Самое грязное место в доме — не туалет: 7 вещей в ванной, на которых кишат миллионы микробов

1:06
Недвижимость

Ванная комната кажется самым чистым местом в доме — здесь мы умываемся, принимаем душ и ухаживаем за собой. Однако именно она часто становится главным рассадником бактерий. Влажность, тепло и слабая циркуляция воздуха создают идеальные условия для микроскопической жизни. Даже если кажется, что всё блестит от чистоты, многие предметы в ванной скрывают целые колонии невидимых "жильцов".

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Разберёмся, какие семь вещей в ванной чаще всего становятся убежищем для микробов — и как правильно за ними ухаживать.

Натуральные губки

Губки из морских волокон, люфы и другие натуральные материалы мягко очищают кожу, но при этом быстро впитывают влагу и органические остатки. Это создаёт идеальную среду для бактерий и грибков.

Чтобы избежать проблем:

  • тщательно промывайте губку после каждого использования;
  • раз в неделю замачивайте в тёплом растворе уксуса или перекиси;
  • меняйте изделие каждые 3-4 недели.

Полотенца

Ткань, пропитанная влагой, — идеальное место для бактерий. Если полотенца сохнут медленно, особенно в закрытой ванной, микроорганизмы размножаются в разы быстрее.

Среди них могут быть золотистый стафилококк и грибки, вызывающие раздражения кожи. Чтобы снизить риск, развешивайте полотенца в расправленном виде и не складывайте их в стопку до полного высыхания.

Занавеска для душа

ПВХ- и тканевые занавески постоянно контактируют с водой. Если их не раскрывать после душа, на поверхности образуются тёмные пятна — колонии плесени и грибка.

Чтобы избежать неприятного запаха и аллергенов, следует:

  • расправлять занавеску после каждого использования;
  • стирать её в машинке раз в месяц;
  • полностью менять каждые полгода.

Хлопковые аксессуары

Салфетки, коврики и декоративные элементы из хлопка тоже не безвредны. При высокой влажности на них активно размножаются споры грибков и бактерии, в том числе стафилококк.

Лучше отдавать предпочтение изделиям из быстросохнущих микрофибр и регулярно их стирать. Если аксессуары служат больше года — замените их: хлопок со временем накапливает влагу и перестаёт сохнуть полностью.

Душевые поверхности и насадки

Внутри душевой лейки часто образуется известковый налёт, в котором "селятся" бактерии Mycobacterium avium - они способны вызывать воспалительные процессы дыхательных путей у людей с ослабленным иммунитетом.

Регулярное очищение от накипи — лучшая профилактика. Используйте уксусный раствор или специальные средства раз в неделю. После очистки дайте воде немного стечь, чтобы удалить остатки влаги.

Бритва

Бритвенные лезвия — один из самых опасных источников микробов. Они контактируют с кожей, водой и воздухом, а порезы создают прямой путь для инфекции.

Никогда не храните бритву на мокрой полке в душе. После каждого использования промойте лезвие, вытрите насухо и уберите в футляр. Если бритва одноразовая — не используйте её дольше 5-7 раз.

Зубная щётка

Даже если вы моете её после каждого использования, микробы возвращаются снова. Тёплый воздух и капли воды создают влажную "теплицу".

Не храните щётку рядом с унитазом, особенно без колпачка. Если несколько человек пользуются одной полкой, между щётками должно быть не менее 5 см. Меняйте щётку каждые 2-3 месяца и используйте дорожные кейсы при поездках.

Главные микробные ловушки в ванной

Предмет Основная угроза Как часто обрабатывать / менять
Губка Грибки, бактерии Мыть после каждого использования, менять раз в месяц
Полотенце Стафилококк, плесень Стирать каждые 3-4 дня
Занавеска Грибок, споры плесени Стирать ежемесячно, менять каждые 6 мес
Хлопковые коврики Грибки, бактерии Стирать еженедельно
Душевая насадка Микобактерии, налёт Чистить раз в неделю
Бритва Бактерии, ржавчина Менять каждые 5-7 использований
Зубная щётка Бактерии полости рта Менять каждые 2-3 месяца

Советы шаг за шагом: как поддерживать чистоту

  • Используйте вентиляцию: после душа оставляйте дверь открытой хотя бы на 10 минут.
  • Регулярно проветривайте: даже зимой открывайте окно или фрамугу на несколько минут.
  • Вытирайте поверхности: после купания протрите раковину, плитку и пол.
  • Храните вещи правильно: щётки и бритвы держите подальше от источников влаги.
  • Проводите глубокую уборку: раз в неделю обрабатывайте все поверхности антисептическим средством.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять мокрые полотенца сложенными.
    Последствие: размножение бактерий и неприятный запах.
    Альтернатива: развешивать в расправленном виде.

  • Ошибка: использовать одну губку месяцами.
    Последствие: появление грибка и дерматита.
    Альтернатива: менять регулярно и дезинфицировать.

  • Ошибка: хранить щётку у раковины без защиты.
    Последствие: микробы с воды попадают на ворс.
    Альтернатива: использовать колпачок или футляр.

Плюсы и минусы натуральных аксессуаров

Плюсы Минусы
Экологичные и приятные на ощупь Быстро впитывают влагу
Не вызывают аллергию Сложно продезинфицировать
Эстетично выглядят Могут стать источником грибка

FAQ

Как часто нужно дезинфицировать ванную

Лёгкую уборку — раз в 2-3 дня, генеральную — еженедельно.

Можно ли использовать уксус для чистки душевой

Да, но важно разбавить водой (1:1) и тщательно смыть.

Подходит ли сушка феном для губок и щёток

Да, это безопасный способ быстро удалить влагу.

Как избежать плесени на швах плитки

Раз в месяц обрабатывайте их раствором соды и перекиси водорода.

Мифы и правда

  • Миф: если ванная пахнет чистотой, там нет микробов.
    Правда: запах не гарантирует стерильность — бактерии живут и на ароматизированных поверхностях.
  • Миф: микробы погибают после горячего душа.
    Правда: влага и тепло наоборот стимулируют их рост.
  • Миф: зубную щётку можно стерилизовать кипятком.
    Правда: высокая температура портит ворс, лучше использовать антисептический раствор.

Три интересных факта

  • Исследование Университета Аризоны показало, что на душевых насадках в 100 раз больше бактерий, чем на кухонной раковине.
  • Бритва, оставленная во влажном месте, может покрыться ржавчиной уже через 24 часа.
  • Занавеска для душа входит в десятку самых "грязных" предметов дома — по данным NSF International.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
