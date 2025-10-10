Этот материал заменит плитку навсегда: он легче, прочнее и клеится на обычный плиточный клей

Керамическая плитка и керамогранит десятилетиями считались лучшими материалами для внутренней отделки. Но в последние годы на рынке появился конкурент, который стремительно завоёвывает позиции и в жилых, и в коммерческих интерьерах. Он легче, прочнее и визуально эффектнее привычных облицовочных покрытий.
Речь идёт о керлите — новом поколении тонкого керамогранита, который обещает стать строительным стандартом будущего.
Керлит — это усовершенствованный вариант керамогранита, изготовленный с применением современных технологий прессования и армирования. По сути, это тот же керамогранит, но в "лайт"-версии: листы толщиной всего от 3 до 7 мм при этом обладают невероятной прочностью и устойчивостью к износу.
Керлит — материал, сочетающий прочность камня и лёгкость стекла.
Главный секрет — армирование стекловолокном. Оно придаёт гибкость и устойчивость к деформациям, а обжиг при температуре 1200 °C делает плиту монолитной и долговечной. В результате получается покрытие, которое можно использовать не только на полу, но и на стенах, фасадах, столешницах и даже потолках.
Толщина: 3-7 мм.
Вес: в несколько раз меньше, чем у традиционного керамогранита.
Прочность: выдерживает до 2500 кг на м².
Твёрдость: 8 из 10 по шкале Мооса.
Водопоглощение: менее 0,05 %.
Огнестойкость: класс А1 — не горит и не поддерживает горение.
Эти показатели делают керлит одним из самых надёжных отделочных материалов на сегодняшний день.
|Параметр
|Керамогранит
|Керлит
|Толщина
|8-12 мм
|3-7 мм
|Вес
|Тяжёлый
|Лёгкий
|Прочность
|Высокая
|Ещё выше
|Гибкость
|Нулевая
|Умеренная
|Укладка
|Требует армированной основы
|Клеится на обычный плиточный клей
|Область применения
|Пол, стены
|Пол, стены, фасады, столешницы, потолки
|Цена за м²
|от 1500 ₽
|от 5000 ₽
Керлит способен выдерживать колоссальные нагрузки — до 2,5 тонн на квадратный метр. Это делает его подходящим даже для общественных пространств с высокой проходимостью: торговых залов, кафе, офисов. Поверхность устойчива к царапинам, химическим средствам и механическим повреждениям.
Материал практически не впитывает воду, поэтому подходит для ванных комнат, кухонь и бассейнов. Водопоглощение менее 0,05 % гарантирует отсутствие плесени и грибка даже в помещениях с повышенной влажностью.
Керлит не выгорает на солнце и не теряет цвета. Благодаря этому его можно использовать для наружной отделки — фасадов, балконов, террас.
В составе — только природные компоненты: глина, песок, полевой шпат. Никаких токсичных добавок, смол или синтетических связующих.
Плиты больших форматов позволяют сократить количество швов и стыков, а значит, облегчить уход. Клеится керлит на стандартный плиточный клей, не требуя специализированных инструментов.
Подготовьте основание. Оно должно быть идеально ровным и очищенным от пыли и жира.
Используйте клей для тонких плит. Например, цементные составы с повышенной адгезией.
Режьте плиту специальным стеклорезом или машинкой с алмазным диском.
Наносите клей зубчатым шпателем на обе поверхности. Это обеспечит прочное сцепление.
Прикатывайте плиту валиком. Так вы удалите воздушные пузырьки и избежите отслоений.
После высыхания протрите швы герметиком или затиркой.
Ошибка: использовать обычный клей для тяжёлого керамогранита.
Последствие: керлит может отойти от основания.
Альтернатива: эластичный клей класса C2TES1.
Ошибка: резать плиту болгаркой без направляющей.
Последствие: края скалываются.
Альтернатива: плиткорез с водяным охлаждением.
Ошибка: укладывать плиты с зазором более 3 мм.
Последствие: видимые швы портят эстетический эффект.
Альтернатива: монтаж с минимальным швом — 1-1,5 мм.
Такой вариант вполне реален. Благодаря лёгкому весу материал можно монтировать даже на старые покрытия, не демонтируя предыдущие слои. Например, облицевать керлитом столешницу, ванну или даже кухонный фартук — без лишней пыли и грязи.
Кроме того, керлит подходит для тёплых полов: он быстро прогревается, равномерно распределяет тепло и не деформируется при перепадах температуры.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая прочность и долговечность
|Высокая цена
|Минимальная толщина
|Требует аккуратной транспортировки
|Устойчив к влаге, химии, ультрафиолету
|Сложен в резке и подгонке
|Подходит для любых поверхностей
|Нужен опыт при монтаже
|Экологичный и безопасный
|Не в каждом магазине представлен
Как выбрать керлит для дома?
Ориентируйтесь на толщину (для стен — 3-5 мм, для пола — 6-7 мм) и коэффициент противоскольжения.
Сколько стоит керлит?
Средняя цена — от 5000 до 9000 рублей за м², в зависимости от бренда и формата.
Можно ли использовать керлит на фасаде?
Да, материал выдерживает мороз, ультрафиолет и не теряет цвет.
Как ухаживать за поверхностью?
Достаточно мягкой губки и нейтрального моющего средства. Агрессивная химия не требуется.
Миф: керлит слишком хрупкий, потому что тонкий.
Правда: армирование стекловолокном делает его даже прочнее традиционного керамогранита.
Миф: укладывать керлит могут только специалисты.
Правда: с современными клеевыми смесями материал можно монтировать самостоятельно, соблюдая инструкцию.
Миф: он не подходит для полов с подогревом.
Правда: наоборот, благодаря малой толщине керлит отлично проводит тепло.
• Один квадратный метр керлита весит всего 8-10 кг — в три раза меньше керамогранита.
• При правильной укладке срок службы покрытия превышает 50 лет.
• Некоторые производители выпускают панели размером 3x1 метр, что позволяет облицовывать стены без единого шва.
Идея создания сверхтонкого керамогранита появилась в Италии в начале 2000-х годов. Первые образцы использовались только в коммерческих интерьерах, где требовалась повышенная износостойкость. Со временем технология совершенствовалась, и сегодня керлит стал одним из самых востребованных материалов в премиум-ремонтах.
В России он появился около 2015 года и быстро нашёл применение в дизайнерских проектах — от облицовки кухонных фартуков до создания цельных стеновых панелей без швов.
