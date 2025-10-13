Ремонт в новостройке — это игра в сапёра: один неверный шаг, и придётся начинать всё с нуля

После приемки квартиры в новостройке перед владельцем встает множество задач. Даже если застройщик сдал объект в хорошем состоянии, мелкие недочеты и планирование будущего ремонта неизбежны. Одни новоселы ограничиваются косметическими работами, другие начинают с чистого листа — от разводки коммуникаций до установки потолков и укладки полов. Чтобы избежать лишних трат и ошибок, важно понимать, на что обращать внимание и как грамотно спланировать каждый этап.
Квартиры без отделки чаще всего представляют собой бетонное пространство с голыми стенами и отсутствием коммуникаций. Есть только электрошкаф, к которому нужно подключить проводку, и выводы для водопровода, канализации и отопления. Такой ремонт близок к строительству с нуля — он требует больших затрат и времени.
Главная задача на этом этапе — продумать последовательность действий. Важно определиться с планировкой, местами расположения перегородок и инженерных систем. Любое изменение планов застройщика считается перепланировкой, а значит, потребует согласования. Без разрешения можно столкнуться со штрафом и требованием вернуть квартиру в первоначальный вид.
Даже небольшие изменения в расположении стен или мебели влияют на комфорт. План лучше визуализировать заранее — для этого подойдут программы вроде RemPlanner, где можно изобразить несущие стены, перегородки и коммуникации. Но такие сервисы нередко ограничивают бесплатные функции, а новичкам может быть сложно разобраться с их интерфейсом.
Если нет уверенности в своих силах, стоит обратиться к дизайнеру интерьера. Специалист поможет оптимально использовать площадь, подберет цветовые решения и предложит практичные варианты отделки.
При выборе материала важно учитывать вес, прочность и звукоизоляцию.
• Кирпич обеспечивает отличную шумоизоляцию, но тяжел и требует много времени на кладку.
• Гипсокартон легкий и удобный в монтаже, однако плохо изолирует звуки. К тому же на такие стены сложно повесить тяжелые предметы — нужны закладные.
• Газобетон и пенобетон легко сверлятся, не нагружают перекрытия, но хуже защищают от шума.
Оптимальный выбор зависит от задач помещения. Например, в спальне стоит отдать предпочтение звукоизоляции, а для гардеробной важнее легкость конструкции.
Разводку электрики нужно продумать еще до отделки. Определите, где будет стоять мебель и бытовая техника, чтобы точно рассчитать количество и расположение розеток. Ошибки на этом этапе дорого обходятся — штробить стены после ремонта никто не захочет.
Работы с электричеством должны выполнять специалисты. Неправильно подобранный диаметр кабеля может привести к перегреву сети и даже пожару. Лучше доверить этот этап профессиональному электрику.
Монтаж труб — один из самых ответственных моментов. Ошибки в уклоне или схеме разводки могут привести к застою воды и неприятным запахам. Это не только неудобство, но и риск заболеваний, например легионеллеза. Чтобы избежать проблем, стоит обратиться к опытному сантехнику.
Важно, чтобы система была максимально простой и логичной: вода должна свободно доходить до всех точек, а слив работать без задержек.
Квартира с черновой отделкой обычно имеет базовую стяжку пола, штукатуренные стены и проведенные коммуникации. Это уже готовая база для финишного ремонта. Зачастую требуется лишь выровнять поверхности и выполнить декоративную отделку.
Плюс такого формата — экономия времени. Минус — более высокая стоимость квадратного метра, ведь часть работ уже включена в цену.
При приемке жилья обязательно проверьте электрику, водоснабжение и отопление. Нередко застройщик экономит на количестве розеток или устанавливает их в неудобных местах. Лучше сразу определить, где не хватает точек подключения, и добавить их до начала отделки.
Также важно убедиться в исправности водопровода и отсутствии течей. Замена труб после финишных работ может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Даже при черновой отделке поверхности редко бывают идеально ровными. Перед поклейкой обоев или покраской стоит нанести слой гипсовой штукатурки — она легко наносится и помогает устранить дефекты. Ровные стены не только выглядят аккуратнее, но и позволяют экономить материалы при последующих этапах отделки.
Если пол ровный, можно выбрать практически любое покрытие — ламинат, линолеум или плитку ПВХ. Линолеум — бюджетное решение, ламинат выглядит дороже, а плитка ПВХ отличается износостойкостью.
Не забудьте о подложке: она обеспечивает тепло- и шумоизоляцию, а также продлевает срок службы покрытия.
В черновых квартирах санфаянс обычно отсутствует. Можно установить классический напольный унитаз — это дешевле и проще в монтаже. Если позволяет бюджет, подвесной вариант с инсталляцией выглядит современнее и облегчает уборку.
Даже если квартира сдается с готовой отделкой, важно тщательно проверить качество выполненных работ. Застройщики часто используют недорогие материалы — простые обои, бюджетные двери, минимальный набор сантехники.
"Наиболее затратные зоны в ремонте — окна, балкон, санузел и кухня. При приемке нужно внимательно осматривать эти участки", — отметил ведущий эксперт компании "Этажи" Илья Павлюк.
Эксперт также советует обратить внимание на гидроизоляцию и качество монтажа сантехнических узлов. По окнам и балконным блокам нужно проверить целостность стеклопакетов, откосов и рам. Любые дефекты следует зафиксировать в акте приема-передачи, чтобы застройщик устранил их в установленный срок.
Ремонт в новостройке — процесс, требующий планирования и внимания к деталям. Чем тщательнее вы проверите квартиру на старте, тем меньше времени и денег уйдет на исправление ошибок в будущем.
