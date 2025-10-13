Wi-Fi и розетки на каждой остановке — вот когда это станет реальностью в вашем городе

Россия готовится к переходу на новый стандарт автобусных и троллейбусных остановок. Согласно проекту ГОСТа, павильоны будут делиться на три категории — базовые, улучшенные и расширенные — и включать элементы комфорта, привычные для аэропортов: кондиционеры, обогреватели, Wi-Fi и электронные табло. Однако, как предупреждают эксперты, реализовать все это получится не везде.

"Действующие нормативы датируются 2003 годом. Требования к остановкам разрозненные и не обеспечивают должного уровня комфорта", — отметил зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.

Почему решили обновить ГОСТ

Старые стандарты перестали соответствовать современным реалиям. За двадцать лет изменилась и инфраструктура, и климат, и запросы пассажиров. Сегодня на остановках россияне не просто ждут автобус, а работают с телефона, следят за расписанием, общаются, слушают музыку. Новый ГОСТ должен превратить уличные павильоны в мини-хабы для комфортного ожидания.

Ключевая идея — повысить уровень удобства и безопасности. В стандарте учтены элементы климатического контроля, антивандальные материалы, энергоэффективное освещение и возможность подзарядки мобильных устройств, сообщает Газета.Ru.

Сравнение типов остановок

Тип остановки Пассажиропоток в сутки Оснащение Примерная стоимость конструкции Базовая До 100 человек Навес, сиденья, освещение от 90 тыс. руб. Улучшенная 100-500 человек Wi-Fi, подогрев, кондиционер до 250 тыс. руб. Расширенная Свыше 500 человек Электронное табло, зарядки, климат-система от 400 тыс. руб.

Что ждут пассажиры

"Оборудование остановок точками доступа Wi-Fi — это фактически обязательный элемент современной транспортной инфраструктуры", — подчеркнул Кошелев.

Интернет на остановках позволит пассажирам отслеживать расписание в реальном времени, прокладывать маршруты и экономить мобильный трафик. Это особенно важно для туристов и людей с ограниченными тарифами.

Кроме того, возможность подключиться к Wi-Fi делает время ожидания продуктивным — можно работать, переписываться или смотреть новости, не беспокоясь о заряде телефона.

А что если денег не хватит

Не все регионы смогут сразу внедрить новые стандарты. Малые города, где бюджет ограничен, вероятнее всего, будут модернизировать остановки постепенно. Кошелев подчеркнул, что ГОСТ имеет рекомендательный характер и не обязывает к моментальному обновлению.

"Не стоит ожидать, что в ближайшие годы кондиционеры и Wi-Fi появятся на каждой остановке в стране", — пояснил депутат.

Тем не менее, документ задаёт ориентир — как должна выглядеть комфортная остановка XXI века.

Плюсы и минусы новой концепции

Плюсы Минусы Повышение комфорта и безопасности Высокая стоимость реализации Улучшение цифровой инфраструктуры Разные темпы внедрения по регионам Экономия мобильного трафика Возможность вандализма Актуальность для туристов Необходимость постоянного обслуживания

Часто задаваемые вопросы

Когда вступит в силу новый ГОСТ?

Пока срок официального утверждения не объявлен. Документ проходит согласование с Минтрансом и Росстандартом.

Где появятся первые современные остановки?

В крупных городах и на маршрутах с высоким пассажиропотоком — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург.

Можно ли будет заряжать телефоны?

Да, расширенные павильоны будут оснащены розетками и USB-портами.

Мифы и правда

Миф: новый стандарт обяжет все регионы заменить остановки.

Правда: ГОСТ носит рекомендательный характер, регионы внедряют его по мере возможностей.

Миф: установка кондиционеров — излишество.

Правда: климатические системы необходимы для защиты от жары и мороза, особенно для пожилых и детей.

Миф: Wi-Fi — только ради развлечений.

Правда: интернет помогает планировать маршруты и снижает нагрузку на мобильные сети.

Исторический контекст

Первые единые требования к остановкам появились ещё в начале 2000-х, когда главными задачами считались защита от осадков и наличие лавочки. С тех пор урбанистика сделала огромный шаг вперёд: современные города стремятся создавать удобную среду для ожидания, общения и работы. Новый ГОСТ — логичное продолжение этой тенденции.

3 интересных факта

По данным Минтранса, средний россиянин проводит на остановках около 35 часов в год. В некоторых странах Европы Wi-Fi на остановках уже используют для подсчёта пассажиропотока. В Москве пилотные умные павильоны с Wi-Fi и зарядками появились ещё в 2017 году.