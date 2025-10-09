Покупка квартиры в новостройке рискованнее лотереи: что обрекает тысячи россиян на потерю денег

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Вопрос доверия к застройщику остаётся одной из самых острых тем на рынке недвижимости. Несмотря на ужесточение законодательства и развитие системы проектного финансирования, число обманутых дольщиков в России продолжает расти. На середину 2021 года их насчитывалось около 160 тысяч — и тенденция к увеличению сохранялась. Почему это происходит, и как не попасть в число пострадавших, расскажем подробно.

Стройка
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка

Что влияет на надёжность застройщика

Основные причины проблем в долевом строительстве кроются не только в мошеннических схемах, но и в неумении компаний грамотно управлять финансами. Иногда банкротство наступает по объективным причинам — экономическим или административным, но итог всегда один: срыв сроков, замороженные стройки и потерянные деньги покупателей.

Проверить репутацию компании можно по открытым источникам: изучить судебные дела, посмотреть, были ли задержки ввода домов, оценить отзывы дольщиков. Однако есть и более конкретные критерии.

Финансирование через банк — первый сигнал безопасности

Сегодня большинство новых домов возводятся по схеме проектного финансирования через эскроу-счета. Это значит, что средства покупателей хранятся на специальных банковских счетах и поступают застройщику только после сдачи объекта в эксплуатацию. Деньги дольщиков защищены: если компания не выполнит обязательства, банк вернёт средства.

Перед открытием кредитной линии банк тщательно анализирует проект, проверяет финансовую устойчивость девелопера и оценивает все риски. Если компания получила одобрение от крупного системообразующего банка — это уже показатель её надёжности.

"Потенциальному дольщику прежде всего нужно обратить внимание на модель финансирования проекта. Если компания реализует квартиры через эскроу-счета, то это значит, что она имеет кредит от банка и не зависит от спроса", — отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Проектное финансирование также снижает влияние колебаний ключевой ставки ЦБ. Даже если она растёт, как это происходило весной 2021 года, банк не может внезапно прекратить кредитование уже одобренного проекта. Это обеспечивает относительную стабильность и предсказуемость.

"Если раньше покупателю нужно было самому изучать финансовое состояние компании, то теперь эту работу за него проделывает банк", — пояснил генеральный директор портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко.
"Однако, к сожалению, и это не гарантирует на 100% от банкротства застройщика".

Опыт девелопера: главный индикатор

Даже с банковским контролем надёжность компании во многом зависит от её опыта. Молодые девелоперы без завершённых объектов — всегда зона повышенного риска. Проверенный застройщик имеет в портфеле сданные дома, устойчивую деловую репутацию и отлаженные процессы.

Немаловажно и то, где находится офис компании, как долго он существует, находится ли помещение в собственности. У крупных застройщиков, как правило, есть собственная спецтехника, земельные участки под будущие стройки, а также готовые коммуникации.

"Наличие существенного земельного портфеля не всегда означает, что у девелопера есть ресурсы для его освоения", — считает генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.
"Надёжность определяется прежде всего опытом работы на рынке недвижимости".

Если девелопер строит дома вовремя, без длительных остановок, это сигнал, что его бизнес-процессы выстроены грамотно, а источники финансирования стабильны.

Таблица "Сравнение": надёжный и рискованный застройщик

Критерий Надёжный застройщик Рискованный застройщик
Модель финансирования Эскроу-счета, кредит банка Сбор средств напрямую от дольщиков
Репутация Есть завершённые объекты, положительные отзывы Отсутствует опыт, есть судебные дела
Активы Недвижимость, техника, земельные участки Только аренда офиса, нет имущества
Прозрачность Публикует отчёты, доступен для связи Уклоняется от коммуникации
Банковское сопровождение Системообразующие банки РФ Мелкие или сомнительные кредиторы

Советы шаг за шагом: как проверить застройщика

  1. Изучите сайт компании - там должна быть актуальная информация о лицензиях, проектах и сроках.

  2. Проверьте реестр разрешений на строительство на сайте регионального Минстроя.

  3. Посмотрите отзывы дольщиков - как компания решает спорные ситуации.

  4. Убедитесь, что проект строится через эскроу-счета - уточните в банке или в Росреестре.

  5. Посетите строительную площадку - наличие техники и рабочих говорит о реальной активности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка квартиры в проекте без эскроу-счёта.
    Последствие: риск потери вложений при банкротстве застройщика.
    Альтернатива: выбирать проекты с банковским финансированием.

  • Ошибка: доверие застройщику без проверки его опыта.
    Последствие: возможные задержки и недострои.
    Альтернатива: сотрудничать с компаниями, имеющими сданные объекты.

  • Ошибка: игнорирование репутации и отзывов.
    Последствие: столкновение с недобросовестными практиками.
    Альтернатива: изучать публичные рейтинги и судебные решения.

А что если застройщик — новый игрок?

Если компания только вышла на рынок, это не всегда повод для отказа. Иногда молодые девелоперы работают под управлением опытной группы или создаются крупными корпорациями. В этом случае важно проверить, кто стоит за брендом, какие проекты уже реализованы в других регионах, и с какими банками сотрудничает компания.

Таблица "Плюсы и минусы" проектного финансирования

Плюсы Минусы
Деньги дольщиков защищены Повышенные процентные ставки для застройщика
Контроль со стороны банка Более длительное согласование проекта
Минимизация мошенничества Рост себестоимости жилья
Прозрачность и отчётность Менее гибкие условия для малого бизнеса

FAQ

Как выбрать надёжного застройщика?
Проверить наличие эскроу-счетов, банковского финансирования и завершённых объектов, а также репутацию компании.

Сколько стоит проверка застройщика?
Базовая проверка через открытые источники бесплатна. При необходимости можно заказать экспертный аудит (от 3-10 тыс. рублей).

Что лучше: строящийся дом или готовое жильё?
Готовое жильё безопаснее, но дороже. Строящееся — выгоднее по цене, если проект сопровождается банком.

Мифы и правда

Миф: эскроу-счета полностью исключают риск.
Правда: система снижает его, но не гарантирует от банкротства банка или застройщика.

Миф: крупный застройщик — значит надёжный.
Правда: даже большие компании допускали срывы сроков, поэтому проверять нужно всех.

Миф: если стройка идёт, всё в порядке.
Правда: бывают случаи, когда активность на площадке прекращается внезапно из-за потери финансирования.

Исторический контекст

Реформа долевого строительства стартовала в 2019 году. С этого момента застройщики обязаны работать только через эскроу-счета. Государство также создаёт Фонд защиты прав дольщиков, который помогает завершить замороженные объекты и компенсировать убытки пострадавшим.

3 интересных факта

  1. Первые эскроу-счета в России открылись в июле 2019 года.

  2. По статистике ЦБ, за три года количество замороженных объектов сократилось почти на 60%.

  3. Более 80% новых домов в стране уже строятся с банковским участием.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
