Ремонт в новостройке — это игра в сапёра: один неверный шаг, и придётся начинать всё с нуля

После приемки квартиры в новостройке перед владельцем встает множество задач. Даже если застройщик сдал объект в хорошем состоянии, мелкие недочеты и планирование будущего ремонта неизбежны. Одни новоселы ограничиваются косметическими работами, другие начинают с чистого листа — от разводки коммуникаций до установки потолков и укладки полов. Чтобы избежать лишних трат и ошибок, важно понимать, на что обращать внимание и как грамотно спланировать каждый этап.

С чего начать ремонт в новостройке

Квартиры без отделки чаще всего представляют собой бетонное пространство с голыми стенами и отсутствием коммуникаций. Есть только электрошкаф, к которому нужно подключить проводку, и выводы для водопровода, канализации и отопления. Такой ремонт близок к строительству с нуля — он требует больших затрат и времени.

Главная задача на этом этапе — продумать последовательность действий. Важно определиться с планировкой, местами расположения перегородок и инженерных систем. Любое изменение планов застройщика считается перепланировкой, а значит, потребует согласования. Без разрешения можно столкнуться со штрафом и требованием вернуть квартиру в первоначальный вид.

Как продумать планировку

Даже небольшие изменения в расположении стен или мебели влияют на комфорт. План лучше визуализировать заранее — для этого подойдут программы вроде RemPlanner, где можно изобразить несущие стены, перегородки и коммуникации. Но такие сервисы нередко ограничивают бесплатные функции, а новичкам может быть сложно разобраться с их интерфейсом.

Если нет уверенности в своих силах, стоит обратиться к дизайнеру интерьера. Специалист поможет оптимально использовать площадь, подберет цветовые решения и предложит практичные варианты отделки.

Материалы для перегородок

При выборе материала важно учитывать вес, прочность и звукоизоляцию.

• Кирпич обеспечивает отличную шумоизоляцию, но тяжел и требует много времени на кладку.

• Гипсокартон легкий и удобный в монтаже, однако плохо изолирует звуки. К тому же на такие стены сложно повесить тяжелые предметы — нужны закладные.

• Газобетон и пенобетон легко сверлятся, не нагружают перекрытия, но хуже защищают от шума.

Оптимальный выбор зависит от задач помещения. Например, в спальне стоит отдать предпочтение звукоизоляции, а для гардеробной важнее легкость конструкции.

Электрика: план и безопасность

Разводку электрики нужно продумать еще до отделки. Определите, где будет стоять мебель и бытовая техника, чтобы точно рассчитать количество и расположение розеток. Ошибки на этом этапе дорого обходятся — штробить стены после ремонта никто не захочет.

Работы с электричеством должны выполнять специалисты. Неправильно подобранный диаметр кабеля может привести к перегреву сети и даже пожару. Лучше доверить этот этап профессиональному электрику.

Водопровод и канализация

Монтаж труб — один из самых ответственных моментов. Ошибки в уклоне или схеме разводки могут привести к застою воды и неприятным запахам. Это не только неудобство, но и риск заболеваний, например легионеллеза. Чтобы избежать проблем, стоит обратиться к опытному сантехнику.

Важно, чтобы система была максимально простой и логичной: вода должна свободно доходить до всех точек, а слив работать без задержек.

Ремонт при черновой отделке

Квартира с черновой отделкой обычно имеет базовую стяжку пола, штукатуренные стены и проведенные коммуникации. Это уже готовая база для финишного ремонта. Зачастую требуется лишь выровнять поверхности и выполнить декоративную отделку.

Плюс такого формата — экономия времени. Минус — более высокая стоимость квадратного метра, ведь часть работ уже включена в цену.

Проверка инженерных систем

При приемке жилья обязательно проверьте электрику, водоснабжение и отопление. Нередко застройщик экономит на количестве розеток или устанавливает их в неудобных местах. Лучше сразу определить, где не хватает точек подключения, и добавить их до начала отделки.

Также важно убедиться в исправности водопровода и отсутствии течей. Замена труб после финишных работ может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Нужно ли выравнивать стены

Даже при черновой отделке поверхности редко бывают идеально ровными. Перед поклейкой обоев или покраской стоит нанести слой гипсовой штукатурки — она легко наносится и помогает устранить дефекты. Ровные стены не только выглядят аккуратнее, но и позволяют экономить материалы при последующих этапах отделки.

Напольные покрытия

Если пол ровный, можно выбрать практически любое покрытие — ламинат, линолеум или плитку ПВХ. Линолеум — бюджетное решение, ламинат выглядит дороже, а плитка ПВХ отличается износостойкостью.

Не забудьте о подложке: она обеспечивает тепло- и шумоизоляцию, а также продлевает срок службы покрытия.

Установка сантехники

В черновых квартирах санфаянс обычно отсутствует. Можно установить классический напольный унитаз — это дешевле и проще в монтаже. Если позволяет бюджет, подвесной вариант с инсталляцией выглядит современнее и облегчает уборку.

Проверка квартиры с чистовой отделкой

Даже если квартира сдается с готовой отделкой, важно тщательно проверить качество выполненных работ. Застройщики часто используют недорогие материалы — простые обои, бюджетные двери, минимальный набор сантехники.

"Наиболее затратные зоны в ремонте — окна, балкон, санузел и кухня. При приемке нужно внимательно осматривать эти участки", — отметил ведущий эксперт компании "Этажи" Илья Павлюк.

Эксперт также советует обратить внимание на гидроизоляцию и качество монтажа сантехнических узлов. По окнам и балконным блокам нужно проверить целостность стеклопакетов, откосов и рам. Любые дефекты следует зафиксировать в акте приема-передачи, чтобы застройщик устранил их в установленный срок.

Ремонт в новостройке — процесс, требующий планирования и внимания к деталям. Чем тщательнее вы проверите квартиру на старте, тем меньше времени и денег уйдет на исправление ошибок в будущем.