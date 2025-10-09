Бабушкин шик снова в моде: посуда, которую мы прятали, стала фетишем коллекционеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Дух 70-х и 80-х снова витает в воздухе — только теперь не в моде на одежду, а в интерьере. Вместо новой дизайнерской посуды — винтажные сервизы, яркие цветочные узоры, плотное стекло и пластик с характером. Всё это — бабушкин шик, который уверенно покоряет современные кухни и кафе.

Винтажный сервиз на современной кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Винтажный сервиз на современной кухне

Возвращение эпохи теплоты и уюта

Когда-то эти тарелки и чашки стояли на каждом советском и европейском столе. Сегодня они — предмет охоты коллекционеров и дизайнеров. Люди устали от безликой минималистичной посуды и ищут в вещах характер и историю. И в этом смысле старинная бабушкина посуда — настоящий эмоциональный антиквариат.

"Эти вещи дарят дому тепло, которого не хватает современному интерьеру", — говорит эксперт по винтажному декору Мари Леблан.

В моде снова густые цвета, цветочные орнаменты, золотистые края и характерный блеск опалового стекла. Именно это сочетание уюта и ностальгии делает бабушкин стиль снова актуальным.

Arcopal — легенда, пережившая десятилетия

Настоящая икона эпохи — посуда Arcopal, созданная французской компанией Arc International ещё в 1958 году. Это опаловое стекло отличалось необычайной прочностью и мягким блеском, а благодаря термостойкости его использовали и для запекания.

Самые узнаваемые мотивы — крупные ромашки, васильки, геометрические узоры и солнечные цвета. Такие тарелки, чашки и блюда были у каждой французской семьи, а сегодня они перекочевали на страницы соцсетей как символ ретро-эстетики.

"Тарелки и блюда, украшенные крупными оранжевыми ромашками или синими цветами, сейчас в моде", — отмечается в публикации Harper's Bazaar.

Где искать винтажные сокровища

  • Блошиные рынки и антикварные ярмарки: там часто можно найти наборы Arcopal или советские аналоги — недорого и с историей.
  • Онлайн-платформы: на маркетплейсах цены уже выросли: за чашку с ромашками просят до 3 тыс. руб.
  • Семейные чердаки и кладовки: порой лучшие находки ждут прямо дома. Не стесняйтесь спросить у старших родственников — именно у них хранятся настоящие раритеты.
  • Винтажные лавки: в Европе появляются целые магазины, специализирующиеся на кухонной утвари 70-80-х годов.

Совет дизайнеров: сочетайте старинную посуду с современной мебелью. Например, белые лаконичные столы и стулья отлично подчёркивают винтажный рисунок и создают атмосферу "уютного эклектизма".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть старую посуду в посудомойке.
    Последствие: рисунок выгорает, а стекло мутнеет.
    Альтернатива: мягкая губка и тёплая вода.

  • Ошибка: ставить старинные чашки на горячую плиту.
    Последствие: микротрещины в опаловом стекле.
    Альтернатива: использовать подставки или силиконовые коврики.

  • Ошибка: смешивать разные стили посуды без системы.
    Последствие: интерьер теряет целостность.
    Альтернатива: собирать коллекцию по цвету или эпохе.

А что если превратить сервиз в арт-объект

Многие дизайнеры советуют использовать старинную посуду не только для сервировки. Тарелки с рисунками можно повесить на стену, чашки — использовать как подсвечники, а блюда — как подставки для украшений. Такой апсайклинг не требует затрат, но придаёт интерьеру индивидуальность.

Плюсы и минусы бабушкиной посуды

Плюсы Минусы
Уникальный дизайн и история Может иметь сколы или потёртости
Прочность и долговечность Требует бережного ухода
Экологичность и повторное использование Сложно найти полный комплект
Подходит для декора и фотосъёмок Цены на редкие серии высокие

Мифы и правда

Миф: винтажная посуда непрактична.
Правда: опаловое стекло Arcopal выдерживает нагрев до 250 °C.

Миф: такие изделия нельзя использовать по назначению.
Правда: при отсутствии трещин и сколов посуда полностью безопасна.

Миф: всё старое — ценное.
Правда: коллекционную ценность имеют только редкие серии или предметы с маркировкой "France".

2 интересных факта

  • В 1970-х Arcopal производил около 2000 различных дизайнов, от геометрии до ботанических орнаментов.
  • У советской стеклопосуды было собственное направление — "Мальва" и "Ромашка", созданные по мотивам французских узоров.

Исторический контекст

  • После Второй мировой войны стекольная промышленность Франции искала материал, который объединит лёгкость фарфора и прочность стекла. Так в 1958 году появился Arcopal.
  • В 80-е годы такие сервизы были символом достатка — их дарили на свадьбы и хранили "для праздников".

Бабушкин сервиз сегодня — это не просто ностальгия, а символ вкуса, тепла и осознанного возвращения к вещам с историей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
