Дом теряет тепло, как решето воду: один осенний ритуал заставит радиаторы дышать жаром

Осень приносит не только красивые листья, но и неизменный вопрос: почему батареи греют хуже, чем раньше? Многие уверены, что дело в коммунальщиках или давлении в системе, но чаще причина куда проще — в пыли, спрятавшейся на радиаторах. Удалить её можно всего за десять минут, и этот небольшой ритуал способен заметно сократить расходы на отопление.
Пока отопительный сезон не начался, батареи бездействуют месяцами. За это время на них оседает пыль, а в труднодоступных местах скапливается грязь и даже следы ржавчины. Всё это действует как тепловой барьер — радиатор работает, но тепло остаётся внутри металла. В результате комната прогревается медленнее, а котёл или центральная система расходуют больше энергии.
"Чистить нужно не только пыль снаружи — на радиаторах может скапливаться плесень, поскольку внутри скапливается грязь и ржавчина. Если она накапливается, это не только влияет на работу радиаторов, но и может привести к тому, что в доме станет холодно и сыро", — предупредила специалист по уборке и основатель Five Little Doves Лора Дав.
Её слова подтверждают исследования британских сервисов по обслуживанию отопительных систем: загрязнение радиаторов может снизить эффективность обогрева на 10-15 %.
Пыльный слой работает по принципу утеплителя: он удерживает тепло у поверхности радиатора, не давая ему распределяться в воздухе. Система вынуждена дольше нагревать теплоноситель, а значит, увеличивается расход газа или электричества. При постоянной работе отопления лишние 15 % энергии — это десятки фунтов или тысяч рублей в месяц.
По данным издания Express, даже частичное загрязнение батарей способно увеличить продолжительность обогрева помещения на 25-30 %. Чем дольше работает котёл, тем выше счёт.
Чистка батарей занимает около десяти минут и не требует специальных инструментов. Главное — действовать поэтапно.
Эта короткая процедура помогает не только улучшить теплоотдачу, но и сделать воздух в доме чище. Для профилактики эксперты советуют протирать радиаторы хотя бы раз в неделю в отопительный сезон.
Ошибка: оставлять пыль и паутину за радиатором.
Последствие: радиатор греет на 10-20 % хуже, воздух становится сухим и тяжёлым.
Альтернатива: использовать щётку для радиаторов с длинной ручкой — её можно купить в любом хозяйственном магазине.
Ошибка: чистить батарею влажной тряпкой без предварительного удаления пыли.
Последствие: грязь размазывается и забивает вентиляционные отверстия.
Альтернатива: сначала пылесос, потом влажная уборка.
Ошибка: использовать абразивные средства.
Последствие: повреждение краски и появление ржавчины.
Альтернатива: мягкие моющие средства или раствор хозяйственного мыла.
Если после очистки радиатор остаётся холодным, причина может быть в завоздушивании системы. В таком случае поможет спуск воздуха с помощью ключа Маевского. Также стоит проверить термостатические вентили и убедиться, что они открыты. Если ни один из способов не помогает, вероятно, стоит вызвать сантехника для промывки системы отопления.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает эффективность отопления без затрат
|Требует немного времени
|Снижает счета за энергию
|Возможны труднодоступные места
|Улучшает качество воздуха
|Нужно отключить отопление
|Предотвращает появление плесени
|Не устраняет проблемы с системой
|Делает дом визуально чище
|-
Да, если температура невысокая. Главное — не использовать слишком горячую воду или чистящие средства на спиртовой основе.
Нет. Достаточно направить струю воздуха или пылесос в верхние отверстия.
Минимум дважды в год — осенью перед запуском отопления и весной после окончания сезона.
Регулярная чистка радиаторов — это простая привычка, которая возвращает дому тепло, уют и экономию, не требуя ни затрат, ни усилий.
