Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бирюзовая бездна Франции: озеро Сент-Круа скрывает страшную тайну Прованса
18 лет вместе: Полина Гагарина воспоминает совместные моменты с сыном в день его рождения
Зубы, которые растут сами: шаг к эпохе без бормашины и протезов
Сапоги этого цвета — ваш ключ к стильному триумфу этой осенью: и это не классический чёрный
Алек Болдуин попал в ДТП на Лонг-Айленде: как мусоровоз размером с кита стал причиной аварии
Когда туристы становятся астронавтами: как США превратили космос в бизнес, а Россия — в ожидание
Будет не в авторитете: что ожидает медийную блогершу Блиновскую в женской колонии
Лес вместо стадиона, карта вместо судьи — спорт, который не прощает невнимательность
Детское горе в семье Уиллиса: как дочери актёра переживают из-за его неизлечимой болезни

Маленькая спальня — не приговор: три идеи, как спрятать гардероб и визуально увеличить комнату

Недвижимость

Гардеробная — мечта многих, ведь она помогает поддерживать порядок и превращает процесс выбора одежды в удовольствие. Но даже если ваша спальня невелика, отказаться от этой идеи не придётся. С помощью продуманных решений можно создать функциональную гардеробную зону без ущерба для пространства.

Гардероб
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гардероб

Почему стоит сделать гардеробную даже в маленькой спальне

Даже компактная гардеробная помогает разгрузить комнату от громоздких шкафов, убрать визуальный "шум" и использовать каждый метр с пользой. Правильно организованное хранение экономит время, а спальня становится аккуратной и просторной. Главное — продумать зонирование, выбрать подходящую систему и вписать её в общий стиль интерьера.

1. Полускрытая гардеробная: баланс функциональности и лёгкости

Если в спальне есть ниша или углубление, именно там можно обустроить мини-гардеробную. Такое пространство не займёт центральную часть комнаты и визуально выровняет её периметр.

Внутри можно установить систему хранения с открытыми и закрытыми секциями — полками, ящиками и штангами для одежды. Чтобы пространство выглядело гармонично, используйте шторы или раздвижные двери в тон стен.

Совет дизайнера: повесьте большое зеркало напротив гардеробной. Оно не только удобно при примерке, но и визуально расширит спальню, добавив света и воздуха.

2. Открытая гардеробная как элемент декора

Когда нет возможности спрятать зону хранения за дверцами, можно сделать её частью интерьера. Открытая гардеробная — тренд последних лет: она выглядит современно, если оформить её в едином стиле со спальней.

Используйте высокий шкаф до потолка или модульную систему на металлическом каркасе. Подберите единые плечики, установите мягкую подсветку и добавьте декор — плетёные корзины, ароматические саше, тканевые коробки.

Если квартира выполнена в формате студии, открытая гардеробная может стать разделителем зон — например, отделить спальное место от гостиной. При этом интерьер останется воздушным, без перегрузки стенами или ширмами.

Совет: выбирайте нейтральные цвета — белый, бежевый, светло-серый. Они создают ощущение порядка и простора даже при большом количестве вещей.

3. Гардеробная в нише или на стене: компактно и креативно

Если место позволяет лишь небольшую нишу, не отказывайтесь от идеи. На одной из стен можно закрепить открытые полки, выкрашенные в контрастный цвет. Дополните их настенными крючками и компактной штангой.

Такое решение выглядит стильно и не загромождает пространство. Оно особенно удачно для комнат с нестандартной планировкой, где важно использовать каждый сантиметр. При этом вы получите лёгкий доступ к вещам — всё будет на виду и под рукой.

Чтобы пространство выглядело завершённым, подберите текстиль и аксессуары в тон. Например, занавески или ковёр схожего оттенка создадут ощущение гармонии.

Советы шаг за шагом: как организовать мини-гардеробную

  1. Измерьте комнату и определите, где можно выделить 1-1,5 кв. м под хранение.

  2. Выберите формат — открытый, полускрытый или нишевый.

  3. Установите систему хранения: каркасную, рейлинговую или комбинированную.

  4. Добавьте подсветку — встроенные споты или светодиодную ленту.

  5. Организуйте хранение по категориям: верх, низ, обувь, аксессуары.

  6. Раз в сезон пересматривайте содержимое — это поможет поддерживать порядок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: загромоздить спальню массивным шкафом.
    Последствие: ощущение тесноты, потеря уюта.
    Альтернатива: используйте модульные конструкции или встроенные ниши.

  • Ошибка: хранить одежду в нескольких местах.
    Последствие: хаос и беспорядок.
    Альтернатива: соберите всё в одной гардеробной зоне.

  • Ошибка: пренебречь освещением.
    Последствие: неудобно искать вещи, особенно утром.
    Альтернатива: установите точечную подсветку или зеркало с подсветкой.

Таблица: плюсы и минусы трёх вариантов гардеробной

Тип Преимущества Недостатки
Полускрытая Экономит место, создаёт уют Не полностью изолирована от спальни
Открытая Современно, можно использовать как зонирование Требует постоянного порядка
В нише Компактно, доступно Подходит не для всех планировок

А что если спальня совсем крошечная

В самых маленьких комнатах помогает вертикальное хранение. Используйте пространство до потолка, угловые стеллажи, подвесные корзины и органайзеры на дверях. Также можно разместить выдвижные ящики под кроватью или установить кровать-подиум с отсеками для одежды.

Совет: выбирайте мебель светлых оттенков — она визуально "растворяется" в интерьере и делает комнату просторнее.

Три интересных факта

  1. Первая гардеробная в современном понимании появилась во Франции XVII века — при дворе Людовика XIV.

  2. Средняя женщина тратит около 287 дней жизни на выбор одежды.

  3. Самая маленькая функциональная гардеробная в мире была создана в Японии и занимает всего 0,9 кв. м.

Исторический контекст

  1. В XIX веке гардеробные существовали только в домах аристократов.

  2. В СССР их заменяли платяные шкафы, встроенные в стены хрущёвок.

  3. Сегодня модульные системы хранения позволяют обустроить гардеробную даже в квартирах-студиях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Наука и техника
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Последние материалы
Когда туристы становятся астронавтами: как США превратили космос в бизнес, а Россия — в ожидание
Лес вместо стадиона, карта вместо судьи — спорт, который не прощает невнимательность
Детское горе в семье Уиллиса: как дочери актёра переживают из-за его неизлечимой болезни
Развода Джигана и Самойловой не избежать? Первое заседание в суде уже назначено
Фальшивый ремонт за настоящие деньги: хитрости рабочих, из-за которых заказчики теряют всё
Зимняя угроза для губ: средство, способное избавить от трещин и болезненных повреждений
Гаджеты вместо скакалки: врачи требуют признать болезнь ожирения социальной проблемой
Цветёт только у избранных: тайные секреты делают рододендрон гордостью любого сада
Золотая лихорадка: продавать или держать благородный металл
Автомобиль блестит снаружи, но внутри пахнет старьём: проверьте одно место
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.