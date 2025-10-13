Wi-Fi и розетки на каждой остановке — вот когда это станет реальностью в вашем городе

Россия готовится к переходу на новый стандарт автобусных и троллейбусных остановок. Согласно проекту ГОСТа, павильоны будут делиться на три категории — базовые, улучшенные и расширенные — и включать элементы комфорта, привычные для аэропортов: кондиционеры, обогреватели, Wi-Fi и электронные табло. Однако, как предупреждают эксперты, реализовать все это получится не везде.
"Действующие нормативы датируются 2003 годом. Требования к остановкам разрозненные и не обеспечивают должного уровня комфорта", — отметил зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.
Старые стандарты перестали соответствовать современным реалиям. За двадцать лет изменилась и инфраструктура, и климат, и запросы пассажиров. Сегодня на остановках россияне не просто ждут автобус, а работают с телефона, следят за расписанием, общаются, слушают музыку. Новый ГОСТ должен превратить уличные павильоны в мини-хабы для комфортного ожидания.
Ключевая идея — повысить уровень удобства и безопасности. В стандарте учтены элементы климатического контроля, антивандальные материалы, энергоэффективное освещение и возможность подзарядки мобильных устройств, сообщает Газета.Ru.
|Тип остановки
|Пассажиропоток в сутки
|Оснащение
|Примерная стоимость конструкции
|Базовая
|До 100 человек
|Навес, сиденья, освещение
|от 90 тыс. руб.
|Улучшенная
|100-500 человек
|Wi-Fi, подогрев, кондиционер
|до 250 тыс. руб.
|Расширенная
|Свыше 500 человек
|Электронное табло, зарядки, климат-система
|от 400 тыс. руб.
"Оборудование остановок точками доступа Wi-Fi — это фактически обязательный элемент современной транспортной инфраструктуры", — подчеркнул Кошелев.
Интернет на остановках позволит пассажирам отслеживать расписание в реальном времени, прокладывать маршруты и экономить мобильный трафик. Это особенно важно для туристов и людей с ограниченными тарифами.
Кроме того, возможность подключиться к Wi-Fi делает время ожидания продуктивным — можно работать, переписываться или смотреть новости, не беспокоясь о заряде телефона.
Не все регионы смогут сразу внедрить новые стандарты. Малые города, где бюджет ограничен, вероятнее всего, будут модернизировать остановки постепенно. Кошелев подчеркнул, что ГОСТ имеет рекомендательный характер и не обязывает к моментальному обновлению.
"Не стоит ожидать, что в ближайшие годы кондиционеры и Wi-Fi появятся на каждой остановке в стране", — пояснил депутат.
Тем не менее, документ задаёт ориентир — как должна выглядеть комфортная остановка XXI века.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение комфорта и безопасности
|Высокая стоимость реализации
|Улучшение цифровой инфраструктуры
|Разные темпы внедрения по регионам
|Экономия мобильного трафика
|Возможность вандализма
|Актуальность для туристов
|Необходимость постоянного обслуживания
Когда вступит в силу новый ГОСТ?
Пока срок официального утверждения не объявлен. Документ проходит согласование с Минтрансом и Росстандартом.
Где появятся первые современные остановки?
В крупных городах и на маршрутах с высоким пассажиропотоком — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург.
Можно ли будет заряжать телефоны?
Да, расширенные павильоны будут оснащены розетками и USB-портами.
Миф: новый стандарт обяжет все регионы заменить остановки.
Правда: ГОСТ носит рекомендательный характер, регионы внедряют его по мере возможностей.
Миф: установка кондиционеров — излишество.
Правда: климатические системы необходимы для защиты от жары и мороза, особенно для пожилых и детей.
Миф: Wi-Fi — только ради развлечений.
Правда: интернет помогает планировать маршруты и снижает нагрузку на мобильные сети.
Первые единые требования к остановкам появились ещё в начале 2000-х, когда главными задачами считались защита от осадков и наличие лавочки. С тех пор урбанистика сделала огромный шаг вперёд: современные города стремятся создавать удобную среду для ожидания, общения и работы. Новый ГОСТ — логичное продолжение этой тенденции.
По данным Минтранса, средний россиянин проводит на остановках около 35 часов в год.
В некоторых странах Европы Wi-Fi на остановках уже используют для подсчёта пассажиропотока.
В Москве пилотные умные павильоны с Wi-Fi и зарядками появились ещё в 2017 году.
