга Исполнительный иммунитет Не распространяется на ипотеку Распространяется на добросовестных заемщиков Судебные решения Суд может утвердить мировое соглашение Суд обязан учитывать новый закон Риски банка Минимальные при полной невыплате кредита Компенсируются процентами и гарантиями

История вопроса

Ещё в августе 2024 года Госдума уже внесла изменения в законодательство, разрешив не взыскивать ипотечное жильё у граждан, находящихся в процедуре банкротства. Тогда суд мог утвердить мировое соглашение, при котором квартира оставалась у заемщика. Однако эта норма не давала прямой гарантии защиты от выселения. Новый законопроект должен устранить этот пробел.

"В финальной редакции прежний законопроект не дал ипотечникам никаких прямых гарантий от выселения", — напомнил депутат.

Советы шаг за шагом: как защитить себя заемщику

Следите за графиком выплат. Любая просрочка более 90 дней может стать основанием для иска банка. Ведите переписку с кредитором. При возникновении трудностей важно официально уведомить банк о проблеме и предложить реструктуризацию. Сохраняйте платёжные документы. Они подтверждают добросовестность заемщика и будут важным аргументом в суде. Обратитесь к юристу. Специалист поможет правильно оформить заявление об исполнении более 50% обязательств. Проверяйте статус жилья. Если квартира является единственной, важно зафиксировать это в документах — выписке из ЕГРН и справке о составе семьи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать письма и уведомления банка.

Последствие: ускоренное взыскание через суд.

Альтернатива: подать заявление о реструктуризации или отсрочке.

Ошибка: скрывать наличие других объектов недвижимости.

Последствие: потеря статуса «единственного жилья».

Альтернатива: заранее продать или оформить дарение до начала судебного процесса.

Ошибка: не фиксировать частичные выплаты.

Последствие: потеря права на защиту по закону.

Альтернатива: храните копии квитанций и выписки по счёту.

А что если жильё уже под арестом?

Если квартира уже находится в процессе взыскания, заемщик всё ещё может защитить себя. Законопроект предусматривает обратное действие для случаев, когда решение суда ещё не вступило в силу. В этом случае гражданин сможет подать ходатайство о применении нового закона, предоставив доказательства добросовестности и частичной оплаты ипотеки.

Плюсы и минусы нового закона

Аспект Плюсы Минусы Для граждан Защита единственного жилья, социальная стабильность Не защищает при выплате менее 50% Для банков Снижение конфликтов и репутационных рисков Потеря части залоговых активов Для государства Социальная защита населения Возможное замедление рынка ипотеки

Мифы и правда

Миф: закон позволит всем не платить по ипотеке.

Правда: защита действует только для тех, кто выплатил больше половины стоимости жилья.

Миф: банки лишатся залога и понесут убытки.

Правда: банки сохраняют право на проценты и иные способы взыскания долга, кроме изъятия жилья.

Миф: закон нарушает Конституцию.

Правда: напротив, он реализует право граждан на жилище, закреплённое в Конституции РФ.

Часто задаваемые вопросы

Когда закон может вступить в силу?

После прохождения обсуждений и одобрения обеих палат парламента документ может быть принят уже в 2025 году.

Кого признают добросовестным заемщиком?

Того, кто исправно платил по ипотеке и не допускал серьёзных просрочек.

Как доказать, что жильё единственное?

Необходимо предоставить выписку из Росреестра и справку о составе семьи, подтверждающую отсутствие других объектов недвижимости.

3 интересных факта

По данным ЦБ, около 80% ипотечных кредитов в России выдаются на покупку единственного жилья. В 2024 году число случаев изъятия ипотечных квартир за долги выросло на 35%. Россия — одна из немногих стран, где право на жильё закреплено в Конституции.

Исторический контекст

В 2010-х годах аналогичные инициативы уже обсуждались, но банки тогда выступили резко против, опасаясь снижения гарантий по кредитам. Однако с ростом социальной напряжённости и падением доходов населения вопрос снова стал актуальным. Современный вариант законопроекта учитывает баланс интересов обеих сторон, делая ставку на прозрачность и добросовестность заемщиков.