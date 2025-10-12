Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза без занавесок: древний восточный способ, возвращающий ресницам густоту, о котором давно забыли
Заставляют работать в выходные — а вы можете спокойно отказаться: причина удивит многих
Газовая западня: отказ Германии от российского топлива создал проблемы для хранилищ
Хотите, чтобы тело терпело, а прогресс исчез? Тогда забудьте, что отдых — часть результата
Привычка, которая подводит в самый нужный момент: как бардачок подставляет своего владельца
Существо, которое эволюция создала для испытания человечества: ядозуб и его смертельное чудо
Покупаешь красоту — получаешь разочарование: какие цветы не выживают в квартире
Сильнее цикла: как современные методы помогают победить месячные боли без вреда для здоровья
Осень в тарелке: один глоток супа-пюре — и на душе становится теплее, чем под пледом

Сон на наждачке: ежедневные привычки, из-за которых даже дорогое бельё превращается в серую тряпку

4:18
Недвижимость

Постельное бельё служит дольше, если за ним ухаживать правильно. Но многие совершают одни и те же ошибки: стирают слишком много сразу, смешивают ткани или используют агрессивные порошки. В итоге — серый оттенок, катышки и растянутая ткань уже через пару месяцев.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Бельё неправильно уложено в барабан

Скрученное бельё - главный враг стирки. Оно не только хуже отстирывается, но и портит саму стиральную машину. Когда простыни и пододеяльники закручиваются в "узлы", ткань рвётся по швам и теряет форму.

Как правильно:

  • Кладите бельё свободно, без скручивания.
  • Вниз — пододеяльники, затем простыни, сверху — наволочки.
  • Добавьте 2-3 шарика для стирки — они не дадут белью сбиться в ком.

Так вы уменьшите нагрузку на барабан и продлите срок службы ткани.

Перегруз барабана

Полный барабан не равен чистоте. Даже если стиральная машина рассчитана на 6 кг, это не значит, что туда войдут три комплекта белья. В сухом виде комплект весит 1,5 кг, но во время стирки впитывает воду и становится почти вдвое тяжелее.

Оптимум: загружайте барабан не более чем на две трети объёма. Так вода и порошок равномерно распределяются, и бельё отстирывается без заломов.

Полотенца и бельё стираются вместе

Обычная ошибка — закладывать в машинку простыни вместе с махровыми полотенцами. Их ворс действует как абразив и стирает волокна ткани. После нескольких циклов нежный сатин или поплин теряет гладкость и блеск.

Решение: стирайте постельное бельё отдельно. Махровые полотенца — отдельно с полотенцами, постель — отдельно, желательно при более низкой температуре (40-50 °C).

Агрессивные моющие средства

Чрезмерное количество порошка или агрессивные составы постепенно разрушают волокна ткани. Особенно страдают натуральные материалы — хлопок, бамбук, лен.

Советы:

  • Используйте жидкие гели для стирки — они мягче.
  • Выбирайте формулы для деликатных тканей или для чувствительной кожи.
  • Соблюдайте дозировку: переизбыток порошка не сделает бельё чище, но оставит налёт.

Отказ от наматрасника и защитных чехлов

Многие считают наматрасники "ненужным аксессуаром". На деле они защищают матрас и бельё от влаги, пыли, пота и микроскопических клещей.

Зачем нужен наматрасник:

  • продлевает срок службы матраса и белья;
  • препятствует накоплению пыли и аллергенов;
  • улучшает вентиляцию во время сна.

Наматрасник легко снять и постирать, а без него простыни изнашиваются в два раза быстрее.

Привычки, которые убивают постельное бельё

Ошибка Последствие Как исправить
Скрученное бельё в барабане Рвётся, плохо отстирывается Кладите слоями, добавьте шарики
Перегруз машины Мятая ткань, слабое полоскание Загружайте не более ⅔ барабана
Совместная стирка с полотенцами Износ волокон Стирайте отдельно
Агрессивные порошки Потеря цвета, шероховатость Используйте мягкие гели
Отказ от наматрасника Быстрый износ и загрязнение Используйте защитный чехол

Три интересных факта

  • После 50 циклов стирки без наматрасника хлопок теряет до 40 % прочности.
  • Махровые полотенца стирают бельё сильнее, чем барабанная щётка — из-за высокой плотности ворса.
  • Перегруз барабана увеличивает расход электроэнергии на 20-25 %.

Исторический контекст

  • Первые стиральные машины с режимом "деликатная стирка" появились в 1957 году, чтобы сохранить натуральные ткани.
  • В СССР наматрасники шили из старых простыней — это был один из первых примеров "осознанного текстиля".
  • Современные эко-гели для белья содержат ферменты, которые чистят ткани без агрессивных щелочей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Бизнес
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Газовая западня: отказ Германии от российского топлива создал проблемы для хранилищ
Хотите, чтобы тело терпело, а прогресс исчез? Тогда забудьте, что отдых — часть результата
Привычка, которая подводит в самый нужный момент: как бардачок подставляет своего владельца
Существо, которое эволюция создала для испытания человечества: ядозуб и его смертельное чудо
Покупаешь красоту — получаешь разочарование: какие цветы не выживают в квартире
Сильнее цикла: как современные методы помогают победить месячные боли без вреда для здоровья
Осень в тарелке: один глоток супа-пюре — и на душе становится теплее, чем под пледом
Цветение яда: водоросли сводят с ума морских гигантов
Спорт будущего уже здесь: вот как искусственный интеллект заменяет фитнес-инструкторов
Выбор дизайна новой 500-рублёвой купюры сорван: что заставило ЦБ принять решение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.