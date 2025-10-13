Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джанабаева прервала молчание: стало известно, что на самом деле происходит в её браке с Меладзе
Не спешите винить дороги — чаще всего подвеску убивают сами водители
Малина не прощает спешки: промедлите с уходом — и летом вместо ягод вырастет разочарование
Наследство тает? Геннадий Хазанов избавился от элитной недвижимости в Москве
Сын Макконахи потряс Голливуд: первая роль Леви вызвала шквал эмоций – вот что случилось на съёмках
Киногрехи: как голливудские режиссеры ошибались в своих прогнозах развития технологий
Когда мамонты мерзли, бегемоты всё ещё плескались в Рейне
Тренировка без заминки — как фильм без финала: почему это важнее последнего подхода
Осторожно, маркетинг: почему покупать косметику только одного бренда — ошибка

Маленькая щель — большая ошибка: как одна деталь портит даже идеальный ремонт

0:08
Недвижимость

В каждой кухне есть место, где встречаются две важные детали — столешница и фартук. Именно на этом стыке часто возникает небольшая щель, которую стараются закрыть, чтобы кухня выглядела аккуратно. Раньше для этого повсеместно использовали плинтус, но современные дизайнеры всё чаще называют это решение устаревшим и неэстетичным.

Плинтус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плинтус

Почему щель между фартуком и столешницей нельзя оставлять открытой

Даже если зазор кажется незначительным, со временем в нём скапливаются крошки, жир и влага. Это не только портит внешний вид, но и способствует появлению плесени и неприятного запаха. Особенно уязвимы деревянные и ламинированные поверхности, которые впитывают влагу. Поэтому стык нужно обязательно герметизировать — но сделать это можно без громоздкого плинтуса.

Чем плох плинтус на кухне

Плинтус когда-то был самым простым способом скрыть стык между стеной и рабочей поверхностью. Его можно было подобрать по цвету столешницы и установить за несколько минут. Однако сегодня у этого решения множество минусов.

  • Неэстетичный вид. Даже аккуратно установленный плинтус визуально "разделяет" кухонную зону и делает интерьер устаревшим.
  • Сложность ухода. В местах прилегания плинтуса к поверхности всё равно остаются микрозазоры, куда попадает влага и жир. Со временем там скапливается грязь, которую трудно удалить.
  • Разрушение герметичности. При нагревании, влажности или незначительных подвижках мебели плинтус может отходить, оставляя щели.
  • Не подходит для современных кухонь. Минималистичные интерьеры с ровными линиями требуют визуальной чистоты, и пластиковый бордюр на стыке выбивается из общей концепции.

Альтернатива: фартук на столешницу

Современные дизайнеры советуют монтировать фартук не кромкой к столешнице, а на неё сверху. Такой способ позволяет минимизировать зазор и избавиться от необходимости устанавливать плинтус.

Выглядит это аккуратно: фартук как бы "садится" на край столешницы, образуя плотный стык. Для герметичности используется тонкая полоска силикона в цвет покрытия.

Преимущества такого решения:

  • полная защита от влаги и загрязнений;
  • ровный, аккуратный внешний вид без лишних деталей;
  • простота ухода — достаточно протереть поверхность;
  • визуальное ощущение монолитности рабочей зоны.

Как сделать стык аккуратным без плинтуса

  1. Установить фартук на столешницу. Сначала монтируется столешница, затем фартук опускается на неё с небольшим нахлёстом.

  2. Использовать качественный герметик. Лучше выбирать силикон, стойкий к влаге и температуре, желательно в цвет фартука.

  3. Следить за чистотой стыка. Пока герметик свежий, важно удалить излишки, чтобы не образовывались видимые следы.

  4. При желании добавить алюминиевый профиль. В редких случаях можно применить узкий декоративный кант, который визуально не утяжеляет зону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: установить пластиковый плинтус на всю длину столешницы.
    Последствие: со временем появляются щели и скопления грязи.
    Альтернатива: использовать силиконовый шов или фартук с нахлёстом.

  2. Ошибка: не обработать стык герметиком.
    Последствие: вода просачивается под столешницу, вызывая вздутие.
    Альтернатива: применять влагостойкий герметик нейтрального цвета.

  3. Ошибка: делать фартук встык со столешницей.
    Последствие: остаётся видимый шов, в который попадает мусор.
    Альтернатива: опустить фартук на 2-3 мм ниже уровня стыка.

Плинтус vs силиконовый шов

Критерий Плинтус Силиконовый шов
Внешний вид Видимый бордюр, нарушает минимализм Невидимый, аккуратный стык
Гигиеничность Скапливается грязь и жир Легко очищается
Долговечность Может отходить со временем Устойчив к влаге и температуре
Сложность установки Простая установка Требуется аккуратное нанесение

А что если кухня уже с плинтусом

Если плинтус уже установлен, можно аккуратно его демонтировать и заменить на силиконовый шов. Главное — очистить поверхность от старого герметика и тщательно обезжирить. В некоторых случаях стоит заменить фартук на более широкий, чтобы перекрыть место соединения.

Мифы и правда

Миф: без плинтуса обязательно появятся щели.
Правда: при правильной установке фартука и герметизации стык остаётся герметичным.

Миф: силикон быстро темнеет и портит вид.
Правда: современные герметики устойчивы к влаге и сохраняют цвет до 10 лет.

Миф: плинтус защищает лучше, чем герметик.
Правда: защита одинаковая, но силиконовый шов выглядит аккуратнее и долговечнее.

Три интересных факта

  • Плинтусы между фартуком и столешницей активно использовались в 1990-х, когда кухни собирали из модульных блоков без точной подгонки.
  • В Европе и Скандинавии от этого решения отказались почти полностью — там применяют монолитные стыки и герметизацию.
  • Считается, что плинтус — единственная защита от воды. На деле силиконовый шов обеспечивает такую же герметичность.

Исторический контекст

  • Первые кухонные плинтусы появились во Франции в середине XX века как временная мера для закрытия неровностей.
  • В 2000-х дизайнеры массово перешли к системам без бордюров, ориентируясь на минимализм и лёгкость интерьера.
  • Миф о "необходимости плинтуса" появился с появлением дешёвых пластиковых гарнитуров — когда производители упрощали сборку.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Домашние животные
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Киногрехи: как голливудские режиссеры ошибались в своих прогнозах развития технологий
Когда мамонты мерзли, бегемоты всё ещё плескались в Рейне
Тренировка без заминки — как фильм без финала: почему это важнее последнего подхода
Маленькая щель — большая ошибка: как одна деталь портит даже идеальный ремонт
Осторожно, маркетинг: почему покупать косметику только одного бренда — ошибка
Авиация замедлилась: почему полёты через океан за 70 лет не стали быстрее
Север вспыхнул алмазным светом: находке в Архангельской области почти нет равных
Катя Лель предложила Любови Успенской исцеление по телефону: что стоит за этим загадочным методом
Рыжеволосая в папу: Меган Маркл показала свою дочь Лилибет
Осень под крышкой: заготовки, которые делают дом ароматным в тихие счастливые вечера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.