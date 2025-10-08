Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющего унитаза нашли не клинеры, а домохозяйки: рецепт проще яичницы
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Мясо в плове будет таять во рту, а не жеваться как резина: вся хитрость в одном простом шаге
Когда 2 года — не возраст: почему китайские кроссоверы с пробегом продаются как горячие пирожки
Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто
Подводный мир с запретным входом: куда не решаются погружаться даже военные субмарины
Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания
Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок
Новогодние каникулы удлинились — путешественники перевернули рынок: что происходит

Как распорядиться квартирой из-за границы и не потерять треть суммы: об этом молчат риелторы

8:23
Недвижимость

Многие россияне за последние годы уехали за границу — кто временно, кто навсегда. Но жильё, купленное на родине, остаётся. Продать, сдать, купить или выплатить ипотеку дистанционно стало возможным, хотя и с определёнными нюансами. Разберём, как правильно распорядиться недвижимостью, находясь за пределами страны, какие подводные камни поджидают и как их избежать.

чемодан в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чемодан в аэропорту

Продажа квартиры из-за рубежа: что нужно знать

После 2022 года на сделки с российской недвижимостью действительно вводились ограничения, но они касались только граждан и компаний из "недружественных" государств. Сегодня россияне, уехавшие за границу, могут свободно продавать или покупать жильё. Главное — правильно оформить доверенность и провести сделку в рублях.

Если собственник находится за границей, он может выдать доверенность представителю — родственнику или агенту. Документ можно оформить у нотариуса страны проживания или в консульстве РФ. Затем доверенность потребуется легализовать и перевести на русский язык с нотариальным заверением подписи переводчика.

Важно помнить, что деньги от продажи жилья могут поступить только на рублёвый счёт в России. Перевести эти средства за границу можно лишь с разрешения Правительственной комиссии. Поэтому при оформлении доверенности нужно чётко прописывать полномочия представителя, включая получение и распоряжение средствами.

Сравнение форм продажи

Способ продажи Что нужно оформить Основной риск
Через доверенное лицо Нотариальная доверенность, легализация, перевод Ошибки в формулировках → проблемы с доступом к деньгам
Через онлайн-сделку (электронная регистрация) Подпись ЭЦП, доступ к Госуслугам Технические сложности при входе из-за границы
При личном визите Личное присутствие в МФЦ или у нотариуса Дополнительные расходы и время на перелёт

Налоги при продаже: резидент или нерезидент

Ключевой момент при сделке — налоговый статус. Если человек живёт за пределами России больше 183 дней в году, он считается налоговым нерезидентом.

С 2019 года для таких граждан действует общий порядок: если недвижимость была в собственности более 5 лет (или 3 — в ряде случаев), налог платить не нужно. Если же срок владения меньше, то ставка составит 30 %. Для резидентов аналогичный налог всего 13 %.

Некоторые владельцы пытаются оформить квартиру на родственника, чтобы продать от его имени и уменьшить налоговую нагрузку. Формально это возможно, но только при полном доверии и прозрачности сделки, иначе можно столкнуться с имущественными спорами.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте дату регистрации права собственности — от неё зависит срок владения и ставка налога.

  2. Уточните, действуют ли соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и вашей страной проживания.

  3. Оформите доверенность с правом подачи налоговой декларации.

  4. Укажите в доверенности отдельный пункт о перечислении денег после продажи.

  5. Сохраните все документы, подтверждающие получение средств в России — они понадобятся при подаче отчётности за рубежом.

Аренда: выгодно ли сдавать квартиру из-за границы

Закон разрешает нерезидентам сдавать жильё, но ставка налога на доход при этом — 30 %. С учётом комиссий агентов и рисков аренды прибыль оказывается минимальной. Если вы не планируете возвращаться в ближайшее время, лучше рассмотреть продажу или доверительное управление.

Сдавать квартиру можно через нотариально оформленное доверенное лицо. Оно будет заключать договоры, принимать оплату и решать бытовые вопросы. Чтобы избежать споров, в договор аренды стоит включить пункт об оплате только по безналу на конкретный счёт.

Коммунальные платежи и ипотека

Даже живя за рубежом, можно регулярно платить за услуги ЖКХ и ипотеку. Один из самых надёжных вариантов — заранее открыть отдельный счёт в российском банке, положить туда сумму на несколько месяцев вперёд и подключить автоплатёж.

