Прощай, горячий душ? Новые правила ЕС могут оставить европейцев без комфорта

Жители Европы могут остаться без горячей воды уже с 2027 года. Причина — изменения в экологическом законодательстве Евросоюза, из-за которых два ключевых металла, гафний и цирконий, не были включены в список разрешённых веществ для бытового использования. Об этом сообщила газета Financial Times.

Почему это проблема

Именно эти элементы применяются при производстве большинства современных водонагревателей и тепловых насосов. По данным издания, более 90% устройств не смогут продаваться в ЕС, если запрет вступит в силу без исключений.

"Европейцы рискуют остаться с холодным душем", — отмечает Financial Times.

Парадокс ситуации в том, что гафний и цирконий уже используются десятилетиями и считаются устойчивыми к коррозии. Однако в обновлённых правилах ЕС о питьевой воде они просто не упомянуты, а значит — не разрешены.

Альтернатива есть, но она слишком дорогая

Производители предупреждают: заменить эти металлы можно, например, сталью или медью, но такие материалы обойдутся в четыре-пять раз дороже. В итоге расходы лягут на покупателей — в момент, когда большинство европейских домохозяйств уже испытывают финансовое давление из-за роста цен на энергоносители.

Ошибка Еврокомиссии?

По оценке Financial Times, Еврокомиссия "упустила из виду", что в водонагревателях хранится не только техническая, но и питьевая вода, из-за чего производители рискуют попасть под штрафы, если не изменят состав оборудования.

Что будет дальше

Евросоюз планирует пересмотреть список разрешённых веществ до вступления норм в силу. Однако если поправки не внесут, рынок водонагревателей ждёт масштабный кризис — от замедления производства до роста цен и дефицита бытовой техники.