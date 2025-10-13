Прощай, классика: какие шторы будут в тренде на кухне в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:51
Недвижимость

Классический пышный тюль, долгие годы царствовавший на кухнях, окончательно уступает место новым решениям. Согласно прогнозам экспертов издания "ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА", в 2026 году главным трендом становится разумный минимализм, естественность и функциональность. Новые модели штор не просто украшают пространство, но и создают ощущение легкости, чистоты и гармонии с природой.

Шторы на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шторы на кухне

Шаг за шагом: как выбрать модные шторы для кухни в 2026

  1. Определите основу. Выберите тип шторы: римская штора, укороченная занавеска или японская панель. Это будет каркас вашей композиции.

  2. Выберите материал. Отдайте предпочтение натуральным или смесовым тканям с преобладанием льна, хлопка или рогожки. Это основа трендового образа.

  3. Подберите цвет. Ориентируйтесь на гастрономическую палитру: оттенки трав, специй, ягод и молочных продуктов. Это ключ к актуальной цветовой гамме.

  4. Добавьте фактуру. Рассмотрите ткани с выраженной, но сдержанной текстурой: вареный лен, микровельвет, рогожку. Это придаст интерьеру глубину.

  5. Расставьте акценты. Если хочется узора, остановитесь на микро-принтах: тонкая полоска, мелкая клетка или силуэты растений.

Плюсы и минусы трендовых штор 2026

 
Плюсы Минусы
Ощущение простора и света за счет полупрозрачных тканей Меньшая приватность из-за легкости материалов
Экологичность и натуральность - улучшение микроклимата Более сложный уход - многие натуральные ткани легко мнутся
Универсальность - спокойные цвета и фактуры вписываются в любой стиль Скрытая стоимость - качественные натуральные ткани часто дороже синтетики
Практичность - укороченные модели меньше пачкаются и не мешают Сдержанность - образ может показаться слишком аскетичным

Сравнение: классический тюль vs тренды 2026

 
Критерий Классический тюль Тренды 2026
Стилевая направленность Классика, кантри, прованс Минимализм, сканди, эко-стиль, дзен
Визуальный эффект Пышность, уют, насыщенность Легкость, воздушность, простора
Практичность Собирает пыль, требует частой стирки Укороченные модели более гигиеничны
Уход Часто требует деликатной стирки и глажки Зависит от материала, но часто проще

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Повесить на маленькую кухню длинные шторы из плотной ткани темного цвета.

  • Последствие: Зрительное уменьшение пространства, ощущение тяжести и недостатка света.

  • Альтернатива: Для маленькой кухни выберите укороченные римские шторы из полупрозрачного льна светлого оттенка (например, цвета топленого молока). Это визуально поднимет потолок и не будет "съедать" пространство.

А что, если…?

  • кухня выходит на солнечную сторону? Выбирайте полупрозрачные льняные шторы в тон полоску. Они создадут мягкий рассеянный свет и защитят от палящих лучей, сохранив воздушность.

  • хочется цвета, но боитесь ошибиться? Начните с акцента. Возьмите нейтральные римские шторы цвета слоновой кости и добавьте пару декоративных подушек на стулья в оттенке инжира или шалфея.

  • стиль кухни не минимализм, а, например, лофт? Фактурный монохром идеально впишется. Грубоватая рогожка или вареный лен на металлическом карнизе подчеркнет индустриальный характер интерьера.

Мифы и правда о кухонных шторах

  • Миф 1: На кухне обязательно должны быть яркие шторы, чтобы создать "уют".

    • Правда: Уют создается за счет фактур и теплых, натуральных оттенков. Спальная палитра "гастрономических" цветов (мед, корица, топленое молоко) дает гораздо больше уюта, чем кричащие тона.

  • Миф 2: Короткие шторы — это "недошторы", признак экономии.

    • Правда: Укороченные модели — это осознанный тренд, продиктованный эстетикой минимализма и практичностью. Они визуально легки и не захламляют пространство у подоконника.

  • Миф 3: Натуральные ткани непрактичны для кухни.

    • Правда: Современные смесовые ткани с добавлением качественного синтетического волокна сохраняют все преимущества натуральности (дышат, выглядят экологично), но при этом меньше мнутся и легче стираются.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Не выйдут ли из моды "гастрономические" цвета через пару лет?
Ответ: Эти оттенки (травянистые, молочные, ягодные) являются производными от природы, а потому вневременны. Они не несут в себе ярко выраженной "трендовости", а потому будут актуальны долгие годы.

Вопрос: Что делать, если на кухне уже есть плотные портьеры для затемнения?
Ответ: Не обязательно от них избавляться. Сочетайте их с новой трендовой деталью: например, повесьте легкую укороченную льняную штору поверх портьер или поставьте на подоконник несколько текстильных аксессуаров в цветах инжира или корицы.

Вопрос: Римские шторы — это единственный трендовый вариант?
Ответ: Нет, это один из самых популярных вариантов. Также актуальны японские панели, кафельные занавески (укороченные) и простые занавески из натуральной ткани без обилия складок.

Вопрос: Какой тренд самый простой для внедрения, если не хочется менять шторы?
Ответ: Фактурный монохром. Купите диванную подушку или дорожку на стол из рогожки или неотбеленного хлопка. Это мгновенно добавит вашему интерьеру актуальности.

Тренды кухонных штор 2026

 
Тренд Суть Идеальное применение
Натуральные ткани Лен, хлопок, рогожка, смесовые материалы Создание экологичной и дышащей атмосферы
Гастрономическая палитра Оттенки шалфея, зефира, корицы, инжира Добавление уюта и тепла без ярких акцентов
Укороченные модели Римские, кафельные, короткие занавески Маленькие кухни, эркеры, зонирование
Фактурный монохром Однотонные ткани с выраженной текстурой (рогожка, вареный лен) Интерьеры в стиле минимализм, сканди, лофт
Микроузоры Тонкая полоска, клетка "в елочку", силуэты растений Добавление рисунка без перегрузки пространства

Ключевые принципы выбора штор в 2026

Подводя итоги, можно выделить три главных принципа для кухонных штор в 2026 году:

  1. Естественность. Приоритет — натуральным материалам и природным, спокойным оттенкам. Это создает здоровую и гармоничную атмосферу.

  2. Легкость. Полупрозрачные ткани и укороченные фасоны визуально увеличивают пространство, наполняют его светом и воздухом.

  3. Фактурность. Ценность заключается не в ярком принте, а в тактильных ощущениях и игре света на поверхности ткани.

Следуя этим трендам, вы создадите на кухне не просто модный, но по-настоящему уютный и функциональный интерьер, который будет радовать вас долгие годы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