Внести деньги из-за границы напрямую зачастую сложно, но можно использовать международные системы переводов, пересылая средства родственникам, которые оплатят счета от вашего имени.

Если ипотека оформлена до отъезда, стоит заранее уведомить банк о смене статуса и обсудить варианты погашения. Некоторые кредитные организации допускают дистанционное управление счётом через мобильное приложение или онлайн-банк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Отсутствие автоматических платежей Просрочка и штрафы Настроить автоплатёж в банке
Доверенность без пункта о распоряжении средствами Деньги зависнут на счёте продавца Добавить этот пункт заранее
Попытка вывезти крупную сумму без разрешения Блокировка перевода Подать заявку в комиссию и ждать согласования

А что если я хочу купить жильё в России из-за рубежа?

Покупка квартиры в новостройке возможна дистанционно: документы по проекту застройщик отправляет в электронном виде, а договор долевого участия регистрируется онлайн через портал Госуслуг и Росреестр. Оплата производится безналичным переводом в рублях.

С вторичным рынком сложнее: требуется осмотр, оформление расписок, визит к нотариусу. Но и эти операции можно поручить представителю по доверенности. Главное — убедиться в благонадёжности человека или агентства, которому поручается сделка.

Плюсы и минусы покупки дистанционно

Плюсы Минусы
Возможность инвестировать без поездки Сложнее проверить качество объекта
Электронная регистрация ускоряет процесс Ограничения при оплате из-за границы
Доходность при росте цен на жильё Необходимость доверенного лица

FAQ

Как перевести деньги за проданную квартиру за границу?
Только с разрешения Правительственной комиссии. Без такого согласования перевод заблокируют.

Нужно ли платить налог в другой стране, где я живу?
Зависит от соглашения об избежании двойного налогообложения. Чаще налог платится только в стране, где находилось имущество.

Можно ли оформить доверенность без визита в консульство?
Да, но её придётся легализовать или апостилировать и обязательно перевести на русский язык с нотариальным заверением.

Мифы и правда

Миф: уехавшие из России не могут продавать своё жильё.
Правда: сделки разрешены, ограничения касались только лиц, связанных с "недружественными" странами.

Миф: без личного присутствия сделка невозможна.
Правда: большинство процедур можно провести по доверенности или через электронные сервисы.

Миф: если продать жильё дистанционно, налоги платить не нужно.
Правда: обязанность по НДФЛ сохраняется, независимо от того, где вы живёте.

Исторический контекст

Рынок дистанционных сделок начал активно развиваться в России после 2020 года, когда появились цифровые подписи и онлайн-регистрация через Росреестр. Пандемия, а затем ограничения на передвижение ускорили цифровизацию нотариальных и банковских услуг. Сегодня оформление доверенности и регистрация собственности стали возможны онлайн, что позволило тысячам россиян управлять своими активами, находясь за границей.

3 интересных факта

• Средний срок владения жильём у россиян, уехавших за границу, — 7 лет.
• Дистанционные сделки сейчас составляют около 20 % всех операций с недвижимостью в крупных городах.
• В 2025 году растёт спрос на квартиры в новостройках с полной чистовой отделкой — ими проще управлять удалённо.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Секрет очарования Деми Мур: как актриса воссоздала культовый стиль из Стриптиза
Ребенок молчит дольше, чем должен? Возможно, это не застенчивость, а тревожный сигнал
Хвойные могут погибнуть зимой не от мороза, а от солнца и пересыхания — садоводам напомнили о главной ошибке осени
Электромобили становятся дешевле, но надёжность — под вопросом
1,5 млрд рублей — новая реальность: как Алтай поднял туристическую отрасль
Как распорядиться квартирой из-за границы и не потерять треть суммы: об этом молчат риелторы
Не просто пустота: что на самом деле происходит с нашим мозгом, когда он "отключается"
Тонкая строчка в билете решает всё: как не потерять деньги при отмене рейса и когда авиакомпании обязаны их вернуть
Диета, что возвращает спокойствие кишечнику: Стол №4 лечит без лекарств и голода
Выращивал просто для красоты — а собрал ведро витаминов: чем калина удивляет даже опытных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.