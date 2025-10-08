Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова вновь высказалась о браке единственной дочери: ядовитый комментарий балерины
Бежевый больше не спасёт: новый тренд заставил забыть про нюд — теперь в моде вкус и темперамент
Пожелтевшие фары предали машину: домашний рецепт вернёт им свет за копейки
Несокрушаемые семена переживают огонь, мороз и навоз: кошмар под видом милого сорняка
Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Молчаливый крик позвоночника: как несколько движений в день избавляют спину от боли и усталости
Резкое заявление Барбары Брыльской: почему актриса отказалась от русского языка
Греция подарила миру белое золото: где попробовать сыр, о котором писал Гомер

Дом теряет тепло, как решето воду: один осенний ритуал заставит радиаторы дышать жаром

7:10
Недвижимость

Осень приносит не только красивые листья, но и неизменный вопрос: почему батареи греют хуже, чем раньше? Многие уверены, что дело в коммунальщиках или давлении в системе, но чаще причина куда проще — в пыли, спрятавшейся на радиаторах. Удалить её можно всего за десять минут, и этот небольшой ритуал способен заметно сократить расходы на отопление.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Почему радиаторы устают к зиме

Пока отопительный сезон не начался, батареи бездействуют месяцами. За это время на них оседает пыль, а в труднодоступных местах скапливается грязь и даже следы ржавчины. Всё это действует как тепловой барьер — радиатор работает, но тепло остаётся внутри металла. В результате комната прогревается медленнее, а котёл или центральная система расходуют больше энергии.

"Чистить нужно не только пыль снаружи — на радиаторах может скапливаться плесень, поскольку внутри скапливается грязь и ржавчина. Если она накапливается, это не только влияет на работу радиаторов, но и может привести к тому, что в доме станет холодно и сыро", — предупредила специалист по уборке и основатель Five Little Doves Лора Дав.

Её слова подтверждают исследования британских сервисов по обслуживанию отопительных систем: загрязнение радиаторов может снизить эффективность обогрева на 10-15 %.

Как пыль влияет на счёт за электричество

Пыльный слой работает по принципу утеплителя: он удерживает тепло у поверхности радиатора, не давая ему распределяться в воздухе. Система вынуждена дольше нагревать теплоноситель, а значит, увеличивается расход газа или электричества. При постоянной работе отопления лишние 15 % энергии — это десятки фунтов или тысяч рублей в месяц.

По данным издания Express, даже частичное загрязнение батарей способно увеличить продолжительность обогрева помещения на 25-30 %. Чем дольше работает котёл, тем выше счёт.

Советы шаг за шагом: как почистить радиатор

Чистка батарей занимает около десяти минут и не требует специальных инструментов. Главное — действовать поэтапно.

  • Отключите отопление и дождитесь полного остывания батарей.
  • Приготовьте раствор: можно использовать универсальное чистящее средство или сделать его самостоятельно — горячая вода с небольшим количеством мыла или соды.
  • Нанесите раствор на поверхность с помощью пульверизатора и оставьте на пару минут.
  • Протрите мягкой тряпкой или микрофиброй, уделяя внимание задней и нижней части радиатора.
  • Удалите пыль изнутри: если нет специальной щётки, подойдёт фен или пылесос с узкой насадкой — направьте поток воздуха в верхние щели, чтобы выдуть грязь наружу.
  • Пройдитесь влажной тканью ещё раз, чтобы собрать остатки пыли.
  • Пропылесосьте пол под батареей, где обычно скапливается самая плотная грязь.

Эта короткая процедура помогает не только улучшить теплоотдачу, но и сделать воздух в доме чище. Для профилактики эксперты советуют протирать радиаторы хотя бы раз в неделю в отопительный сезон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять пыль и паутину за радиатором.
    Последствие: радиатор греет на 10-20 % хуже, воздух становится сухим и тяжёлым.
    Альтернатива: использовать щётку для радиаторов с длинной ручкой — её можно купить в любом хозяйственном магазине.

  • Ошибка: чистить батарею влажной тряпкой без предварительного удаления пыли.
    Последствие: грязь размазывается и забивает вентиляционные отверстия.
    Альтернатива: сначала пылесос, потом влажная уборка.

  • Ошибка: использовать абразивные средства.
    Последствие: повреждение краски и появление ржавчины.
    Альтернатива: мягкие моющие средства или раствор хозяйственного мыла.

А что если батарея всё равно плохо греет

Если после очистки радиатор остаётся холодным, причина может быть в завоздушивании системы. В таком случае поможет спуск воздуха с помощью ключа Маевского. Также стоит проверить термостатические вентили и убедиться, что они открыты. Если ни один из способов не помогает, вероятно, стоит вызвать сантехника для промывки системы отопления.

Плюсы и минусы осенней чистки

Плюсы Минусы
Повышает эффективность отопления без затрат Требует немного времени
Снижает счета за энергию Возможны труднодоступные места
Улучшает качество воздуха Нужно отключить отопление
Предотвращает появление плесени Не устраняет проблемы с системой
Делает дом визуально чище -

FAQ

Можно ли чистить батареи во время отопительного сезона

Да, если температура невысокая. Главное — не использовать слишком горячую воду или чистящие средства на спиртовой основе.

Нужно ли снимать решётку радиатора

Нет. Достаточно направить струю воздуха или пылесос в верхние отверстия.

Как часто проводить полную чистку

Минимум дважды в год — осенью перед запуском отопления и весной после окончания сезона.

Мифы и правда о радиаторах

  • Миф: если радиатор тёплый на ощупь, значит, он работает максимально эффективно.
    Правда: эффективность зависит не от температуры поверхности, а от способности отдавать тепло воздуху. Слой пыли может удерживать до 40 % тепла.
  • Миф: пыль на радиаторе безвредна.
    Правда: при нагревании частицы пыли обгорают и выделяют запах, способный вызывать кашель и аллергию.
  • Миф: достаточно один раз протереть батареи перед зимой.
    Правда: пыль оседает постоянно, особенно если в доме есть животные или ковры. Уборку стоит повторять еженедельно.

2 интересных факта

  • Исследования Британского института бытовых технологий показали, что регулярная чистка радиаторов способна сократить расход энергии до 12 % в отопительный сезон.
  • В домах, где пыль удаляется еженедельно, температура воздуха повышается в среднем на 1,5 °C без дополнительных затрат на отопление.

Исторический контекст

  • Первые радиаторы появились в XIX веке благодаря изобретению Франца Сан-Галли — инженера из Санкт-Петербурга. Он назвал своё творение "горячей коробкой".
  • В советских домах радиаторы стали обязательной частью типового жилья уже к 1960-м годам. Тогда они изготавливались из чугуна, который сохранял тепло в течение многих часов после отключения отопления.

Регулярная чистка радиаторов — это простая привычка, которая возвращает дому тепло, уют и экономию, не требуя ни затрат, ни усилий.

 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Наука и техника
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Бежевый больше не спасёт: новый тренд заставил забыть про нюд — теперь в моде вкус и темперамент
Пожелтевшие фары предали машину: домашний рецепт вернёт им свет за копейки
Несокрушаемые семена переживают огонь, мороз и навоз: кошмар под видом милого сорняка
Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Молчаливый крик позвоночника: как несколько движений в день избавляют спину от боли и усталости
Резкое заявление Барбары Брыльской: почему актриса отказалась от русского языка
Греция подарила миру белое золото: где попробовать сыр, о котором писал Гомер
Воздух становится чище, чем после грозы: древний способ освежить дом без свечей и освежителей
Без этого гормона тренировки не работают — вот что важно знать о тестостероне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.