Умный дом под колпаком: эти устройства следят за каждым словом в вашей собственной квартире

Умные колонки, датчики, камеры и другие устройства "умного дома" давно перестали быть экзотикой. Они управляют светом, климатом, музыкой и даже бытовыми приборами. Но вместе с удобством растёт и число рисков: системы, подключённые к интернету, могут стать источником утечки личных данных.
О том, как защитить себя, рассказала доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.
"Особенность работы голосовых помощников заключается в постоянном анализе звукового окружения. Даже в режиме ожидания устройства могут анализировать акустический фон помещений", — пояснила Елена Максимова.
Главная особенность умных колонок и IoT-систем — их постоянная связь с облаком. Чтобы реагировать на команды, они должны слушать окружающую среду. Производители уверяют, что запись начинается только после ключевой фразы ("Окей, Google", "Алиса" и т. п.), однако на практике возможны ложные срабатывания. Устройство может активироваться из-за похожего слова в телевизионной рекламе или разговоре поблизости.
Эти непреднамеренные включения нередко приводят к накоплению лишних данных: обстановки дома, голосов членов семьи, а иногда и конфиденциальных разговоров. При наличии уязвимости такие сведения могут быть перехвачены злоумышленниками или использованы рекламными алгоритмами, предупреждает Газета.Ru.
|Параметр
|Преимущества IoT
|Потенциальные угрозы
|Голосовое управление
|Удобство, быстрота
|Возможность записи без ведома пользователя
|Подключение к сети
|Дистанционный контроль
|Уязвимость к взлому роутера
|Хранение данных в облаке
|Доступ с любого устройства
|Риск утечки персональных данных
|Интеграция с бытовыми приборами
|Автоматизация дома
|Возможность несанкционированного доступа
|Регулярные обновления
|Повышение безопасности
|При игнорировании — появление уязвимостей
Перехват голосовых команд. Через уязвимости злоумышленники могут получить контроль над устройством.
Доступ к другим элементам сети. Колонка часто становится "входной точкой" для атаки на смартфон, ПК или видеокамеры.
Сбор избыточных данных. Голосовые помощники нередко сохраняют аудиофайлы и передают их на серверы компаний.
Ошибки пользователей. Неправильные настройки конфиденциальности и простые пароли — частая причина утечек.
Настройте безопасную сеть.
Установите сложный пароль на роутер и включите шифрование WPA2 или WPA3.
Проверяйте подключённые устройства.
Раз в месяц просматривайте список устройств в панели маршрутизатора, удаляя неизвестные.
Обновляйте прошивки.
Производители регулярно исправляют уязвимости. Не откладывайте обновления.
Контролируйте приложения.
В настройках отключите сбор диагностических данных и доступ к ненужным функциям.
Проверяйте историю запросов.
Удаляйте старые голосовые записи, чтобы минимизировать риск утечек.
Отключайте устройство при длительном отсутствии.
Это гарантирует, что колонка не будет активна, пока вы в отъезде.
"Если вы планируете длительно отсутствовать дома, лучше полностью отключать устройство от питания", — рекомендовала эксперт.
Ошибка: использовать стандартный пароль Wi-Fi.
Последствие: злоумышленники легко получают доступ к сети.
Альтернатива: устанавливайте уникальные длинные пароли с символами и цифрами.
Ошибка: не обновлять прошивки устройств.
Последствие: сохраняются известные уязвимости.
Альтернатива: включите автоматическое обновление, если возможно.
Ошибка: хранить все устройства в одной сети.
Последствие: взлом одной колонки открывает доступ к компьютерам.
Альтернатива: создайте отдельную "гостевую" сеть или VLAN.
А что если сделать умный дом полностью автономным? Современные маршрутизаторы позволяют изолировать устройства IoT в отдельной зоне — так называемой гостевой сети. Даже при взломе злоумышленник не сможет добраться до личных файлов на ноутбуке или фотографий на смартфоне. Это простая и эффективная мера, доступная через интерфейс роутера буквально в пару кликов.
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и автоматизация процессов
|Риск утечки данных
|Экономия времени и энергии
|Необходимость постоянного контроля
|Совместимость с другими системами
|Возможность ложных срабатываний
|Улучшение комфорта и безопасности
|Уязвимости при неправильной настройке
|Поддержка удалённого доступа
|Зависимость от интернета
Миф: умная колонка не слушает, пока не сказать ключевое слово.
Правда: микрофон постоянно активен.
Миф: IoT-устройства слишком мелкие, чтобы быть опасными.
Правда: даже "умная лампа" может стать точкой входа в сеть.
Миф: антивирус на телефоне защитит и умный дом.
Правда: защита должна начинаться с настроек роутера и шифрования трафика.
Как понять, что колонка активировалась случайно?
Если на устройстве загорается индикатор без вашего обращения, возможно ложное срабатывание — стоит проверить настройки.
Можно ли полностью отключить прослушивание?
Да, у большинства моделей есть кнопка отключения микрофона. Также можно запретить сохранение голосовых данных в приложении.
Как защитить личные данные?
Разделите сеть, используйте сложные пароли и регулярно очищайте историю запросов.
По данным компании Statista, в 2025 году в мире будет более 75 миллиардов подключённых устройств IoT.
Голосовые помощники распознают до 95% фоновых звуков, включая человеческие голоса за пределами комнаты.
Первые кибератаки на умные дома были зафиксированы ещё в 2016 году — через взлом "умных" камер наблюдения.
Первые эксперименты с системами "умного дома" начались в 1980-х, когда инженеры подключали бытовые приборы к компьютеру. Но настоящая революция случилась после появления Wi-Fi и облачных технологий. Сегодня IoT управляет целыми зданиями, а вместе с этим выросла и киберугроза: теперь злоумышленникам достаточно взломать колонку, чтобы узнать привычки и даже график хозяев.
Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.