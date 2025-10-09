Ремонт на миллион, а арендаторы бегут: три ошибки, которые превращают квартиру в неликвид

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Квартира может быть просторной, уютной, в отличном районе и с новой техникой — но арендаторы всё равно уходят, едва заглянув внутрь. На первый взгляд всё идеально, однако что-то заставляет их отказаться. Почему жильё с потенциалом не находит своего постояльца?

Когда техника становится врагом

Современные жильцы хотят удобства, но не готовы тратить вечера на изучение инструкций. Телевизор, стиральная машина, микроволновка — это привычный набор, которого достаточно большинству. Но некоторые собственники решают "удивить" будущих арендаторов и превращают квартиру в выставку технологий: "умный дом", сенсорное освещение, автоматические шторы, голосовые команды.

На деле подобная автоматизация нередко становится головной болью. Одно неверное движение — и вместо света включается кондиционер. Особенно пугает жильцов отсутствие специалистов, которые могли бы настроить систему. Даже если техника действительно современная, людям важно ощущение простоты и контроля.

"Нажимаешь кнопку, чтобы выехал телевизор, а в ответ поднимаются шторы", — рассказала директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

По словам эксперта, в одной из квартир система оказалась настолько сложной, что справиться с ней смогли лишь иностранные инженеры. Арендаторы же предпочли не рисковать и выбирали более понятное жильё. В итоге новаторство сыграло против владельца: квартира простаивала, несмотря на роскошный ремонт.

Когда "богатство" выглядит чуждо

Не меньшую ошибку совершают те, кто оформляет интерьер в стиле "дворца". Колонны, бархат, позолота, тяжёлые шторы — всё это может впечатлить, но не располагает к жизни. Даже при качественных материалах подобный антураж утомляет и визуально уменьшает пространство.

Особенно нелепо пышные элементы смотрятся в скромных "двушках" и "однушках". Арендаторы, привыкшие к лаконичности и функциональности, быстро разворачиваются и уходят. Им нужно пространство, в котором можно расставить свои вещи, а не музей владельца.

Рациональнее выбрать универсальный дизайн — спокойные цвета, удобную мебель, минимум декора. Такой интерьер не диктует настроение, и каждый может почувствовать себя как дома.

Когда интерьер становится слишком личным

Есть ещё одна ловушка — избыточная индивидуальность. Часто хозяева оставляют в квартире предметы, отражающие их мировоззрение: иконы, религиозные атрибуты, флаги, портреты, символику. Даже если всё это выставлено с уважением, потенциальным жильцам может быть некомфортно.

Человек хочет чувствовать, что пространство принадлежит ему, а не жить среди чужих убеждений. Чем нейтральнее квартира, тем шире круг тех, кто рассмотрит её всерьёз.

Сравнение: квартира с характером и универсальное жильё

Параметр Индивидуальный интерьер Универсальный интерьер
Цветовая гамма Яркая, насыщенная Светлая, спокойная
Мебель Дизайнерская, нестандартная Простая, функциональная
Декор Много личных деталей Минимум украшений
Целевая аудитория Ограниченная Широкая
Вероятность аренды Низкая Высокая

Как подготовить квартиру к сдаче

  1. Уберите личные вещи, сувениры и фото.

  2. Проверьте, чтобы техника включалась без инструкций.

  3. Замените вычурные элементы на лаконичные.

  4. Освежите стены нейтральной краской, обновите текстиль.

  5. Сделайте светлые, чёткие фотографии — они продают лучше любой мебели.

  6. Подготовьте простую инструкцию с паролями Wi-Fi, схемой счётчиков и кранов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перегруженная автоматикой система.
    Последствие: жильцы боятся "сломать" технику.
    Альтернатива: отдельные умные гаджеты — розетки, датчики, видеодомофон.

  • Ошибка: интерьер в стиле "богато".
    Последствие: ощущение тесноты и неуют.
    Альтернатива: светлый минимализм, мебель из масс-маркета — IKEA, Hoff, Jysk.

  • Ошибка: наличие символики или идеологии.
    Последствие: отторжение части аудитории.
    Альтернатива: полная нейтральность.

А что если арендатор любит технологии?

Если квартира рассчитана именно на "техногиков", это можно обыграть. В объявлении стоит честно указать особенности: система "умный дом", управление голосом, датчики климата. Такие арендаторы понимают, на что идут, и воспринимают технологии как плюс. Главное — обеспечить им поддержку при заселении и чёткие инструкции.

Но большинство людей ищет не инновации, а предсказуемый комфорт. И если вы хотите стабильный спрос, лучше ориентироваться именно на массового арендатора.

Плюсы и минусы "умного" жилья

Плюсы Минусы
Экономия энергии и воды Сложная настройка
Комфорт и безопасность Зависимость от интернета
Современный имидж Дорогие ремонты и редкие мастера
Возможность контроля на расстоянии Узкая аудитория арендаторов

FAQ

Какой интерьер быстрее сдают?
Светлые, спокойные цвета, минимум декора и беспорядка. В таком пространстве проще представить себя живущим там.

Можно ли оставлять личные вещи?
Нет. Даже пара фотографий отвлекает и напоминает о чужом присутствии.

Дают ли "умные" технологии возможность поднять цену?
Только если всё стабильно работает и арендатору понятно, как этим пользоваться. Иначе это фактор риска.

Мифы и правда

  • Миф: чем дороже ремонт, тем выше цена аренды.
    Правда: избыточный шик может отпугнуть и снизить спрос.

  • Миф: необычный интерьер привлекает арендаторов.
    Правда: большинство ищет уют и нейтральность.

  • Миф: система "умный дом" — всегда плюс.
    Правда: без поддержки она превращается в минус.

3 интересных факта

  1. Квартиры в спокойных тонах сдаются в среднем на треть быстрее.

  2. При осмотре жильцы чаще оценивают запах и освещение, а не отделку.

  3. Отсутствие личных вещей и религиозных символов повышает доверие к объекту.

