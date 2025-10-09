Бабушкин шик снова в моде: посуда, которую мы прятали, стала фетишем коллекционеров

Дух 70-х и 80-х снова витает в воздухе — только теперь не в моде на одежду, а в интерьере. Вместо новой дизайнерской посуды — винтажные сервизы, яркие цветочные узоры, плотное стекло и пластик с характером. Всё это — бабушкин шик, который уверенно покоряет современные кухни и кафе.
Когда-то эти тарелки и чашки стояли на каждом советском и европейском столе. Сегодня они — предмет охоты коллекционеров и дизайнеров. Люди устали от безликой минималистичной посуды и ищут в вещах характер и историю. И в этом смысле старинная бабушкина посуда — настоящий эмоциональный антиквариат.
"Эти вещи дарят дому тепло, которого не хватает современному интерьеру", — говорит эксперт по винтажному декору Мари Леблан.
В моде снова густые цвета, цветочные орнаменты, золотистые края и характерный блеск опалового стекла. Именно это сочетание уюта и ностальгии делает бабушкин стиль снова актуальным.
Настоящая икона эпохи — посуда Arcopal, созданная французской компанией Arc International ещё в 1958 году. Это опаловое стекло отличалось необычайной прочностью и мягким блеском, а благодаря термостойкости его использовали и для запекания.
Самые узнаваемые мотивы — крупные ромашки, васильки, геометрические узоры и солнечные цвета. Такие тарелки, чашки и блюда были у каждой французской семьи, а сегодня они перекочевали на страницы соцсетей как символ ретро-эстетики.
"Тарелки и блюда, украшенные крупными оранжевыми ромашками или синими цветами, сейчас в моде", — отмечается в публикации Harper's Bazaar.
Совет дизайнеров: сочетайте старинную посуду с современной мебелью. Например, белые лаконичные столы и стулья отлично подчёркивают винтажный рисунок и создают атмосферу "уютного эклектизма".
Ошибка: мыть старую посуду в посудомойке.
Последствие: рисунок выгорает, а стекло мутнеет.
Альтернатива: мягкая губка и тёплая вода.
Ошибка: ставить старинные чашки на горячую плиту.
Последствие: микротрещины в опаловом стекле.
Альтернатива: использовать подставки или силиконовые коврики.
Ошибка: смешивать разные стили посуды без системы.
Последствие: интерьер теряет целостность.
Альтернатива: собирать коллекцию по цвету или эпохе.
Многие дизайнеры советуют использовать старинную посуду не только для сервировки. Тарелки с рисунками можно повесить на стену, чашки — использовать как подсвечники, а блюда — как подставки для украшений. Такой апсайклинг не требует затрат, но придаёт интерьеру индивидуальность.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный дизайн и история
|Может иметь сколы или потёртости
|Прочность и долговечность
|Требует бережного ухода
|Экологичность и повторное использование
|Сложно найти полный комплект
|Подходит для декора и фотосъёмок
|Цены на редкие серии высокие
Миф: винтажная посуда непрактична.
Правда: опаловое стекло Arcopal выдерживает нагрев до 250 °C.
Миф: такие изделия нельзя использовать по назначению.
Правда: при отсутствии трещин и сколов посуда полностью безопасна.
Миф: всё старое — ценное.
Правда: коллекционную ценность имеют только редкие серии или предметы с маркировкой "France".
Бабушкин сервиз сегодня — это не просто ностальгия, а символ вкуса, тепла и осознанного возвращения к вещам с историей.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.