Борьба с тараканами превратилась в бесконечность: значит, вы совершаете одну из этих трёх ошибок

Понять, откуда в квартире берутся тараканы, важно не только для тех, кто с ними уже столкнулся, но и для тех, кто хочет избежать этой неприятности. Даже в идеально чистом доме эти насекомые могут появиться — достаточно, чтобы заражёнными оказались соседние квартиры или вентиляционные каналы.
Тараканы легко перемещаются между квартирами, если есть щели, отверстия и трещины. Наиболее частые пути:
Вентиляция. Каналы часто соединены между собой, и если не поставить сетку, тараканы свободно перемещаются. Лучше всего использовать металлические или пластиковые решётки с мелкой ячейкой.
Канализация. Насекомые любят влажные тёплые места. Даже небольшие трещины в трубах становятся для них проходом. Регулярная прочистка и устранение протечек помогают предотвратить проблему.
Подержанная мебель и техника. Внутри старого шкафа или микроволновки часто прячутся тараканы. Перед покупкой обязательно проверяйте вещи.
Продуктовые магазины на первых этажах. Если магазин заражён, тараканы могут попасть в жилые помещения через вентиляцию.
Случайное занесение. Насекомое может попасть в сумку в транспорте или на улице.
Эти насекомые крайне живучи. Они выживают без пищи неделями, но не могут долго обходиться без воды. Поэтому нужно:
сразу вытирать влагу с поверхностей;
не оставлять еду открытой;
чаще выносить мусор;
заделывать все щели и трещины;
периодически обрабатывать помещение инсектицидными средствами.
Особенно важно не оставлять на ночь немытую посуду и крошки — именно запахи еды привлекают тараканов.
Если соседи начали активную борьбу с насекомыми, тараканы могут мигрировать — уходить в более комфортные квартиры. Поэтому профилактику лучше проводить одновременно во всём доме.
Хотя эти насекомые не кусаются, вред от них ощутимый. Они переносят бактерии и споры грибков, могут быть источником сальмонеллёза, гастроэнтерита и дизентерии. Их экскременты вызывают аллергию и астматические реакции.
Старое, но действенное средство. Порошок смешивают с варёным яйцом или мукой, формируют шарики и раскладывают в укромных местах. Кислота разрушает пищеварительный тракт насекомого. Работать нужно в перчатках.
Резкий запах отпугивает тараканов. Раствор готовят из чайной ложки спирта и литра воды, протирают плинтусы и полы. Повторять процедуру стоит каждые два дня, пока насекомые не исчезнут.
Метод подходит для частных домов или квартир зимой. Нужно отключить отопление, открыть окна и выдержать помещение при температуре ниже +5 °C не менее четырёх часов. Но есть риск повредить растения и технику.
В миску с растительным маслом кладут сладкую приманку. Насекомые залезают внутрь и не могут выбраться. Альтернатива — кусок картона с двусторонним скотчем и кусочком хлеба или сахара.
Современные препараты (гели, мелки, ловушки, аэрозоли) работают точечно.
Гели безопаснее для людей и животных, действуют до месяца.
Мелки дешевы, но требуют регулярного обновления.
Аэрозоли и спреи быстро убивают, но токсичнее.
Ловушки бывают клеевыми, электрическими или ядовитыми. Самые эффективные — электрические, хотя и дороже.
Работают от сети или батареек, создавая звуковые волны, неприятные для насекомых. Дополнительно отпугивают комаров и клопов.
Проверьте вентиляцию и канализацию, закройте все щели.
Уберите источники воды и еды.
Проведите комплексную обработку (борная кислота, ловушки, спреи).
Повторите обработку через 10-14 дней.
Поддерживайте чистоту и периодически используйте профилактические гели.
Ошибка: использовать одно и то же средство месяцами.
Последствие: насекомые вырабатывают устойчивость.
Альтернатива: чередовать инсектициды разных типов.
Ошибка: дезинсекция только в одной квартире.
Последствие: тараканы возвращаются от соседей.
Альтернатива: проводить обработку совместно с соседями или через управляющую компанию.
Ошибка: использовать спреи без защиты.
Последствие: аллергические реакции, отравление.
Альтернатива: применять маску, перчатки, покидать помещение на время.
Если насекомые появляются снова, это сигнал, что колония большая или скрытая. В таком случае стоит вызвать специалистов по дезинсекции. Они определят очаг, выберут подходящий препарат и дадут гарантию на результат.
"Если уничтожить тараканов не получается, стоит обратиться к специалистам", — отмечают в компании по дезинсекции neftekamsk.master-servic.ru.
После обработки необходимо проветрить квартиру и провести уборку.
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Борная кислота
|Безопасна, дешёвая, эффективна
|Требует времени
|Нашатырь
|Отпугивает, не токсичен
|Не убивает насекомых
|Ловушки
|Просты и недороги
|Подходят только при небольшом количестве тараканов
|Инсектициды
|Быстрый эффект
|Возможна устойчивость
|Ультразвук
|Безопасен, современен
|Не всегда работает на старых популяциях
Как понять, что в квартире есть тараканы?
Обратите внимание на характерный запах, мелкие чёрные точки вдоль плинтусов и ночную активность на кухне.
Что лучше — гель или аэрозоль?
Гель безопаснее и действует дольше, аэрозоль эффективен при массовом заражении.
Сколько стоит вызвать дезинсекторов?
Цена обработки квартиры площадью 40-50 м² — от 2500 до 5000 ₽. Многие фирмы дают гарантию и проводят повторную обработку бесплатно.
Миф: тараканы появляются только в грязных квартирах.
Правда: они могут поселиться даже там, где чисто, если есть доступ к воде и теплу.
Миф: ультразвуковые приборы полностью уничтожают насекомых.
Правда: они лишь отпугивают, но не убивают.
Миф: домашние животные защитят дом.
Правда: кошки и собаки не реагируют на тараканов, а иногда наоборот, разносят их яйца.
Тараканы могут жить без головы до недели.
Они чувствуют запахи усиками и общаются сородичами с помощью феромонов.
В древнем Египте их считали духами, приносящими болезни, и сжигали травами — прототип современного фумигатора.
