Умный дом под колпаком: эти устройства следят за каждым словом в вашей собственной квартире

Недвижимость

Умные колонки, датчики, камеры и другие устройства "умного дома" давно перестали быть экзотикой. Они управляют светом, климатом, музыкой и даже бытовыми приборами. Но вместе с удобством растёт и число рисков: системы, подключённые к интернету, могут стать источником утечки личных данных.

Умные устройства в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Умные устройства в интерьере

О том, как защитить себя, рассказала доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.

"Особенность работы голосовых помощников заключается в постоянном анализе звукового окружения. Даже в режиме ожидания устройства могут анализировать акустический фон помещений", — пояснила Елена Максимова.

Почему умные устройства представляют угрозу приватности

Главная особенность умных колонок и IoT-систем — их постоянная связь с облаком. Чтобы реагировать на команды, они должны слушать окружающую среду. Производители уверяют, что запись начинается только после ключевой фразы ("Окей, Google", "Алиса" и т. п.), однако на практике возможны ложные срабатывания. Устройство может активироваться из-за похожего слова в телевизионной рекламе или разговоре поблизости.

Эти непреднамеренные включения нередко приводят к накоплению лишних данных: обстановки дома, голосов членов семьи, а иногда и конфиденциальных разговоров. При наличии уязвимости такие сведения могут быть перехвачены злоумышленниками или использованы рекламными алгоритмами, предупреждает Газета.Ru.

Сравнение: комфорт против риска

Параметр Преимущества IoT Потенциальные угрозы
Голосовое управление Удобство, быстрота Возможность записи без ведома пользователя
Подключение к сети Дистанционный контроль Уязвимость к взлому роутера
Хранение данных в облаке Доступ с любого устройства Риск утечки персональных данных
Интеграция с бытовыми приборами Автоматизация дома Возможность несанкционированного доступа
Регулярные обновления Повышение безопасности При игнорировании — появление уязвимостей

Основные риски использования IoT

  1. Перехват голосовых команд. Через уязвимости злоумышленники могут получить контроль над устройством.

  2. Доступ к другим элементам сети. Колонка часто становится "входной точкой" для атаки на смартфон, ПК или видеокамеры.

  3. Сбор избыточных данных. Голосовые помощники нередко сохраняют аудиофайлы и передают их на серверы компаний.

  4. Ошибки пользователей. Неправильные настройки конфиденциальности и простые пароли — частая причина утечек.

Советы шаг за шагом: как защитить умный дом

  1. Настройте безопасную сеть.
    Установите сложный пароль на роутер и включите шифрование WPA2 или WPA3.

  2. Проверяйте подключённые устройства.
    Раз в месяц просматривайте список устройств в панели маршрутизатора, удаляя неизвестные.

  3. Обновляйте прошивки.
    Производители регулярно исправляют уязвимости. Не откладывайте обновления.

  4. Контролируйте приложения.
    В настройках отключите сбор диагностических данных и доступ к ненужным функциям.

  5. Проверяйте историю запросов.
    Удаляйте старые голосовые записи, чтобы минимизировать риск утечек.

  6. Отключайте устройство при длительном отсутствии.
    Это гарантирует, что колонка не будет активна, пока вы в отъезде.

"Если вы планируете длительно отсутствовать дома, лучше полностью отключать устройство от питания", — рекомендовала эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать стандартный пароль Wi-Fi.
    Последствие: злоумышленники легко получают доступ к сети.
    Альтернатива: устанавливайте уникальные длинные пароли с символами и цифрами.

  • Ошибка: не обновлять прошивки устройств.
    Последствие: сохраняются известные уязвимости.
    Альтернатива: включите автоматическое обновление, если возможно.

  • Ошибка: хранить все устройства в одной сети.
    Последствие: взлом одной колонки открывает доступ к компьютерам.
    Альтернатива: создайте отдельную "гостевую" сеть или VLAN.

А что если…

А что если сделать умный дом полностью автономным? Современные маршрутизаторы позволяют изолировать устройства IoT в отдельной зоне — так называемой гостевой сети. Даже при взломе злоумышленник не сможет добраться до личных файлов на ноутбуке или фотографий на смартфоне. Это простая и эффективная мера, доступная через интерфейс роутера буквально в пару кликов.

Плюсы и минусы умных устройств

Плюсы Минусы
Удобство и автоматизация процессов Риск утечки данных
Экономия времени и энергии Необходимость постоянного контроля
Совместимость с другими системами Возможность ложных срабатываний
Улучшение комфорта и безопасности Уязвимости при неправильной настройке
Поддержка удалённого доступа Зависимость от интернета

Мифы и правда

Миф: умная колонка не слушает, пока не сказать ключевое слово.
Правда: микрофон постоянно активен.

Миф: IoT-устройства слишком мелкие, чтобы быть опасными.
Правда: даже "умная лампа" может стать точкой входа в сеть.

Миф: антивирус на телефоне защитит и умный дом.
Правда: защита должна начинаться с настроек роутера и шифрования трафика.

FAQ

Как понять, что колонка активировалась случайно?
Если на устройстве загорается индикатор без вашего обращения, возможно ложное срабатывание — стоит проверить настройки.

Можно ли полностью отключить прослушивание?
Да, у большинства моделей есть кнопка отключения микрофона. Также можно запретить сохранение голосовых данных в приложении.

Как защитить личные данные?
Разделите сеть, используйте сложные пароли и регулярно очищайте историю запросов.

3 интересных факта

  1. По данным компании Statista, в 2025 году в мире будет более 75 миллиардов подключённых устройств IoT.

  2. Голосовые помощники распознают до 95% фоновых звуков, включая человеческие голоса за пределами комнаты.

  3. Первые кибератаки на умные дома были зафиксированы ещё в 2016 году — через взлом "умных" камер наблюдения.

Исторический контекст

Первые эксперименты с системами "умного дома" начались в 1980-х, когда инженеры подключали бытовые приборы к компьютеру. Но настоящая революция случилась после появления Wi-Fi и облачных технологий. Сегодня IoT управляет целыми зданиями, а вместе с этим выросла и киберугроза: теперь злоумышленникам достаточно взломать колонку, чтобы узнать привычки и даже график хозяев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
