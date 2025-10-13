Многие ждут падения цен на жильё, но рискуют потерять всё: история повторяется, и время против вас

Начальные стадии стройки — это всегда возможность зафиксировать минимальную цену. Когда на площадке ещё только котлован, застройщики предлагают значительные скидки, чтобы быстрее собрать первый пул покупателей. Разница между стартовой стоимостью и ценой готового дома может достигать 15-20%.

Такое предложение интересно:

тем, кто покупает квартиру для жизни и готов подождать 2-3 года до сдачи;

тем, кто рассматривает жильё как инвестицию.

Пока объект строится, цена растёт почти неизбежно, а значит, при грамотной продаже можно получить прибыль. Даже если продавать вы не собираетесь, у покупки на ранней стадии есть дополнительные плюсы — большой выбор планировок, этажей, ориентации окон. В этот момент можно подобрать действительно "свою" квартиру, а не то, что осталось у застройщика под конец продаж.

Кроме того, всё чаще используются траншевые схемы и рассрочки: вы платите минимальные суммы, пока объект не введён в эксплуатацию, и только после завершения стройки начинается активная часть выплат. Это помогает сэкономить на процентах.

Отдельная категория покупателей — те, кто просто хочет сохранить накопления. Для них новостройка становится альтернативой банковскому вкладу или валютным сбережениям. В условиях инфляции и нестабильности такая покупка помогает защитить капитал: квадратные метры не "сгорают" и, как правило, со временем дорожают.

Сравнение: вклад или квартира на этапе котлована

Параметр Банковский вклад Квартира на ранней стадии Средняя доходность 15-18% годовых 15-20% роста цены Налоги и комиссии 13-15% с дохода Нет налогов до продажи Реальная прибыль с учётом инфляции около 5-6% 7-8% и выше Риски отзыв лицензии, ограничение снятия средств задержка стройки Доступность можно открыть с любой суммы нужен первоначальный взнос

Если посчитать на примере 6 млн рублей, вклад принесёт чуть больше 300 тыс. рублей чистой прибыли за год. А при покупке квартиры со скидкой и последующей продажей после ввода в эксплуатацию доходность может оказаться выше — около 7-8% в реальном выражении.

Когда покупать жильё на поздней стадии

Покупка квартиры в доме, который уже почти готов, — это вариант для тех, кому важно въехать быстро и без неопределённости. Здесь рисков меньше: проект достроен, инфраструктура видна, можно оценить двор, планировки, даже вид из окна.

Этот вариант чаще выбирают семьи, которым нужно улучшить условия, специалисты со стабильным доходом и инвесторы, планирующие сдавать жильё в аренду.

Покупка на финальном этапе выгодна, если брать квартиру с готовой отделкой: разница в цене уже не компенсирует самостоятельный ремонт, а арендаторы могут заехать сразу после сделки.

Что учитывать

Цена на финальной стадии выше — ипотека автоматически становится дороже. Популярные планировки и этажи к этому моменту обычно распроданы. Если в ближайшие годы часть девелоперов заморозит новые проекты, готовое жильё может подорожать из-за дефицита.

Советы шаг за шагом

Определите цель. Для инвестиций выбирайте старт продаж, для проживания — высокую степень готовности. Проверяйте застройщика. Изучите документы, отзывы, сроки сдачи прошлых объектов. Рассчитайте ипотеку. Не ориентируйтесь на ставку в рекламе — уточняйте эффективную ставку с учётом страховок и комиссий. Учитывайте рассрочки. Часто выгоднее рассрочка без процентов, чем кредит. Не ограничивайтесь одним регионом. Иногда дешевле и прибыльнее вложиться в быстрорастущие города с меньшей конкуренцией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор жилья исключительно по низкой цене.

Последствие: проблемы с качеством строительства и сроками.

Альтернатива: проверяйте рейтинг застройщика и реальные фото хода работ.

Ошибка: оформление ипотеки без учёта будущих расходов.

Последствие: финансовая нагрузка, невозможность платить.

Альтернатива: используйте онлайн-калькуляторы, оставляйте запас минимум 20% дохода.

Ошибка: покупка "на эмоциях".

Последствие: неудобное расположение, невозможность перепродажи.

Альтернатива: анализируйте локацию, транспорт и динамику цен заранее.

А что если подождать?

Многие надеются, что ставки снизятся, и жильё снова станет доступным. Но исторически недвижимость после паузы почти всегда дорожает. Как только ставки упадут, спрос вырастет, и вместе с ним — цены. Поэтому ждать "идеального момента" рискованно: можно пропустить выгодные варианты, особенно на старте новых проектов.

Таблица: плюсы и минусы покупки на разных этапах

Этап строительства Плюсы Минусы Ранняя стадия Минимальная цена, большой выбор, рассрочка Долгое ожидание, риск задержки, нет готовой инфраструктуры Поздняя стадия Минимум рисков, можно въехать сразу, виден результат Высокая цена, ограниченный выбор, большие переплаты по ипотеке

FAQ

Как выбрать момент для покупки?

Если цель — инвестиции, входите на старте продаж. Если важно проживание — лучше дождаться высокой готовности.

Сколько стоит квадратный метр в новостройке?

Средняя цена в крупных городах растёт на 5-10% в год. На раннем этапе можно сэкономить до 15%.

Что лучше — ипотека или рассрочка?

Рассрочка выгоднее при сроке до 2 лет. Для долгосрочной покупки подходит ипотека с господдержкой.

Мифы и правда

Миф: выгодно покупать только готовое жильё.

Правда: на ранних стадиях можно получить скидку и заработать на росте цены.

Миф: вклад всегда надёжнее квартиры.

Правда: страхуются только суммы до 1,4 млн рублей, а недвижимость сохраняет стоимость даже при кризисе.

Миф: при ставках выше 20% ипотека невыгодна.

Правда: с программами господдержки и скидками застройщиков реальная ставка может быть на 6-8% ниже.

Три интересных факта

В России более 40% покупателей новостроек — инвесторы, а не будущие жильцы. На старте продаж квартиры могут стоить на 25% дешевле, чем после сдачи дома. В регионах с активным строительством доходность инвестиций в жильё превышает прибыль по вкладам в 1,5 раза.

Исторический контекст

В 2015 году, когда ключевая ставка также поднималась выше 17%, рынок недвижимости не обвалился. Напротив, уже через год начался новый рост: люди, купившие квартиры в период высокой ставки, получили ощутимую прибыль. История повторяется — и сегодня многие инвесторы используют аналогичную стратегию.