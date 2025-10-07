Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не лесть и не игра в патриотизм: Лариса Долина объяснила, за что ценит Владимира Путина
Сырые, но не дикие: четыре блюда из рыбы, которые покорили весь мир без огня
Полезные фрукты против поджелудочной: как сезонные дары превращаются в гликемическую бомбу
Мозг будто просыпается: добавьте к авокадо эти продукты — и почувствуете разницу
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией
Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией

Уличный туалет, в котором не пахнет вовсе: народный способ, который знают только в деревнях

Недвижимость

Каждое лето дачники сталкиваются с одной и той же проблемой — запах из уличного туалета. Даже если уборка проводится регулярно, специфический аромат всё равно появляется. Химические средства не всегда помогают, а стоят дорого. Однако сельские жители нашли способ, который работает безотказно и не требует ни усилий, ни затрат.

Уличный туалет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уличный туалет

Простое решение, проверенное временем

Секрет чистого воздуха на даче кроется в старом деревенском лайфхаке. Всё, что нужно — это немного воды, сода и купорос. Компоненты продаются в любом хозяйственном магазине, стоят копейки и при этом прекрасно устраняют запахи, дезинфицируют и продлевают срок службы выгребной ямы.

Что понадобится

Для приготовления раствора нужны самые простые ингредиенты, которые всегда под рукой:

  • вода — 5 литров;
  • медный или железный купорос — 150 граммов;
  • пищевая сода — 100 граммов.

Купорос известен как средство для обработки садовых растений и дезинфекции почвы, но мало кто знает, что он отлично борется с микробами и неприятными запахами.

Как приготовить и использовать раствор

  • Влейте купорос в тёплую воду и тщательно перемешайте до полного растворения.
  • Добавьте соду и оставьте настояться около часа.
  • Готовую смесь просто вылейте в уличный туалет.

Уже через несколько минут запах заметно ослабевает, а спустя пару часов — исчезает полностью. При этом средство не только нейтрализует аромат, но и дезинфицирует поверхность, уничтожая бактерии. Повторять процедуру достаточно раз в месяц.

Почему этот способ работает

Главный секрет в химическом взаимодействии компонентов. Купорос действует как антисептик, уничтожая гнилостные микроорганизмы и грибок. Сода смягчает раствор и делает его щелочным, что мешает бактериям размножаться. В результате запахи не просто маскируются, а исчезают полностью.

Кроме того, смесь безопасна для окружающей среды. В отличие от промышленных препаратов, она не нарушает микрофлору почвы и не загрязняет грунтовые воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать ароматизаторы или отбеливатели.
    Последствие: запах маскируется, но бактерии продолжают размножаться.
    Альтернатива: применять купорос с содой — естественный антисептик без побочных эффектов.

  • Ошибка: заливать канализацию хлоркой.
    Последствие: резкий запах и риск коррозии металла.
    Альтернатива: безопасный раствор купороса с содой нейтрализует запахи без вреда.

  • Ошибка: забывать о профилактике.
    Последствие: скопление гнилостных бактерий и стойкий запах.
    Альтернатива: проводить обработку ежемесячно, чтобы туалет оставался чистым.

А что если запах не уходит

Если после нескольких обработок аромат всё же возвращается, причина может быть не в бактериях, а в нарушении вентиляции. Проверьте наличие вытяжки и доступ свежего воздуха. Ещё один вариант — заменить настил или подсыпать свежий торф, песок или опилки. Они впитывают влагу и задерживают испарения.

Для усиления эффекта можно добавить в раствор пару капель эфирного масла мяты или лимона — это естественный дезодорант, который не мешает действию купороса.

Плюсы и минусы метода

Критерий Плюсы Минусы
Экономичность Компоненты стоят копейки Требует повторения раз в месяц
Эффективность Устраняет запах полностью При неправильных пропорциях эффект слабее
Безопасность Не вредит почве и природе Нужны перчатки при работе
Простота Готовится за 10 минут Нужно время на настаивание

Советы шаг за шагом

  • Наденьте резиновые перчатки — купорос может раздражать кожу.
  • Разводите средство только в пластиковой или стеклянной посуде, не используйте металл.
  • После обработки не пользуйтесь туалетом 2-3 часа, чтобы раствор подействовал.
  • При сильной жаре обработку можно делать чаще — раз в две недели.
  • Для профилактики засыпайте немного соды в слив каждую неделю.

Мифы и правда

  • Миф: дешёвые народные средства не работают.
    Правда: купорос с содой устраняет запахи эффективнее, чем дорогая химия.
  • Миф: запах идёт от нечистот.
    Правда: основной источник — бактерии, которые выделяют газы при разложении.
  • Миф: достаточно просто чистить туалет.
    Правда: без дезинфекции запах вернётся уже через пару дней.

Три интересных факта

  • Медный купорос раньше использовали не только в быту, но и в медицине — им дезинфицировали операционные.
  • В сельских туалетах купорос помогает не только от запаха, но и от личинок мух.
  • Сода — универсальное средство: она нейтрализует кислоты и устраняет запахи в холодильнике, обуви и выгребной яме.

Исторический контекст

  • Первые уличные туалеты в деревнях России появились ещё в XVIII веке — их называли "будками" и чистили вручную.
  • Купорос использовался крестьянами для обеззараживания колодцев и выгребных ям ещё в XIX веке.
  • Современные биотуалеты повторяют принцип старых сельских конструкций, только с использованием бактерий вместо химии.

Такой деревенский лайфхак доказывает: иногда самые простые решения оказываются эффективнее любой дорогой химии — чисто, безопасно и без лишних хлопот.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией
Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией
Соревнования закончились скандалом: что случилось с юными футболистами после финала матча
Квоты вместо патентов: новый виток миграционной политики
Минус стресс, плюс блеск волос: утренние привычки, меняющие самочувствие за неделю
Страх и ненависть: Меньшова объяснила, почему фраза Путина о террористах стала народной
Машина с полным приводом — не всесильна: вот где она бессильна, а 4WD рвёт снег напополам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.