Высокие ставки сдают позиции: вот когда финансовый рынок начнёт дышать свободнее

Ключевая ставка Банка России, установленная на уровне 17% после сентябрьского заседания, уже начала снижаться и, по прогнозу портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, продолжит постепенное снижение в 2025–2026 годах. По его оценке, регулятор уменьшит её до 16% к концу следующего года, а к концу 2026-го показатель может достичь 11-12%.
"Бюджет на 2026 год, представленный правительством, может стать дополнительным аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики", — пояснил Дмитрий Скрябин.
Главная причина — структура нового бюджета, которую ЦБ охарактеризовал как дезинфляционную. Расходы государства вырастут лишь на 4% — до 44,1 трлн рублей, а доходы увеличатся на 11%, до 40,3 трлн. Основной источник роста — повышение НДС и ряда других налогов.
Такая модель, по словам аналитиков, не разгоняет инфляцию, а напротив — охлаждает экономику. Дефицит бюджета должен сократиться с 2,7% до 1,6% ВВП, что создаёт пространство для мягкой политики Центробанка, цитирует эксперта Газета. Ru.
Эксперты Минэкономразвития ожидают, что темпы роста ВВП в 2026 году снизятся до 1,3% после 2,3% в 2025-м. На фоне такой динамики удерживать ставку на высоком уровне уже нецелесообразно: бизнесу нужны доступные кредиты, а населению — стимулы для потребления.
"Повышение НДС, несмотря на краткосрочный рост цен в конце 2025-го, на горизонте нескольких кварталов ограничит потребительский спрос и будет способствовать замедлению инфляции", — отметил Скрябин.
При этом индексы деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг уже опустились ниже 50 пунктов — это сигнал к тому, что экономика замедляется.
|Показатель
|2025 год
|2026 год
|Тенденция
|Рост ВВП
|2,3%
|1,3%
|Замедление
|Дефицит бюджета
|2,7% ВВП
|1,6% ВВП
|Снижение
|Доходы бюджета
|36,3 трлн руб.
|40,3 трлн руб.
|Рост
|Расходы бюджета
|42,4 трлн руб.
|44,1 трлн руб.
|Умеренный рост
|Ключевая ставка
|17%
|11-12% (прогноз)
|Снижение
Мягкая денежно-кредитная политика приведёт к снижению ставок по кредитам и ипотеке, но одновременно уменьшит доходность по вкладам. Это повысит интерес к инвестиционным инструментам, особенно к облигациям и индексным фондам.
С другой стороны, слишком быстрое смягчение может вызвать всплеск спроса и разогнать инфляцию, особенно с учётом повышения НДС в 2025 году. Поэтому ЦБ будет действовать осторожно: поэтапно, с учётом динамики инфляционных ожиданий.
Ошибка: ожидать резкого снижения ставок по ипотеке уже в 2025 году.
Последствие: переоценка возможностей бюджета.
Альтернатива: планировать покупки жилья во второй половине 2026-го, когда снижение ключевой ставки станет устойчивым.
Ошибка: держать все сбережения на депозитах.
Последствие: реальная доходность окажется ниже инфляции.
Альтернатива: использовать облигации федерального займа и паевые фонды.
Ошибка: игнорировать риски сырьевого рынка.
Последствие: падение цен на нефть может ослабить рубль.
Альтернатива: диверсификация валютных активов.
Эксперты предупреждают: при снижении цен на нефть ЦБ вероятнее всего приостановит смягчение. Доходы бюджета зависят от экспорта энергоресурсов, и падение нефтяных котировок может замедлить снижение ставки. Однако даже в этом сценарии речь идёт скорее о паузе, чем о возврате к повышению.
|Плюсы
|Минусы
|Более дешёвые кредиты для бизнеса и населения
|Снижение доходности по вкладам
|Стимулирование инвестиций и потребления
|Риск роста инфляции
|Поддержка экономики в период замедления
|Возможная волатильность рубля
|Рост интереса к фондовому рынку
|Потенциальное снижение доверия вкладчиков
Когда ЦБ начнёт снижать ставку?
Ожидается, что процесс начнётся во второй половине 2025 года.
Что будет с ипотекой?
По оценке аналитиков, к концу 2026 года ставки по жилищным кредитам могут снизиться до 9–10%, однако это зависит от инфляции и программ господдержки.
Стоит ли открывать вклад сейчас?
Да, если нужна высокая доходность в ближайшие месяцы — затем ставки начнут падать.
Миф: снижение ставки приведёт к резкому удешевлению всего.
Правда: эффект проявится постепенно и зависит от конкуренции в банковской сфере.
Миф: падение ставки всегда хорошо для экономики.
Правда: при сильной инфляции мягкая политика может усугубить рост цен.
Миф: ЦБ контролирует все банковские ставки напрямую.
Правда: регулятор задаёт ориентир, а банки устанавливают свои условия.
Каждый процентный пункт ставки ЦБ влияет на экономику с лагом в 3-4 квартала.
В 2020 году ключевая ставка в России опускалась до 4,25% — это был исторический минимум.
По оценке экономистов, снижение ставки до 12% способно заметно снизить долговую нагрузку бизнеса, хотя точная сумма экономии зависит от структуры заимствований и не оценивается официально.
В разные годы ЦБ уже проходил периоды резкого ужесточения и последующего смягчения политики. Так, после кризиса 2014-2015 годов ставка снижалась с 17% до 7,25% за три года. Аналитики считают, что нынешний цикл может оказаться похожим, но более плавным, с акцентом на стабильность цен и поддержку роста.
