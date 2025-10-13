Маленькая щель — большая ошибка: как одна деталь портит даже идеальный ремонт

В каждой кухне есть место, где встречаются две важные детали — столешница и фартук. Именно на этом стыке часто возникает небольшая щель, которую стараются закрыть, чтобы кухня выглядела аккуратно. Раньше для этого повсеместно использовали плинтус, но современные дизайнеры всё чаще называют это решение устаревшим и неэстетичным.
Даже если зазор кажется незначительным, со временем в нём скапливаются крошки, жир и влага. Это не только портит внешний вид, но и способствует появлению плесени и неприятного запаха. Особенно уязвимы деревянные и ламинированные поверхности, которые впитывают влагу. Поэтому стык нужно обязательно герметизировать — но сделать это можно без громоздкого плинтуса.
Плинтус когда-то был самым простым способом скрыть стык между стеной и рабочей поверхностью. Его можно было подобрать по цвету столешницы и установить за несколько минут. Однако сегодня у этого решения множество минусов.
Современные дизайнеры советуют монтировать фартук не кромкой к столешнице, а на неё сверху. Такой способ позволяет минимизировать зазор и избавиться от необходимости устанавливать плинтус.
Выглядит это аккуратно: фартук как бы "садится" на край столешницы, образуя плотный стык. Для герметичности используется тонкая полоска силикона в цвет покрытия.
Преимущества такого решения:
Установить фартук на столешницу. Сначала монтируется столешница, затем фартук опускается на неё с небольшим нахлёстом.
Использовать качественный герметик. Лучше выбирать силикон, стойкий к влаге и температуре, желательно в цвет фартука.
Следить за чистотой стыка. Пока герметик свежий, важно удалить излишки, чтобы не образовывались видимые следы.
При желании добавить алюминиевый профиль. В редких случаях можно применить узкий декоративный кант, который визуально не утяжеляет зону.
Ошибка: установить пластиковый плинтус на всю длину столешницы.
Последствие: со временем появляются щели и скопления грязи.
Альтернатива: использовать силиконовый шов или фартук с нахлёстом.
Ошибка: не обработать стык герметиком.
Последствие: вода просачивается под столешницу, вызывая вздутие.
Альтернатива: применять влагостойкий герметик нейтрального цвета.
Ошибка: делать фартук встык со столешницей.
Последствие: остаётся видимый шов, в который попадает мусор.
Альтернатива: опустить фартук на 2-3 мм ниже уровня стыка.
|Критерий
|Плинтус
|Силиконовый шов
|Внешний вид
|Видимый бордюр, нарушает минимализм
|Невидимый, аккуратный стык
|Гигиеничность
|Скапливается грязь и жир
|Легко очищается
|Долговечность
|Может отходить со временем
|Устойчив к влаге и температуре
|Сложность установки
|Простая установка
|Требуется аккуратное нанесение
Если плинтус уже установлен, можно аккуратно его демонтировать и заменить на силиконовый шов. Главное — очистить поверхность от старого герметика и тщательно обезжирить. В некоторых случаях стоит заменить фартук на более широкий, чтобы перекрыть место соединения.
Миф: без плинтуса обязательно появятся щели.
Правда: при правильной установке фартука и герметизации стык остаётся герметичным.
Миф: силикон быстро темнеет и портит вид.
Правда: современные герметики устойчивы к влаге и сохраняют цвет до 10 лет.
Миф: плинтус защищает лучше, чем герметик.
Правда: защита одинаковая, но силиконовый шов выглядит аккуратнее и долговечнее.
