Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кусочек колбасы и неделя мучений: 7 продуктов, которые кошкам запрещены под любым предлогом
Сосед подвязал растения по-новому — теперь собирает в три раза больше плодов
Одобрили в первом чтении: МРОТ вырастет — сколько будут получать россияне
Польша нажала Enter: страна официально объявила войну России в киберпространстве
Нефтяная рокировка: Россия обошла США в поставках нафты в Венесуэлу
Ракета-монстр не главное: Ким Чен Ын достал из рукава убийцу США
Изобретения вместо теорий: почему формулы не вписались в завещание Нобеля
Банан после тренировки стал культовым символом: миф или реальный шанс восстановить мышцы быстрее
Итальянская сказка за полцены: выбираем лучшее время для поездки на Комо

Борьба с тараканами превратилась в бесконечность: значит, вы совершаете одну из этих трёх ошибок

1:49
Недвижимость

Понять, откуда в квартире берутся тараканы, важно не только для тех, кто с ними уже столкнулся, но и для тех, кто хочет избежать этой неприятности. Даже в идеально чистом доме эти насекомые могут появиться — достаточно, чтобы заражёнными оказались соседние квартиры или вентиляционные каналы.

Тараканы на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тараканы на кухне

Основные пути проникновения тараканов

Тараканы легко перемещаются между квартирами, если есть щели, отверстия и трещины. Наиболее частые пути:

  1. Вентиляция. Каналы часто соединены между собой, и если не поставить сетку, тараканы свободно перемещаются. Лучше всего использовать металлические или пластиковые решётки с мелкой ячейкой.

  2. Канализация. Насекомые любят влажные тёплые места. Даже небольшие трещины в трубах становятся для них проходом. Регулярная прочистка и устранение протечек помогают предотвратить проблему.

  3. Подержанная мебель и техника. Внутри старого шкафа или микроволновки часто прячутся тараканы. Перед покупкой обязательно проверяйте вещи.

  4. Продуктовые магазины на первых этажах. Если магазин заражён, тараканы могут попасть в жилые помещения через вентиляцию.

  5. Случайное занесение. Насекомое может попасть в сумку в транспорте или на улице.

В каких условиях тараканы приживаются

Эти насекомые крайне живучи. Они выживают без пищи неделями, но не могут долго обходиться без воды. Поэтому нужно:

  • сразу вытирать влагу с поверхностей;

  • не оставлять еду открытой;

  • чаще выносить мусор;

  • заделывать все щели и трещины;

  • периодически обрабатывать помещение инсектицидными средствами.

Особенно важно не оставлять на ночь немытую посуду и крошки — именно запахи еды привлекают тараканов.

Если соседи начали активную борьбу с насекомыми, тараканы могут мигрировать — уходить в более комфортные квартиры. Поэтому профилактику лучше проводить одновременно во всём доме.

Чем опасны тараканы

Хотя эти насекомые не кусаются, вред от них ощутимый. Они переносят бактерии и споры грибков, могут быть источником сальмонеллёза, гастроэнтерита и дизентерии. Их экскременты вызывают аллергию и астматические реакции.

Эффективные способы борьбы

1. Борная кислота

Старое, но действенное средство. Порошок смешивают с варёным яйцом или мукой, формируют шарики и раскладывают в укромных местах. Кислота разрушает пищеварительный тракт насекомого. Работать нужно в перчатках.

2. Нашатырный спирт

Резкий запах отпугивает тараканов. Раствор готовят из чайной ложки спирта и литра воды, протирают плинтусы и полы. Повторять процедуру стоит каждые два дня, пока насекомые не исчезнут.

3. Вымораживание

Метод подходит для частных домов или квартир зимой. Нужно отключить отопление, открыть окна и выдержать помещение при температуре ниже +5 °C не менее четырёх часов. Но есть риск повредить растения и технику.

4. Самодельные ловушки

В миску с растительным маслом кладут сладкую приманку. Насекомые залезают внутрь и не могут выбраться. Альтернатива — кусок картона с двусторонним скотчем и кусочком хлеба или сахара.

