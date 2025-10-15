Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
57-летняя женщина раскрыла секрет похудения на 13 кг за полгода: этот завтрак изменил её жизнь
Хазанов набросился с кулаками на журналиста: причины скандала на фоне продажи недвижимости на 700 млн
От палубы до столовой: забытый секрет выживания вызывает ностальгию и воспоминания о детстве
Там, где нет позы и показухи: тренировка, которая делает мужчину крепким изнутри
Новый виток нефтяной истории: правительство России принимает смелое решение
Эти породы кошек живут дольше, чем некоторые браки: настоящие генетические чемпионы по долголетию
Невидимые дирижёры здоровья: микроэлементы, о которых молчат, управляют вашим настроением и энергией
Ксения Бородина в ловушке: мошенники взломали её аккаунт — вот что она советует поклонникам
Главная ошибка тех, кто хочет нарастить мышцы — вот как не попасть в ловушку лишнего веса

Белые, тёмные или в тон двери: какой плинтус делает квартиру дороже на вид

5:28
Недвижимость

Плинтусы кажутся мелочью, но именно они завершают образ комнаты и придают интерьеру аккуратность. От того, какого цвета будет этот элемент, зависит восприятие пространства в целом. Выбрать плинтусы — не просто решить, какой оттенок больше нравится. Это вопрос гармонии, пропорций и визуального баланса.

современная гостиная с элементами роскоши
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
современная гостиная с элементами роскоши

По её словам, этот элемент не только украшает помещение, но и выполняет практические функции — скрывает проводку, сглаживает переход между стеной и полом и помогает скорректировать пропорции комнаты.

Почему выбор плинтусов важен

Плинтус объединяет интерьер в единое целое. Если его подобрать неправильно, пространство может показаться разрозненным или перегруженным. Цвет и форма этого элемента могут зрительно изменить высоту стен, ширину помещения и даже подчеркнуть стиль квартиры.

Чаще всего владельцы жилья ориентируются на два подхода — подбирать плинтусы под цвет пола или под цвет дверей. Однако у каждого варианта есть свои преимущества и нюансы.

Таблица "Сравнение вариантов подбора"

Вариант Визуальный эффект Плюсы Минусы
Под цвет пола Комната выглядит цельной, границы пола не бросаются в глаза Классический подход, подходит для любого интерьера Иногда "утяжеляет" пространство, особенно при тёмном полу
Под цвет дверей Подчёркивает архитектуру и дверные проёмы Элегантно, создаёт ощущение порядка Требует точного совпадения оттенков, иначе создаётся диссонанс
Контрастный плинтус Добавляет динамику и акценты Современно, подходит для минимализма и лофта Сложнее подобрать гармоничное сочетание цветов
Белый плинтус Лёгкость, визуальное расширение пространства Универсален, подходит под любой пол и двери Требует аккуратности и частого ухода

Советы шаг за шагом: как выбрать идеальный плинтус

  1. Оцени стиль комнаты. В классических интерьерах лучше смотрятся плинтусы под цвет дверей, в современных — белые или контрастные.

  2. Определи высоту. Низкие плинтусы (5-7 см) делают комнату выше, а высокие (10-12 см) — солиднее и выразительнее.

  3. Учитывай материал. Для паркета и ламината подойдут деревянные или шпонированные плинтусы, для плитки — пластиковые или МДФ.

  4. Продумай сочетание с наличниками. Они должны перекликаться между собой, даже если оттенки отличаются.

  5. Выбери финиш. Матовый плинтус выглядит спокойнее, глянцевый — эффектнее и подходит для современных стилей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Подбирать плинтус исключительно под цвет пола Пространство выглядит "тяжёлым" Подобрать под двери или светлый контраст
Использовать тёмный плинтус в маленькой комнате Комната кажется меньше Белый или в тон стенам
Пренебрегать формой Нарушение пропорций интерьера Подбирать по высоте потолков и толщине стен
Покупать плинтусы без учёта материала пола Несовпадение текстур Для дерева — шпон, для плитки — ПВХ, для ковролина — гибкий кант

А что если стены и двери разных оттенков

Такое часто бывает, особенно в современных квартирах с комбинированными отделками. В этом случае плинтус можно сделать переходным элементом. Например, выбрать оттенок, который лежит между цветом пола и дверей.

Также дизайнеры советуют подбирать плинтусы под отделку наличников — тогда интерьер будет выглядеть гармонично, даже если двери и стены контрастируют.

Таблица "Плюсы и минусы белых плинтусов"

Плюсы Минусы
Подходят под любой стиль — от классики до скандинавского Быстро пачкаются
Зрительно увеличивают высоту стен Требуют аккуратной уборки
Освежают интерьер Могут выглядеть слишком стерильно при холодном освещении
Хорошо сочетаются с любым напольным покрытием Не подходят для помещений с частыми загрязнениями (кухня, прихожая)

Мифы и правда о плинтусах

  • Миф: плинтус всегда должен совпадать по цвету с полом.
    Правда: этот вариант не универсален, и дизайнеры всё чаще подбирают плинтусы под двери или даже стены.

  • Миф: белый плинтус уместен только в классике.
    Правда: он подходит для любого стиля — от хай-тека до минимализма.

  • Миф: контрастные плинтусы "режут" комнату.
    Правда: при правильной расстановке мебели контраст помогает зонировать пространство и добавить динамику.

3 интересных факта

  • Факт 1. Первые плинтусы появились в эпоху Ренессанса и делались из мрамора.
  • Факт 2. В современных квартирах всё чаще используют плинтусы с кабель-каналом — это удобно и эстетично.
  • Факт 3. Плинтусы не нужны, если стена идеально ровная — на практике без них интерьер выглядит незавершённым.

Исторический контекст

  • XVII век — плинтусы начали использовать для защиты стен от повреждений мебелью.
  • XIX век — с развитием деревообработки плинтусы стали массово производиться из древесины.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Последние материалы
Место, где туристы могут пить чай по-японски, печь пироги по-русски и гладить хаски — всё в одном маршруте
Финансовый закат: какой банковский продукт скоро станет историей
Кожа сыпется, ногти трещат — осень мстит красоте: неожиданное средство спасает маникюр без химии
Никакого ремонта — а кухня будто новая: стильные приёмы, которые меняют всё за выходные
Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы
Без ядов и химии, но с хитростью — фруктовые ловушки спасают растения от улиток
15 минут на спасение: как ксенопротез помогает военным врачам обмануть смерть
Как японцы заставили кофе дрожать — десерт, который выглядит как волшебство
Масло дороже золота: почему обслуживание Bugatti похоже на хирургическую операцию
Новый сериал от зоопарка для уставших москвичей: оторваться от экрана просто невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.