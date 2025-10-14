Плесень больше не вернется! Вот как легко снизить влажность в квартире без дорогих устройств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Плесень в доме — реальная проблема для многих семей. Снижение влажности в домашних условиях не только эффективно, но и доступно, если начать сознательно менять повседневные привычки. В этой статье мы расскажем, как избавиться от лишней влаги и предотвратить образование плесени.

Конденсат и плесень в углу окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Конденсат и плесень в углу окна

Почему в квартире повышается влажность

Проблема повышенной влажности актуальна не только в старых домах. В новых зданиях из-за хорошей теплоизоляции и пластиковых окон часто ухудшается вентиляция. Ежедневные дела, такие как готовка, принятие душа, стирка и сушка одежды, повышают влажность воздуха, что особенно опасно в зимний период, когда окна открываются реже. Идеальный уровень влажности — 40-60%. При его превышении риск образования плесени существенно возрастает.

Как снизить влажность в домашних условиях

Не всегда нужны дорогие устройства для решения этой проблемы. Простые изменения в повседневной жизни помогут снизить влажность:

  • Регулярное проветривание: открывайте окна на 3-5 минут несколько раз в день. Для лучшего эффекта организуйте перекрестное проветривание.

  • Оптимальная температура: поддерживайте в помещении температуру около 21°С. На холодных стенах скапливается конденсат, что способствует повышению влажности.

  • Использование крышки при готовке: крышка на кастрюле помогает удерживать до 70% влаги, которая образуется при варке.

  • Закрытая дверь в ванной: не закрывайте дверь во время душа, а после проветривайте помещение.

  • Правильная сушка одежды: если нет сушилки, размещайте одежду рядом с радиатором в хорошо проветриваемом помещении.

Натуральные осушители воздуха

Одним из наиболее эффективных и доступных решений является использование домашних осушителей, наполненных солью. Для этого используйте миски с крупнозернистой солью или хлоридом кальция. Поставьте такие емкости в наиболее влажные помещения — ванную или кухню. Соль будет поглощать влагу из воздуха, а собравшаяся внизу вода покажет, насколько эффективно работает этот метод. Заменяйте соль каждые несколько дней, чтобы поддерживать комфортную влажность.

Когда стоит приобрести осушитель воздуха

Если уровень влажности постоянно превышает 60% или плесень продолжает появляться, пора задуматься о покупке электрического осушителя. Стоимость устройства зависит от площади помещения:

  • Маленькая квартира (20-25 м²): 25-40 000 рублей

  • Средний дом (40-60 м²): 50-80 000 рублей

  • Большая квартира (более 80 м²): до 100 000 рублей

Мобильные осушители воздуха могут эффективно работать в разных помещениях. Средняя производительность таких устройств — извлечение 10-20 литров воды в день.

Вот три интересных факта о влажности и плесени:

  1. Плесень может развиваться даже при низких температурах. Хотя многие считают, что плесень появляется только в тёплых условиях, она может расти при температуре от 0°C до 30°C. Это означает, что даже в зимнее время, при недостаточной вентиляции, можно столкнуться с проблемой плесени в доме.

  2. Слишком низкая влажность также может быть вредной. Влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%, но если она слишком низкая (например, ниже 30%), это может вызвать сухость кожи, раздражение дыхательных путей и даже повредить деревянные конструкции и мебель.

  3. Соль — естественный осушитель воздуха. Соль и хлорид кальция не только помогают в борьбе с влажностью, но и являются отличными натуральными осушителями, которые поглощают влагу из воздуха, предотвращая её накопление в помещениях. Это недорогой и экологичный способ поддержания комфортного уровня влажности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
