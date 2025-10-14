Высокие ставки сдают позиции: вот когда финансовый рынок начнёт дышать свободнее

Ключевая ставка Банка России, установленная на уровне 17% после сентябрьского заседания, уже начала снижаться и, по прогнозу портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, продолжит постепенное снижение в 2025–2026 годах. По его оценке, регулятор уменьшит её до 16% к концу следующего года, а к концу 2026-го показатель может достичь 11-12%.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

"Бюджет на 2026 год, представленный правительством, может стать дополнительным аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики", — пояснил Дмитрий Скрябин.

Почему ставка начнёт снижаться

Главная причина — структура нового бюджета, которую ЦБ охарактеризовал как дезинфляционную. Расходы государства вырастут лишь на 4% — до 44,1 трлн рублей, а доходы увеличатся на 11%, до 40,3 трлн. Основной источник роста — повышение НДС и ряда других налогов.

Такая модель, по словам аналитиков, не разгоняет инфляцию, а напротив — охлаждает экономику. Дефицит бюджета должен сократиться с 2,7% до 1,6% ВВП, что создаёт пространство для мягкой политики Центробанка, цитирует эксперта Газета. Ru.

Экономика: замедление вместо перегрева

Эксперты Минэкономразвития ожидают, что темпы роста ВВП в 2026 году снизятся до 1,3% после 2,3% в 2025-м. На фоне такой динамики удерживать ставку на высоком уровне уже нецелесообразно: бизнесу нужны доступные кредиты, а населению — стимулы для потребления.

"Повышение НДС, несмотря на краткосрочный рост цен в конце 2025-го, на горизонте нескольких кварталов ограничит потребительский спрос и будет способствовать замедлению инфляции", — отметил Скрябин.

При этом индексы деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг уже опустились ниже 50 пунктов — это сигнал к тому, что экономика замедляется.

Сравнение макроэкономических показателей

Показатель 2025 год 2026 год Тенденция Рост ВВП 2,3% 1,3% Замедление Дефицит бюджета 2,7% ВВП 1,6% ВВП Снижение Доходы бюджета 36,3 трлн руб. 40,3 трлн руб. Рост Расходы бюджета 42,4 трлн руб. 44,1 трлн руб. Умеренный рост Ключевая ставка 17% 11-12% (прогноз) Снижение

Как рынок воспримет снижение ставки

Мягкая денежно-кредитная политика приведёт к снижению ставок по кредитам и ипотеке, но одновременно уменьшит доходность по вкладам. Это повысит интерес к инвестиционным инструментам, особенно к облигациям и индексным фондам.

С другой стороны, слишком быстрое смягчение может вызвать всплеск спроса и разогнать инфляцию, особенно с учётом повышения НДС в 2025 году. Поэтому ЦБ будет действовать осторожно: поэтапно, с учётом динамики инфляционных ожиданий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать резкого снижения ставок по ипотеке уже в 2025 году.

Последствие: переоценка возможностей бюджета.

Альтернатива: планировать покупки жилья во второй половине 2026-го, когда снижение ключевой ставки станет устойчивым.

Ошибка: держать все сбережения на депозитах.

Последствие: реальная доходность окажется ниже инфляции.

Альтернатива: использовать облигации федерального займа и паевые фонды.

Ошибка: игнорировать риски сырьевого рынка.

Последствие: падение цен на нефть может ослабить рубль.

Альтернатива: диверсификация валютных активов.

А что если нефть подешевеет

Эксперты предупреждают: при снижении цен на нефть ЦБ вероятнее всего приостановит смягчение. Доходы бюджета зависят от экспорта энергоресурсов, и падение нефтяных котировок может замедлить снижение ставки. Однако даже в этом сценарии речь идёт скорее о паузе, чем о возврате к повышению.

Плюсы и минусы снижения ключевой ставки

Плюсы Минусы Более дешёвые кредиты для бизнеса и населения Снижение доходности по вкладам Стимулирование инвестиций и потребления Риск роста инфляции Поддержка экономики в период замедления Возможная волатильность рубля Рост интереса к фондовому рынку Потенциальное снижение доверия вкладчиков

Часто задаваемые вопросы

Когда ЦБ начнёт снижать ставку?

Ожидается, что процесс начнётся во второй половине 2025 года.

Что будет с ипотекой?

По оценке аналитиков, к концу 2026 года ставки по жилищным кредитам могут снизиться до 9–10%, однако это зависит от инфляции и программ господдержки.

Стоит ли открывать вклад сейчас?

Да, если нужна высокая доходность в ближайшие месяцы — затем ставки начнут падать.

Мифы и правда

Миф: снижение ставки приведёт к резкому удешевлению всего.

Правда: эффект проявится постепенно и зависит от конкуренции в банковской сфере.

Миф: падение ставки всегда хорошо для экономики.

Правда: при сильной инфляции мягкая политика может усугубить рост цен.

Миф: ЦБ контролирует все банковские ставки напрямую.

Правда: регулятор задаёт ориентир, а банки устанавливают свои условия.

3 интересных факта

Каждый процентный пункт ставки ЦБ влияет на экономику с лагом в 3-4 квартала. В 2020 году ключевая ставка в России опускалась до 4,25% — это был исторический минимум. По оценке экономистов, снижение ставки до 12% способно заметно снизить долговую нагрузку бизнеса, хотя точная сумма экономии зависит от структуры заимствований и не оценивается официально.

Исторический контекст

В разные годы ЦБ уже проходил периоды резкого ужесточения и последующего смягчения политики. Так, после кризиса 2014-2015 годов ставка снижалась с 17% до 7,25% за три года. Аналитики считают, что нынешний цикл может оказаться похожим, но более плавным, с акцентом на стабильность цен и поддержку роста.