5. Профессиональные инсектициды

Современные препараты (гели, мелки, ловушки, аэрозоли) работают точечно.

  • Гели безопаснее для людей и животных, действуют до месяца.

  • Мелки дешевы, но требуют регулярного обновления.

  • Аэрозоли и спреи быстро убивают, но токсичнее.

  • Ловушки бывают клеевыми, электрическими или ядовитыми. Самые эффективные — электрические, хотя и дороже.

6. Ультразвуковые отпугиватели

Работают от сети или батареек, создавая звуковые волны, неприятные для насекомых. Дополнительно отпугивают комаров и клопов.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте вентиляцию и канализацию, закройте все щели.

  2. Уберите источники воды и еды.

  3. Проведите комплексную обработку (борная кислота, ловушки, спреи).

  4. Повторите обработку через 10-14 дней.

  5. Поддерживайте чистоту и периодически используйте профилактические гели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одно и то же средство месяцами.
    Последствие: насекомые вырабатывают устойчивость.
    Альтернатива: чередовать инсектициды разных типов.

  • Ошибка: дезинсекция только в одной квартире.
    Последствие: тараканы возвращаются от соседей.
    Альтернатива: проводить обработку совместно с соседями или через управляющую компанию.

  • Ошибка: использовать спреи без защиты.
    Последствие: аллергические реакции, отравление.
    Альтернатива: применять маску, перчатки, покидать помещение на время.

А что если тараканы не уходят?

Если насекомые появляются снова, это сигнал, что колония большая или скрытая. В таком случае стоит вызвать специалистов по дезинсекции. Они определят очаг, выберут подходящий препарат и дадут гарантию на результат.

"Если уничтожить тараканов не получается, стоит обратиться к специалистам", — отмечают в компании по дезинсекции neftekamsk.master-servic.ru.

После обработки необходимо проветрить квартиру и провести уборку.

Плюсы и минусы способов борьбы

Способ Преимущества Недостатки
Борная кислота Безопасна, дешёвая, эффективна Требует времени
Нашатырь Отпугивает, не токсичен Не убивает насекомых
Ловушки Просты и недороги Подходят только при небольшом количестве тараканов
Инсектициды Быстрый эффект Возможна устойчивость
Ультразвук Безопасен, современен Не всегда работает на старых популяциях

Частые вопросы (FAQ)

Как понять, что в квартире есть тараканы?
Обратите внимание на характерный запах, мелкие чёрные точки вдоль плинтусов и ночную активность на кухне.

Что лучше — гель или аэрозоль?
Гель безопаснее и действует дольше, аэрозоль эффективен при массовом заражении.

Сколько стоит вызвать дезинсекторов?
Цена обработки квартиры площадью 40-50 м² — от 2500 до 5000 ₽. Многие фирмы дают гарантию и проводят повторную обработку бесплатно.

Мифы и правда

  • Миф: тараканы появляются только в грязных квартирах.
    Правда: они могут поселиться даже там, где чисто, если есть доступ к воде и теплу.

  • Миф: ультразвуковые приборы полностью уничтожают насекомых.
    Правда: они лишь отпугивают, но не убивают.

  • Миф: домашние животные защитят дом.
    Правда: кошки и собаки не реагируют на тараканов, а иногда наоборот, разносят их яйца.

Три интересных факта

  1. Тараканы могут жить без головы до недели.

  2. Они чувствуют запахи усиками и общаются сородичами с помощью феромонов.

  3. В древнем Египте их считали духами, приносящими болезни, и сжигали травами — прототип современного фумигатора.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной

Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.

Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание
Барабан устроил себе спа-день: стиральная машина умеет очищаться без уксуса и соды
Перевозка по правилам: какие устройства нужны для собак, кошек и даже попугаев
Веселье вместо тренировок: зумеры нашли способ сбрасывать вес без спорта и диет — новый тренд
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Ветер решает, куда лететь: почему полёт на шаре никогда не бывает одинаковым
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Мягкое очищение как основа красоты: выбираем пенку, подходящую именно вашей коже
Весит больше, чем звёзды: команда российских физиков создала установку для поиска тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.