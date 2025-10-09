Недвижимость дешевеет: этот город лидирует по падению цен на студии — стоит ли покупать сейчас?

Осень 2025 года принесла заметные изменения на рынке первичной недвижимости. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", именно Уфа возглавила список российских городов-миллионников по темпам снижения цен на новые студии. За месяц стоимость таких квартир здесь сократилась на 5%, опустившись до 5,1 млн рублей в среднем.

Эксперты связывают это не с падением спроса, а с обновлением ассортимента: застройщики вывели на рынок больше проектов комфорт-класса по более доступным ценам. При этом в других городах-миллионниках — от Ростова-на-Дону до Казани — также наметилось умеренное снижение цен.

Тенденция сентября: доступность против темпов продаж

Как сообщили в пресс-службе "Яндекс Недвижимости", главным фактором снижения цен стал рост предложения в комфорт-сегменте, где застройщики адаптируются к новой платежеспособности покупателей.

"Студии в Уфе подешевели за счет вывода в продажу объектов комфорт-класса стоимостью от 2,8 млн рублей в сентябре", — отметили в пресс-службе сервиса.

Кроме Уфы, снижение цен на студии зафиксировано в Ростове-на-Дону (-1,5%, до 4,2 млн рублей). В других категориях жилья заметное падение стоимости наблюдается в Волгограде, Казани и Челябинске, сообщает Газета.Ru.

Сравнение: динамика цен в городах-миллионниках

Город Студии (изменение, ₽) 1-комн. квартиры 2-комн. квартиры 3-комн. квартиры Уфа -5% (5,1 млн) -0,7% (6,3 млн) -0,8% (8,9 млн) -1% (11,2 млн) Ростов-на-Дону -1,5% (4,2 млн) -1,1% (6,1 млн) -1,2% (8,5 млн) -1,5% (10,8 млн) Казань -0,9% (6,2 млн) -1,6% (10,2 млн) -0,8% (13,4 млн) -1,1% (16,8 млн) Волгоград -0,7% (3,9 млн) -2,9% (4,5 млн) -1,8% (7 млн) -1,9% (7,7 млн) Челябинск -0,4% (4,7 млн) -0,6% (5,3 млн) -4,5% (9,5 млн) -6,6% (11,5 млн) Новосибирск -0,8% (5,8 млн) -0,5% (8,9 млн) -1,1% (10,6 млн) -1,2% (12,1 млн) Нижний Новгород -0,5% (5,4 млн) -1,4% (7,7 млн) -0,9% (9,8 млн) -0,6% (12,7 млн)

Наибольшее падение в категории "однушек" зафиксировано в Волгограде - почти 3% за месяц, до 4,5 млн рублей. Там аналитики отмечают снижение предложения в дорогом сегменте и одновременный выход на рынок доступных квартир стоимостью от 3,6 млн рублей.

Почему застройщики снижают цены

Основная причина — адаптация к спросу. После нескольких лет активного роста цен, рынок постепенно возвращается к равновесию. По словам экспертов, девелоперы стремятся удержать покупателей на фоне высокой ключевой ставки и снижения одобренных ипотек.

Во многих городах застройщики корректируют стратегию: вместо элитных проектов делают ставку на компактные планировки и расширяют долю лотов в комфорт-классе. Это позволяет привлечь покупателей с ограниченным бюджетом без серьёзного удешевления квадратного метра.

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

Следите за новостями рынка. Осенью традиционно появляются скидки и акции от застройщиков. Оценивайте класс жилья. Разница между эконом- и комфорт-классом может быть минимальной по цене, но ощутимой по качеству. Сравнивайте ипотечные программы. Некоторые банки предлагают сезонные условия под завершение года. Проверяйте репутацию застройщика. Снижение цены не всегда означает риск, но важно убедиться в надёжности компании. Покупайте на ранних этапах строительства. Это остаётся самым эффективным способом сэкономить до 15-20%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на цену за квадрат.

Последствие: потеря в качестве инфраструктуры и планировки.

Альтернатива: анализировать не цену, а соотношение "локация — удобство — стоимость".

Ошибка: не учитывать рост ставки ЦБ.

Последствие: увеличение переплаты по ипотеке.

Альтернатива: фиксировать ставку в момент одобрения кредита или использовать семейные льготы.

Ошибка: затягивать с решением.

Последствие: снижение доступных предложений и рост спроса на комфорт-класс.

Альтернатива: заранее подготовить документы и мониторить подходящие объекты.

А что если цены продолжат падать?

Если тенденция сохранится, рынок может перейти в фазу мягкой коррекции, где рост новых проектов компенсируется гибкой ценовой политикой. Впрочем, эксперты предупреждают: массового обвала не ожидается. Стоимость жилья в крупных городах в основном стабилизируется, а значительные скидки возможны лишь в отдельных проектах.

В случае снижения ключевой ставки часть отложенного спроса вернётся, и цены могут вновь пойти вверх. Поэтому осень 2025 года может стать удачным моментом для покупки квартиры тем, кто планировал сделку давно.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Повышается доступность новостроек Неопределённость с ипотечными ставками Появление бюджетных лотов комфорт-класса Риски замедления строительства Конкуренция между застройщиками Возможное снижение качества отделки Возможность для инвестиций на старте Снижение ликвидности некоторых районов

Мифы и правда

Миф 1. "Падение цен — признак кризиса на рынке".

Правда: снижение связано с расширением ассортимента и адаптацией к покупательной способности.

Миф 2. "Лучше подождать ещё год — будет дешевле".

Правда: вероятнее, что цены стабилизируются, а ипотека останется дорогой, нивелируя выгоду.

Миф 3. "Всё новое жильё дешевеет".

Правда: падение наблюдается в среднем сегменте; премиальные проекты и ликвидные районы удерживают цену.

Исторический контекст

После 2020 года российский рынок недвижимости пережил резкий рост цен, вызванный ажиотажным спросом и льготными ипотеками. В 2023–2024 годах ситуация начала меняться: рост ставок и сокращение субсидий охладили рынок.

К 2025 году застройщики научились удерживать покупателей без льгот — за счёт рассрочек, акций и точечного снижения цен. Текущая динамика напоминает период 2016–2017 годов, когда рынок искал новый баланс между себестоимостью и доступностью жилья.

3 интересных факта

По данным аналитиков, около 40% всех сделок с новостройками в миллионниках совершаются по ипотеке с господдержкой. Средняя площадь студий в новых проектах сократилась с 27 до 24 м² за пять лет. Более половины покупателей комфорт-класса выбирают квартиры в домах с готовой отделкой "под ключ".

FAQ

Почему именно Уфа стала лидером по снижению цен?

В городе активно развиваются проекты комфорт-класса, которые формируют новое ценовое ядро рынка.

Стоит ли ждать аналогичного снижения в Москве и Петербурге?

Нет, в крупнейших агломерациях динамика более стабильная — там цены растут в пределах инфляции.

Когда лучше покупать квартиру — осенью или зимой?

Осень традиционно благоприятна из-за акций и готовности застройщиков выполнять годовые планы.

Есть ли риск, что застройщики "заморозят" проекты?

Возможен в эконом-сегменте при низком спросе, но крупные компании сохраняют устойчивость.

Что будет с ценами к 2026 году?

По прогнозам аналитиков, ожидается плавная стабилизация с колебаниями в пределах 2-3% в год.