Прощай, классика: какие шторы будут в тренде на кухне в 2026 году

Классический пышный тюль, долгие годы царствовавший на кухнях, окончательно уступает место новым решениям. Согласно прогнозам экспертов издания "ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА", в 2026 году главным трендом становится разумный минимализм, естественность и функциональность. Новые модели штор не просто украшают пространство, но и создают ощущение легкости, чистоты и гармонии с природой.
Определите основу. Выберите тип шторы: римская штора, укороченная занавеска или японская панель. Это будет каркас вашей композиции.
Выберите материал. Отдайте предпочтение натуральным или смесовым тканям с преобладанием льна, хлопка или рогожки. Это основа трендового образа.
Подберите цвет. Ориентируйтесь на гастрономическую палитру: оттенки трав, специй, ягод и молочных продуктов. Это ключ к актуальной цветовой гамме.
Добавьте фактуру. Рассмотрите ткани с выраженной, но сдержанной текстурой: вареный лен, микровельвет, рогожку. Это придаст интерьеру глубину.
Расставьте акценты. Если хочется узора, остановитесь на микро-принтах: тонкая полоска, мелкая клетка или силуэты растений.
|Плюсы
|Минусы
|Ощущение простора и света за счет полупрозрачных тканей
|Меньшая приватность из-за легкости материалов
|Экологичность и натуральность - улучшение микроклимата
|Более сложный уход - многие натуральные ткани легко мнутся
|Универсальность - спокойные цвета и фактуры вписываются в любой стиль
|Скрытая стоимость - качественные натуральные ткани часто дороже синтетики
|Практичность - укороченные модели меньше пачкаются и не мешают
|Сдержанность - образ может показаться слишком аскетичным
|Критерий
|Классический тюль
|Тренды 2026
|Стилевая направленность
|Классика, кантри, прованс
|Минимализм, сканди, эко-стиль, дзен
|Визуальный эффект
|Пышность, уют, насыщенность
|Легкость, воздушность, простора
|Практичность
|Собирает пыль, требует частой стирки
|Укороченные модели более гигиеничны
|Уход
|Часто требует деликатной стирки и глажки
|Зависит от материала, но часто проще
Ошибка: Повесить на маленькую кухню длинные шторы из плотной ткани темного цвета.
Последствие: Зрительное уменьшение пространства, ощущение тяжести и недостатка света.
Альтернатива: Для маленькой кухни выберите укороченные римские шторы из полупрозрачного льна светлого оттенка (например, цвета топленого молока). Это визуально поднимет потолок и не будет "съедать" пространство.
…кухня выходит на солнечную сторону? Выбирайте полупрозрачные льняные шторы в тон полоску. Они создадут мягкий рассеянный свет и защитят от палящих лучей, сохранив воздушность.
…хочется цвета, но боитесь ошибиться? Начните с акцента. Возьмите нейтральные римские шторы цвета слоновой кости и добавьте пару декоративных подушек на стулья в оттенке инжира или шалфея.
…стиль кухни не минимализм, а, например, лофт? Фактурный монохром идеально впишется. Грубоватая рогожка или вареный лен на металлическом карнизе подчеркнет индустриальный характер интерьера.
Миф 1: На кухне обязательно должны быть яркие шторы, чтобы создать "уют".
Правда: Уют создается за счет фактур и теплых, натуральных оттенков. Спальная палитра "гастрономических" цветов (мед, корица, топленое молоко) дает гораздо больше уюта, чем кричащие тона.
Миф 2: Короткие шторы — это "недошторы", признак экономии.
Правда: Укороченные модели — это осознанный тренд, продиктованный эстетикой минимализма и практичностью. Они визуально легки и не захламляют пространство у подоконника.
Миф 3: Натуральные ткани непрактичны для кухни.
Правда: Современные смесовые ткани с добавлением качественного синтетического волокна сохраняют все преимущества натуральности (дышат, выглядят экологично), но при этом меньше мнутся и легче стираются.
Вопрос: Не выйдут ли из моды "гастрономические" цвета через пару лет?
Ответ: Эти оттенки (травянистые, молочные, ягодные) являются производными от природы, а потому вневременны. Они не несут в себе ярко выраженной "трендовости", а потому будут актуальны долгие годы.
Вопрос: Что делать, если на кухне уже есть плотные портьеры для затемнения?
Ответ: Не обязательно от них избавляться. Сочетайте их с новой трендовой деталью: например, повесьте легкую укороченную льняную штору поверх портьер или поставьте на подоконник несколько текстильных аксессуаров в цветах инжира или корицы.
Вопрос: Римские шторы — это единственный трендовый вариант?
Ответ: Нет, это один из самых популярных вариантов. Также актуальны японские панели, кафельные занавески (укороченные) и простые занавески из натуральной ткани без обилия складок.
Вопрос: Какой тренд самый простой для внедрения, если не хочется менять шторы?
Ответ: Фактурный монохром. Купите диванную подушку или дорожку на стол из рогожки или неотбеленного хлопка. Это мгновенно добавит вашему интерьеру актуальности.
|Тренд
|Суть
|Идеальное применение
|Натуральные ткани
|Лен, хлопок, рогожка, смесовые материалы
|Создание экологичной и дышащей атмосферы
|Гастрономическая палитра
|Оттенки шалфея, зефира, корицы, инжира
|Добавление уюта и тепла без ярких акцентов
|Укороченные модели
|Римские, кафельные, короткие занавески
|Маленькие кухни, эркеры, зонирование
|Фактурный монохром
|Однотонные ткани с выраженной текстурой (рогожка, вареный лен)
|Интерьеры в стиле минимализм, сканди, лофт
|Микроузоры
|Тонкая полоска, клетка "в елочку", силуэты растений
|Добавление рисунка без перегрузки пространства
Подводя итоги, можно выделить три главных принципа для кухонных штор в 2026 году:
Естественность. Приоритет — натуральным материалам и природным, спокойным оттенкам. Это создает здоровую и гармоничную атмосферу.
Легкость. Полупрозрачные ткани и укороченные фасоны визуально увеличивают пространство, наполняют его светом и воздухом.
Фактурность. Ценность заключается не в ярком принте, а в тактильных ощущениях и игре света на поверхности ткани.
Следуя этим трендам, вы создадите на кухне не просто модный, но по-настоящему уютный и функциональный интерьер, который будет радовать вас долгие годы.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.