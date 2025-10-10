Этот материал заменит плитку навсегда: он легче, прочнее и клеится на обычный плиточный клей

Керамическая плитка и керамогранит десятилетиями считались лучшими материалами для внутренней отделки. Но в последние годы на рынке появился конкурент, который стремительно завоёвывает позиции и в жилых, и в коммерческих интерьерах. Он легче, прочнее и визуально эффектнее привычных облицовочных покрытий.

Речь идёт о керлите — новом поколении тонкого керамогранита, который обещает стать строительным стандартом будущего.

Что такое керлит

Керлит — это усовершенствованный вариант керамогранита, изготовленный с применением современных технологий прессования и армирования. По сути, это тот же керамогранит, но в "лайт"-версии: листы толщиной всего от 3 до 7 мм при этом обладают невероятной прочностью и устойчивостью к износу.

Керлит — материал, сочетающий прочность камня и лёгкость стекла.

Главный секрет — армирование стекловолокном. Оно придаёт гибкость и устойчивость к деформациям, а обжиг при температуре 1200 °C делает плиту монолитной и долговечной. В результате получается покрытие, которое можно использовать не только на полу, но и на стенах, фасадах, столешницах и даже потолках.

Основные характеристики

Толщина: 3-7 мм. Вес: в несколько раз меньше, чем у традиционного керамогранита. Прочность: выдерживает до 2500 кг на м². Твёрдость: 8 из 10 по шкале Мооса. Водопоглощение: менее 0,05 %. Огнестойкость: класс А1 — не горит и не поддерживает горение.

Эти показатели делают керлит одним из самых надёжных отделочных материалов на сегодняшний день.

Таблица сравнения

Параметр Керамогранит Керлит Толщина 8-12 мм 3-7 мм Вес Тяжёлый Лёгкий Прочность Высокая Ещё выше Гибкость Нулевая Умеренная Укладка Требует армированной основы Клеится на обычный плиточный клей Область применения Пол, стены Пол, стены, фасады, столешницы, потолки Цена за м² от 1500 ₽ от 5000 ₽

Преимущества материала

Прочность и износостойкость

Керлит способен выдерживать колоссальные нагрузки — до 2,5 тонн на квадратный метр. Это делает его подходящим даже для общественных пространств с высокой проходимостью: торговых залов, кафе, офисов. Поверхность устойчива к царапинам, химическим средствам и механическим повреждениям.

Влагонепроницаемость

Материал практически не впитывает воду, поэтому подходит для ванных комнат, кухонь и бассейнов. Водопоглощение менее 0,05 % гарантирует отсутствие плесени и грибка даже в помещениях с повышенной влажностью.

Устойчивость к ультрафиолету

Керлит не выгорает на солнце и не теряет цвета. Благодаря этому его можно использовать для наружной отделки — фасадов, балконов, террас.

Экологичность

В составе — только природные компоненты: глина, песок, полевой шпат. Никаких токсичных добавок, смол или синтетических связующих.

Универсальность в монтаже

Плиты больших форматов позволяют сократить количество швов и стыков, а значит, облегчить уход. Клеится керлит на стандартный плиточный клей, не требуя специализированных инструментов.

Советы шаг за шагом: как работать с керлитом

Подготовьте основание. Оно должно быть идеально ровным и очищенным от пыли и жира. Используйте клей для тонких плит. Например, цементные составы с повышенной адгезией. Режьте плиту специальным стеклорезом или машинкой с алмазным диском. Наносите клей зубчатым шпателем на обе поверхности. Это обеспечит прочное сцепление. Прикатывайте плиту валиком. Так вы удалите воздушные пузырьки и избежите отслоений. После высыхания протрите швы герметиком или затиркой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать обычный клей для тяжёлого керамогранита.

Последствие: керлит может отойти от основания.

Альтернатива: эластичный клей класса C2TES1.

Ошибка: резать плиту болгаркой без направляющей.

Последствие: края скалываются.

Альтернатива: плиткорез с водяным охлаждением.

Ошибка: укладывать плиты с зазором более 3 мм.

Последствие: видимые швы портят эстетический эффект.

Альтернатива: монтаж с минимальным швом — 1-1,5 мм.

А что если заменить всё на керлит?

Такой вариант вполне реален. Благодаря лёгкому весу материал можно монтировать даже на старые покрытия, не демонтируя предыдущие слои. Например, облицевать керлитом столешницу, ванну или даже кухонный фартук — без лишней пыли и грязи.

Кроме того, керлит подходит для тёплых полов: он быстро прогревается, равномерно распределяет тепло и не деформируется при перепадах температуры.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Высокая прочность и долговечность Высокая цена Минимальная толщина Требует аккуратной транспортировки Устойчив к влаге, химии, ультрафиолету Сложен в резке и подгонке Подходит для любых поверхностей Нужен опыт при монтаже Экологичный и безопасный Не в каждом магазине представлен

FAQ

Как выбрать керлит для дома?

Ориентируйтесь на толщину (для стен — 3-5 мм, для пола — 6-7 мм) и коэффициент противоскольжения.

Сколько стоит керлит?

Средняя цена — от 5000 до 9000 рублей за м², в зависимости от бренда и формата.

Можно ли использовать керлит на фасаде?

Да, материал выдерживает мороз, ультрафиолет и не теряет цвет.

Как ухаживать за поверхностью?

Достаточно мягкой губки и нейтрального моющего средства. Агрессивная химия не требуется.

Мифы и правда

Миф: керлит слишком хрупкий, потому что тонкий.

Правда: армирование стекловолокном делает его даже прочнее традиционного керамогранита.

Миф: укладывать керлит могут только специалисты.

Правда: с современными клеевыми смесями материал можно монтировать самостоятельно, соблюдая инструкцию.

Миф: он не подходит для полов с подогревом.

Правда: наоборот, благодаря малой толщине керлит отлично проводит тепло.

3 интересных факта

• Один квадратный метр керлита весит всего 8-10 кг — в три раза меньше керамогранита.

• При правильной укладке срок службы покрытия превышает 50 лет.

• Некоторые производители выпускают панели размером 3x1 метр, что позволяет облицовывать стены без единого шва.

Исторический контекст

Идея создания сверхтонкого керамогранита появилась в Италии в начале 2000-х годов. Первые образцы использовались только в коммерческих интерьерах, где требовалась повышенная износостойкость. Со временем технология совершенствовалась, и сегодня керлит стал одним из самых востребованных материалов в премиум-ремонтах.

В России он появился около 2015 года и быстро нашёл применение в дизайнерских проектах — от облицовки кухонных фартуков до создания цельных стеновых панелей без швов.