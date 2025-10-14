Барабан устроил себе спа-день: стиральная машина умеет очищаться без уксуса и соды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Мало кто знает, что современная стиральная машина способна очистить себя сама — без капли уксуса, без соды и без ручного труда. Всего пара нажатий, и внутри агрегата начинается полноценный "спа-ритуал", после которого техника снова пахнет свежестью, а бельё выходит из стирки идеально чистым.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Каждый день прачка трудится не меньше человека: перемывает килограммы одежды, собирает ворсинки, порошковые остатки и следы жёсткой воды. Всё это постепенно оседает внутри, превращая идеальный прибор в источник неприятного запаха. И именно поэтому каждая машина нуждается в периодическом очищении — даже если внешне она выглядит безупречно.

Почему стиральная машина начинает пахнуть

Влага, моющие средства и теплая среда создают идеальные условия для бактерий. Они поселяются в резиновых уплотнителях, в шлангах и за барабаном, где обычная стирка их не достаёт. Сначала появляется лёгкий запах сырости, а со временем — откровенная затхлость.

Часто виной становится сам порошок или жидкий гель: дешёвые составы оставляют липкий налёт, который со временем превращается в плёнку. Именно она мешает сливу и удерживает влагу.

Скрытая функция, о которой не все знают

Почти все современные модели — от Samsung до LG и Bosch — имеют встроенную функцию "Очистка барабана". Но об этом мало кто догадывается, ведь производители редко упоминают её в инструкции.

Чтобы активировать процесс, достаточно:

  1. Одновременно нажать кнопки "Интенсивная стирка" и "Немнущееся".

  2. Удерживать несколько секунд, пока на дисплее не появится надпись "Чистка барабана".

  3. Нажать "Пуск".

После этого машина сама запустит цикл с горячей водой, которая промоет все внутренние элементы, удалит налёт и остатки грязи. Вам остаётся только подождать и насладиться результатом — никакой химии и труда.

Советы шаг за шагом

  1. После каждой стирки приоткрывайте дверцу, чтобы барабан просох.

  2. Раз в месяц запускайте цикл самоочистки или аналогичный режим.

  3. Если такой функции нет — поставьте пустую стирку при 90 °C, добавив стакан уксуса или пару ложек соды.

  4. Протрите резиновое уплотнение и лоток для порошка мягкой тряпкой.

  5. Не злоупотребляйте гелями и кондиционерами: их избыток — главный источник налёта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование дешёвых порошков и ароматизированных гелей.
    → Последствие: скопление липкой массы и неприятный запах.
    → Альтернатива: выбирать концентраты без красителей и фосфатов, например, жидкие экосредства.
  • Ошибка: закрытая дверца после стирки.
    → Последствие: плесень и затхлость.
    → Альтернатива: оставлять барабан открытым минимум на несколько часов.
  • Ошибка: полное игнорирование фильтра.
    → Последствие: забитый слив, повышенная нагрузка на мотор.
    → Альтернатива: чистить фильтр каждые 2-3 месяца вручную.

А что если ваша машина "старой школы"

Даже без кнопки "Очистка барабана" всё решаемо. Просто включите стирку без белья на максимальной температуре. В барабан можно добавить уксус, лимонную кислоту или пищевую соду. Это поможет растворить накипь и дезинфицировать систему.

Такой способ работает не хуже встроенной программы, хотя и требует чуть больше внимания.

Плюсы и минусы автоматического самоочищения

Плюсы Минусы
Экономия времени — не нужно вручную чистить барабан Не во всех моделях доступна функция
Отсутствие химии — чистит только горячая вода Может занимать до двух часов
Продление срока службы техники Требуется регулярность запуска
Устранение запахов и налёта При старых загрязнениях не всегда помогает с первого раза

FAQ

Как часто включать самоочистку?
Раз в месяц достаточно. Если стираете каждый день — раз в две недели.

Можно ли использовать уксус или соду вместе с программой?
Нет. Самоочистка рассчитана на работу без добавок — высокая температура справляется сама.

Что делать, если после цикла запах не исчез?
Проверить фильтр, сливной шланг и манжету. Иногда именно там скрывается источник проблемы.

Почему запах возвращается быстро?
Чаще всего — из-за постоянного закрытия дверцы и использования холодных режимов.

Можно ли применять таблетки для чистки барабана?
Да, но только в том случае, если это рекомендует производитель.

Мифы и правда

Миф: уксус портит резину.
Правда: при умеренном использовании (1 стакан на цикл) он безопасен и даже помогает убрать накипь.

Миф: стиральная машина самоочищается при каждой стирке.
Правда: обычные циклы не прогревают воду до нужной температуры, поэтому бактерии не уничтожаются.

Миф: достаточно просто проветривать барабан.
Правда: это лишь профилактика, но не замена полноценной чистке.

Три любопытных факта

  • Первые программы "Drum Clean" появились в Японии ещё в начале 2000-х.
  • В новых моделях Samsung функция запускается автоматически после 40 циклов.
  • У некоторых Bosch и LG есть напоминание на дисплее — "Очистите барабан".
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
