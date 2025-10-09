Ремонт на миллион, а арендаторы бегут: три ошибки, которые превращают квартиру в неликвид

Квартира может быть просторной, уютной, в отличном районе и с новой техникой — но арендаторы всё равно уходят, едва заглянув внутрь. На первый взгляд всё идеально, однако что-то заставляет их отказаться. Почему жильё с потенциалом не находит своего постояльца?
Современные жильцы хотят удобства, но не готовы тратить вечера на изучение инструкций. Телевизор, стиральная машина, микроволновка — это привычный набор, которого достаточно большинству. Но некоторые собственники решают "удивить" будущих арендаторов и превращают квартиру в выставку технологий: "умный дом", сенсорное освещение, автоматические шторы, голосовые команды.
На деле подобная автоматизация нередко становится головной болью. Одно неверное движение — и вместо света включается кондиционер. Особенно пугает жильцов отсутствие специалистов, которые могли бы настроить систему. Даже если техника действительно современная, людям важно ощущение простоты и контроля.
"Нажимаешь кнопку, чтобы выехал телевизор, а в ответ поднимаются шторы", — рассказала директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.
По словам эксперта, в одной из квартир система оказалась настолько сложной, что справиться с ней смогли лишь иностранные инженеры. Арендаторы же предпочли не рисковать и выбирали более понятное жильё. В итоге новаторство сыграло против владельца: квартира простаивала, несмотря на роскошный ремонт.
Не меньшую ошибку совершают те, кто оформляет интерьер в стиле "дворца". Колонны, бархат, позолота, тяжёлые шторы — всё это может впечатлить, но не располагает к жизни. Даже при качественных материалах подобный антураж утомляет и визуально уменьшает пространство.
Особенно нелепо пышные элементы смотрятся в скромных "двушках" и "однушках". Арендаторы, привыкшие к лаконичности и функциональности, быстро разворачиваются и уходят. Им нужно пространство, в котором можно расставить свои вещи, а не музей владельца.
Рациональнее выбрать универсальный дизайн — спокойные цвета, удобную мебель, минимум декора. Такой интерьер не диктует настроение, и каждый может почувствовать себя как дома.
Есть ещё одна ловушка — избыточная индивидуальность. Часто хозяева оставляют в квартире предметы, отражающие их мировоззрение: иконы, религиозные атрибуты, флаги, портреты, символику. Даже если всё это выставлено с уважением, потенциальным жильцам может быть некомфортно.
Человек хочет чувствовать, что пространство принадлежит ему, а не жить среди чужих убеждений. Чем нейтральнее квартира, тем шире круг тех, кто рассмотрит её всерьёз.
|Параметр
|Индивидуальный интерьер
|Универсальный интерьер
|Цветовая гамма
|Яркая, насыщенная
|Светлая, спокойная
|Мебель
|Дизайнерская, нестандартная
|Простая, функциональная
|Декор
|Много личных деталей
|Минимум украшений
|Целевая аудитория
|Ограниченная
|Широкая
|Вероятность аренды
|Низкая
|Высокая
Уберите личные вещи, сувениры и фото.
Проверьте, чтобы техника включалась без инструкций.
Замените вычурные элементы на лаконичные.
Освежите стены нейтральной краской, обновите текстиль.
Сделайте светлые, чёткие фотографии — они продают лучше любой мебели.
Подготовьте простую инструкцию с паролями Wi-Fi, схемой счётчиков и кранов.
Ошибка: перегруженная автоматикой система.
Последствие: жильцы боятся "сломать" технику.
Альтернатива: отдельные умные гаджеты — розетки, датчики, видеодомофон.
Ошибка: интерьер в стиле "богато".
Последствие: ощущение тесноты и неуют.
Альтернатива: светлый минимализм, мебель из масс-маркета — IKEA, Hoff, Jysk.
Ошибка: наличие символики или идеологии.
Последствие: отторжение части аудитории.
Альтернатива: полная нейтральность.
Если квартира рассчитана именно на "техногиков", это можно обыграть. В объявлении стоит честно указать особенности: система "умный дом", управление голосом, датчики климата. Такие арендаторы понимают, на что идут, и воспринимают технологии как плюс. Главное — обеспечить им поддержку при заселении и чёткие инструкции.
Но большинство людей ищет не инновации, а предсказуемый комфорт. И если вы хотите стабильный спрос, лучше ориентироваться именно на массового арендатора.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия энергии и воды
|Сложная настройка
|Комфорт и безопасность
|Зависимость от интернета
|Современный имидж
|Дорогие ремонты и редкие мастера
|Возможность контроля на расстоянии
|Узкая аудитория арендаторов
Какой интерьер быстрее сдают?
Светлые, спокойные цвета, минимум декора и беспорядка. В таком пространстве проще представить себя живущим там.
Можно ли оставлять личные вещи?
Нет. Даже пара фотографий отвлекает и напоминает о чужом присутствии.
Дают ли "умные" технологии возможность поднять цену?
Только если всё стабильно работает и арендатору понятно, как этим пользоваться. Иначе это фактор риска.
Миф: чем дороже ремонт, тем выше цена аренды.
Правда: избыточный шик может отпугнуть и снизить спрос.
Миф: необычный интерьер привлекает арендаторов.
Правда: большинство ищет уют и нейтральность.
Миф: система "умный дом" — всегда плюс.
Правда: без поддержки она превращается в минус.
Квартиры в спокойных тонах сдаются в среднем на треть быстрее.
При осмотре жильцы чаще оценивают запах и освещение, а не отделку.
Отсутствие личных вещей и религиозных символов повышает доверие к объекту.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?