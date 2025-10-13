Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жир не уходит — фильтры забиты: тело держит лишний вес, пока не решится главная скрытая проблема
Больше никаких гор текстиля: мода на чистый диван переворачивает понятие уюта
Юные хоккеисты в опасности: этот поступок тренера Спартака вызвал шквал критики
В Калининграде закрыли роддом: что скрывает внезапный карантин?
Они красивы, но несут холод и печаль: какие деревья нельзя сажать рядом с домом
Русская кухня в шоке: арабский рецепт, который переворачивает представление об огурцах
Мозг мотора или его сердце? Вот что на самом деле делает распределительный вал
Предновогодний ценопад: что можно купить, пока не подорожало
Оксана Самойлова и развод с Джиганом: первое обращение блогерши после подачи заявления

Пух, подушки и свет вместо дивана: новый тренд переворачивает представление о комфорте

Недвижимость

Диван долгое время считался главным символом домашнего уюта. Он был центром гостиной, знаком благополучия и места, где собиралась семья. Но времена меняются. Современные квартиры становятся меньше, а образ жизни — активнее. Всё больше людей пересматривают роль мебели в доме и находят способы сделать пространство функциональнее, не жертвуя комфортом. Так началась новая эра интерьеров — жизнь без дивана.

Гостиная с пуфами и подушками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гостиная с пуфами и подушками

Почему диван теряет популярность

Рост цен на мебель и сокращение площади квартир заставляют задуматься, действительно ли массивный диван необходим. Гибкий образ жизни, работа из дома и мода на минимализм делают предпочтительнее решения, которые легко адаптировать. Люди больше не хотят привязываться к громоздкой мебели, а стремятся к свободе передвижения и возможности быстро перестроить комнату под разные задачи — от отдыха до работы.

Без привычного дивана гостиная становится более просторной и лёгкой. Место для общения создаётся за счёт небольших, но удобных элементов — ковров, кресел, пуфов, подушек. Всё это даёт ту же степень уюта, но без визуальной перегрузки.

"Комфорт теперь выражается не в размере мебели, а в её гибкости", — отметил дизайнер интерьеров Витор Бруно.

Сравнение популярных решений

Альтернатива Особенности Подходит для
Футон (складной матрас) Днём — место для сидения, ночью — кровать Студии и квартиры до 40 м²
Пуфы и подушки на полу Лёгкие, мобильные, дешёвые Молодёжные квартиры, коворкинги
Скамейки и поддоны Экологичное и стильное решение Интерьеры в стиле бохо, эко, лофт
Кресла и стулья Можно менять конфигурацию комнаты Для семей с детьми
Ковёр с подушками Минималистичный восточный вариант Любители дзен-интерьеров

Советы шаг за шагом: как обустроить комнату без дивана

  • Начните с выбора центрального элемента - большого ковра, который объединит пространство.
  • Добавьте подушки разных размеров и покрывала из натуральных тканей - хлопка или льна.
  • Подберите пуфы или небольшие кресла, чтобы при необходимости быстро менять расположение мебели.
  • Используйте нейтральные оттенки - бежевый, песочный, серо-оливковый: они визуально увеличивают площадь.
  • Освещение — ключ к комфорту: мягкие лампы, настольные светильники и гирлянды создают уют.
  • Включите растения: фикус, спатифиллум или монстера добавят жизни и уравновесят минимализм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить слишком много мелких предметов мебели.
    Последствие: комната кажется загромождённой.
    Альтернатива: ограничьтесь 2-3 крупными элементами, добавив мобильные пуфы.

  • Ошибка: экономить на качестве ковра.
    Последствие: быстро стирается, электризуется.
    Альтернатива: ковры из джута, хлопка или шерсти прослужат дольше и выглядят теплее.

  • Ошибка: игнорировать освещение.
    Последствие: комната теряет атмосферу.
    Альтернатива: лампы с регулируемой яркостью и светильники с тёплым спектром.

А что если диван всё же нужен

Для тех, кто не готов полностью отказаться от привычного удобства, остаются компромиссные варианты: компактные, модульные или выдвижные диваны. Они не занимают много места и легко трансформируются.
Современные модели сочетают минималистичный дизайн с функцией хранения, что делает их идеальными для небольших квартир.

"Даже диван сегодня становится многофункциональным элементом — это уже не просто мебель, а часть системы хранения", — пояснила дизайнер Марина Коста.

Плюсы и минусы жизни без дивана

Плюсы Минусы
Пространство выглядит легче и чище Не всем удобно сидеть на полу
Меньше затрат на мебель Гости могут воспринимать как временное решение
Возможность менять зонирование Требует больше внимания к текстилю
Экологичный подход Не подходит для больших семей

Частые вопросы

Как выбрать материалы для альтернатив дивану

Лучше отдать предпочтение натуральным тканям: хлопку, льну, канве. Они долговечны, приятны телу и безопасны для аллергиков.

Сколько стоит обустроить гостиную без дивана

В среднем от 20 до 50 тысяч рублей: всё зависит от количества пуфов, качества ковра и освещения.

Что лучше — кресла или футон

Если комната используется для отдыха — футон. Если для приёма гостей — кресла, которые можно переставлять.

Мифы и правда о диване

  • Миф: без дивана гостиная теряет уют.
    Правда: уют создают текстиль, освещение и атмосфера, а не габариты мебели.
  • Миф: сидеть на полу неудобно.
    Правда: качественные подушки и футон обеспечивают полноценный комфорт.
  • Миф: диван — обязательный атрибут статуса.
    Правда: современный стиль всё чаще выбирает функциональность и свободу.

Три интересных факта

  • В Японии и Южной Корее традиционно сидят на полу, и именно оттуда пришла мода на минималистичные гостиные.
  • Более 60% молодых бразильцев, по данным опроса 2025 года, выбрали интерьер без дивана.
  • Производители мебели начали выпускать коллекции "без дивана" — с пуфами и модулями, которые можно комбинировать по желанию.

Исторический контекст

  • Первые диваны появились в Египте — они служили символом власти.
  • В XIX веке диван стал обязательной частью буржуазных салонов.
  • В XXI веке он уступает место многофункциональной мебели и философии less is more.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Жир не уходит — фильтры забиты: тело держит лишний вес, пока не решится главная скрытая проблема
Больше никаких гор текстиля: мода на чистый диван переворачивает понятие уюта
Юные хоккеисты в опасности: этот поступок тренера Спартака вызвал шквал критики
В Калининграде закрыли роддом: что скрывает внезапный карантин?
Они красивы, но несут холод и печаль: какие деревья нельзя сажать рядом с домом
Русская кухня в шоке: арабский рецепт, который переворачивает представление об огурцах
Мозг мотора или его сердце? Вот что на самом деле делает распределительный вал
Предновогодний ценопад: что можно купить, пока не подорожало
Оксана Самойлова и развод с Джиганом: первое обращение блогерши после подачи заявления
Экран против позвоночника: как телевизор и ноутбук крадут здоровье незаметно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.