Сквозняк и высокие счета в теперь в прошлом: как переключить окна в доме на зимний режим

Недвижимость

Когда осенние утренники становятся холоднее, а листья ложатся под ноги, многие начинают задумываться: как согреть дом, не опустошив семейный бюджет? Каждый градус на термостате стоит денег, но есть простое решение, о котором часто забывают — правильная регулировка окон. Этот небольшой шаг не требует вложений, но способен заметно сократить счета за отопление и повысить комфорт в доме.

Проверка герметичности окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка герметичности окна

Как работает сезонный режим пластиковых окон

Современные окна из ПВХ имеют так называемые зимний и летний режимы. Это не электронная функция, а простая механическая настройка, которая регулирует, насколько плотно створка прижимается к раме.
Летом зазор немного увеличивают, чтобы в комнату проникал свежий воздух, а уплотнители не испытывали чрезмерного давления. Зимой, напротив, прижим усиливают — это помогает избежать сквозняков и утечек тепла.

Переключение между режимами занимает меньше минуты. Для этого понадобится обычный шестигранный ключ диаметром 4 мм. На торце створки есть маленький металлический эксцентрик (запорный цилиндр). Если повернуть его вправо — створка прижимается плотнее (зимний режим), если влево — ослабевает (летний). Всё просто: никаких инструментов, затрат и лишних хлопот.

Почему правильная настройка окон действительно важна

Через окна дом теряет до 30% тепла. Даже если стеклопакет современный, неправильная регулировка фурнитуры сведёт его эффективность на нет.

Когда створка прилегает неплотно, холодный воздух незаметно проникает внутрь, и вы компенсируете это, повышая температуру на обогревателе. В результате — перерасход энергии и увеличенные счета.

Плотное прилегание створки зимой решает сразу несколько задач:

  • снижает теплопотери;
  • устраняет сквозняки;
  • делает дом тише и уютнее.

А ещё правильная регулировка продлевает срок службы самих окон. Если механизм работает с оптимальным давлением, уплотнители меньше изнашиваются, а петли и замки дольше сохраняют форму.

Как перевести окно в зимний режим

  1. Откройте створку.
  2. Найдите цилиндрический выступ на торце — это регулировочный эксцентрик.
  3. Вставьте шестигранный ключ (или отвертку с насадкой).
  4. Поверните эксцентрик вправо — для зимнего режима, влево — для летнего.
  5. Закройте створку и убедитесь, что она прилегает равномерно.

Процедура занимает не более минуты, но эффект чувствуется сразу: исчезает лёгкий сквозняк, а температура в комнате становится стабильнее.

Зачем менять режим обратно весной

С приходом тепла окна стоит вернуть в летнее положение. Это обеспечит естественную вентиляцию и снизит влажность в квартире. Если этого не сделать, воздух станет душным, на откосах может появиться конденсат, а уплотнители будут постоянно сжиматься, теряя эластичность.

Регулярная регулировка — это элементарное обслуживание, которое не требует вызова мастера. Тем не менее, если створка всё равно плохо закрывается или фурнитура заедает, стоит пригласить специалиста: возможно, требуется смазка или точная настройка петель.

А что если окно старое

Если ваши пластиковые окна установлены больше десяти лет назад, фурнитура могла устареть и не иметь функции сезонной регулировки. В этом случае стоит рассмотреть замену уплотнителей или установку новых энергосберегающих стеклопакетов. Современные модели обладают улучшенной теплоизоляцией и нередко позволяют сэкономить до 20-25% расходов на отопление.

Некоторые производители предлагают системы с автоматическим микропроветриванием — створка слегка приоткрывается, обеспечивая приток воздуха без потери тепла.

Мифы и правда о регулировке окон

  • Миф: настройка сезонного режима — сложная процедура.
    Правда: справиться можно за минуту, имея один инструмент.
  • Миф: достаточно заклеить окна плёнкой.
    Правда: это лишь временное решение, не устраняющее утечку тепла через неплотности.
  • Миф: пластиковые окна не требуют ухода.
    Правда: фурнитуру нужно смазывать и регулировать хотя бы раз в год.

FAQ

Как понять, что окно требует регулировки?
Если чувствуете лёгкий сквозняк или створка закрывается неравномерно — самое время проверить эксцентрики.

Можно ли сделать регулировку без мастера?
Да, это безопасная и простая операция, если вы действуете аккуратно.

Как ухаживать за фурнитурой?
Очищайте её от пыли и смазывайте силиконовой смазкой дважды в год.

Что делать, если окно не имеет сезонного режима?
Проверить состояние уплотнителей и рассмотреть установку современных механизмов.

Нужно ли регулировать все окна?
Да, даже если используется одно и то же помещение, каждая створка регулируется отдельно.

3 интересных факта

  1. Через одно неплотно закрытое окно зимой уходит столько тепла, сколько производит небольшой радиатор за час.
  2. Прижим фурнитуры влияет не только на температуру, но и на звукоизоляцию.
  3. Своевременная регулировка увеличивает срок службы окон почти вдвое.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания. Вплоть до Средневековья проёмы в стенах представляли собой простые отверстия, которые прикрывали шкурами животных или тканями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
