Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчина, который женился бы на себе: как Николай Басков стал героем собственной легенды
Зачем кошки проверяют воду перед питьём: разгадан секрет, которому тысячи лет
Забудьте про подъёмы ног: это упражнение заменяет все тренировки на пресс
Тайные города Рима в Испании: стены, мосты и театры, пережившие падение империи
Спорный берег: что стало причиной конфликта вокруг недвижимости Киркорова
Каменная молитва превратилась в стоны: падение церкви обнажило тайное кладбище прошлого
Всего за одну минуту на экране: как камео Тома Хэнкса перевернуло восприятие сериала 1883
Мечтаете о коже без изъянов? Эти натуральные средства сделают чудо с вашим лицом
Токсичный спирт потеряет анонимность: рынок незамерзаек ожидает большая чистка

Они могут сжечь вашу квартиру! Эти устройства опасны при подключении через удлинитель

5:11
Недвижимость

Удлинители, несмотря на свою удобность, могут быть весьма опасны при неправильном использовании. Важно помнить, что не все устройства подходят для подключения через удлинитель, и это знание может предотвратить серьезные проблемы, такие как перегрузки сети, короткие замыкания и даже пожары. Рассмотрим, какие приборы категорически не следует подключать к удлинителю, чтобы избежать потенциальных рисков.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

1. Утюг

Утюг — один из самых мощных домашних приборов, и его подключение к удлинителю может привести к перегрузке электрической сети. Утюг, как правило, потребляет до 2000-2500 Вт, и если удлинитель не рассчитан на такие нагрузки, это может вызвать перегрев проводки и даже ее повреждение. Для безопасного использования утюга лучше всего использовать отдельную розетку, предназначенную для мощных приборов.

"Использование утюга с удлинителем может привести к перегрузке, что создает угрозу для безопасности", — пояснил эксперт по электробезопасности Иван Петров.

2. Электрические обогреватели

Электрические обогреватели, особенно мощные модели, требуют значительных ресурсов, чтобы работать эффективно. Когда они подключаются через удлинитель, нагрузка на сеть может стать слишком высокой. Это увеличивает вероятность короткого замыкания и возгорания. Рекомендуется использовать обогреватели только через специальные розетки, которые могут выдерживать высокие нагрузки.

3. Микроволновая печь

Микроволновая печь, как и утюг, является прибором с высоким энергопотреблением. При подключении микроволновки через удлинитель, особенно если это старый или дешевый удлинитель, может возникнуть серьезная проблема с перегревом проводки. Лучше всего подключать микроволновую печь непосредственно в стеновую розетку, чтобы избежать перегрузок.

4. Пылесос

Пылесосы, особенно мощные модели, также являются частыми виновниками перегрузки, когда их подключают через удлинитель. Они могут потреблять до 2000 Вт, что значительно превышает возможности стандартных удлинителей. Для безопасности рекомендуется использовать удлинители с большим токовым пределом или подключать пылесосы напрямую к розеткам.

5. Тостеры и электросковороды

Тостеры, электросковороды и другие кухонные приборы, работающие на высокой температуре, также могут стать причиной проблем при подключении через удлинитель. Эти устройства требуют высокой мощности, и подключение их через удлинитель может вызвать не только перегрузку, но и деформацию проводки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подключение мощных приборов через удлинители

  • Последствие: перегрузка электрической сети, короткое замыкание, пожары.

  • Альтернатива: использование приборов, подключаемых непосредственно в розетку с достаточной мощностью.

Как избежать перегрузки сети

  1. Используйте удлинители с защитой от перегрузок. Это особенно важно для мощных приборов, чтобы избежать нагрева проводки.

  2. Проверяйте параметры удлинителя. Удлинитель должен иметь соответствующую мощность для работы с определенным количеством подключенных устройств.

  3. Рассматривайте возможность использования нескольких розеток для мощных приборов. Если в доме или офисе необходимо подключить несколько таких приборов, лучше установить дополнительные розетки.

Мифы и правда

Миф: удлинители всегда безопасны для всех приборов

  • Правда: удлинители не предназначены для подключения всех типов приборов, особенно мощных. Это может привести к перегрузке сети и даже к пожару.

Миф: если удлинитель не перегревается, значит, он безопасен

  • Правда: даже если удлинитель не перегревается, это не гарантирует его безопасность. Необходимо учитывать характеристики устройства и его мощность.

Миф: Можно подключать несколько удлинителей друг к другу

  • Правда: это может привести к значительному увеличению нагрузки на сеть и опасным последствиям.

Советы по безопасному использованию удлинителей

  1. Не подключайте несколько мощных приборов в один удлинитель.

  2. Используйте качественные удлинители с хорошей изоляцией и защитой от короткого замыкания.

  3. Регулярно проверяйте состояние удлинителей и заменяйте их, если они повреждены или имеют признаки износа.

Интересные факты

  1. Стандартный удлинитель может выдерживать нагрузку не более 10-12 ампер, что при 220 В соответствует 2200-2640 Вт.

  2. Использование удлинителя с защитой от перегрузки может значительно снизить риск аварий.

  3. В некоторых странах существуют строгие нормативы по использованию удлинителей, что значительно снижает количество случаев возгораний из-за перегрузок.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Посадили тую — а весной одни рыжие пеньки? Ошибка, которую совершают все садоводы
Замена масла кажется простой процедурой: но 8 из 10 водителей делают это неправильно
Экспедиция услышала невозможное: джунгли Мадагаскара поют голосами капитанов звёздных миров
15 минут и десерт готов, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Организм превращается в мишень для любой заразы: сигнал тревоги, который легко пропустить
Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция
ИИ берёт на себя зрение: как устройство из Сиэтла учит людей снова ходить уверенно
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
Дилеры просят нажать на тормоз: новая схема утильсбора застала авторынок врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.