Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уличный туалет, в котором не пахнет вовсе: народный способ, который знают только в деревнях
Не лесть и не игра в патриотизм: Лариса Долина объяснила, за что ценит Владимира Путина
Сырые, но не дикие: четыре блюда из рыбы, которые покорили весь мир без огня
Полезные фрукты против поджелудочной: как сезонные дары превращаются в гликемическую бомбу
Мозг будто просыпается: добавьте к авокадо эти продукты — и почувствуете разницу
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией
Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией

Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон

2:33
Недвижимость

Многие уверены, что всё, что можно смыть водой, бесследно исчезает в канализации. Но сантехники уверяют: это одно из самых опасных заблуждений. Некоторые привычные вещи не растворяются, а прилипают к стенкам труб, превращаясь в плотные пробки. И пока мы бездумно нажимаем на кнопку слива, внутри системы растёт настоящая катастрофа.

Сантехник устраняет засор в унитазе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сантехник устраняет засор в унитазе

Главные враги канализации

То, что кажется "мелочью", на деле способно вывести сантехнику из строя. Опытные мастера называют несколько главных виновников засоров.

Мука и тесто

При соприкосновении с водой они превращаются в клейкую массу, которая намертво схватывается с внутренними стенками труб. Со временем на неё налипают жир, волосы и остатки пищи — и вот уже образовался пробковый "цемент".

Бумажные полотенца

Они не растворяются, а наоборот — набухают и образуют плотные комки. В отличие от туалетной бумаги, полотенца имеют длинные волокна, которые скрепляются влагой и действуют, как армирующая сетка для мусора.

Жиры и масла

После жарки кажется, что горячее масло можно просто смыть кипятком. Но уже через минуту в трубах оно остывает и превращается в липкий налёт. Этот слой постепенно сужает проход и в итоге полностью блокирует поток воды.

Бомбочки для ванны

Ароматные, шипучие и красивые — но очень опасные для канализации. Соли и масла из их состава оседают на стенках, а блёстки и лепестки создают твёрдую плёнку. Решение простое — использовать тканевый мешочек и раз в неделю промывать слив горячей водой с уксусом.

Ватные диски и палочки

Целлюлоза в них спрессована так плотно, что вода не может разрушить волокна. Они разбухают и создают плотную пробку, которая особенно опасна в узких сифонах.

Остатки еды

Крупицы каши, кожура, макароны, кости или жир — всё это не растворяется и не разлагается, как органические отходы в организме. В воде такие частицы слёживаются и начинают гнить, выделяя неприятный запах и отравляя воздух на кухне.

Кофейная гуща

Её структура похожа на песок: она тяжёлая и оседает на дне трубы, образуя плотный осадок. Ни кипяток, ни моющие средства не помогут. Чтобы избежать этого, стоит поставить мелкое ситечко на слив — оно задержит даже мельчайшие частицы.

Влажные салфетки

Даже если на упаковке написано "смываемые", верить этому нельзя. Такие салфетки изготавливают из синтетических волокон, которые не разлагаются. В канализации они сплетаются в плотные клубки и создают затор.

Остриженные ногти

Кератин не растворяется и не гниёт. Со временем ногти скапливаются и образуют плотный слой, особенно если их смешать с волосами или жиром.

Газета и бумага

Газетная бумага плотная, чернила делают её водоотталкивающей, поэтому страницы не распадаются, а склеиваются, создавая пробки. Даже один комок может остановить движение воды.

Кошачий наполнитель

Силикагель и бентонит в его составе моментально набухают и твердеют, превращаясь в цемент. Смыв такого "бетона" заканчивается только заменой трубы.

Глиняные маски

Глина, попавшая в сток, застывает и превращается в прочную корку. Она собирает на себя волосы, мыло и жир. Если регулярно умываться над раковиной с косметической глиной, слив быстро перестаёт работать.

Косточки и семена

Крошечные зернышки кунжута, мака или перца легко проходят через решётку, но в изгибах трубы скапливаются и забивают поток воды. Особенно опасны мелкие твёрдые частицы, которые не растворяются и не гниют.

Советы шаг за шагом

  • Установите мелкое ситечко или сеточку на слив — это простейший способ избежать засоров.
  • Раз в неделю проливайте трубы кипятком, можно с добавлением соды и уксуса.
  • Не сливайте остатки масла — собирайте их в отдельную банку и выбрасывайте.
  • Если готовите тесто или используете глиняные маски — смывайте остатки только после того, как они застынут и их можно вытереть салфеткой.
  • При первых признаках медленного стока не ждите — промойте трубу механически или вызовите мастера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Смывать жир в раковину.
    Последствие: Липкий налёт и сужение трубы.
    Альтернатива: Собирать жир в пластиковую ёмкость и выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

  • Ошибка: Использовать влажные салфетки.
    Последствие: Образование плотных комков, перекрывающих слив.
    Альтернатива: Бумажные полотенца или мягкая туалетная бумага.

  • Ошибка: Мыть миску от кошачьего наполнителя в унитазе.
    Последствие: "Цементная" пробка.
    Альтернатива: Выбрасывать наполнитель только в мусорное ведро.

А что если уже засор?

Если вода уходит медленно, но засор не критичный, можно попробовать домашние средства. Смесь соды и уксуса действительно помогает при жировых отложениях. Однако если проблема глубже — без сантехника не обойтись. Профессионалы используют спиральные тросы и гидродинамическую промывку, которая полностью очищает трубы от налёта.

Плюсы и минусы популярных методов прочистки

Метод Плюсы Минусы
Химические средства Быстро действуют, не требуют инструментов Могут повредить старые пластиковые трубы
Вантуз Безопасен, доступен каждому Эффективен только при локальных засорах
Сода + уксус Экологично и дешево Не справляется с плотными пробками
Профессиональная промывка Полностью очищает систему Дороже и требует вызова специалиста

FAQ

Можно ли смывать остатки супа или кофе

Нет. Даже жидкие продукты содержат жиры и частицы, которые со временем оседают в трубах.

Поможет ли фильтр на сливе

Да. Мелкое сито задерживает остатки пищи, волосы и мелкий мусор. Его легко промывать и стоит недорого.

Чем лучше чистить трубы — химией или механически

Зависит от ситуации. Для профилактики — сода и уксус. Для серьёзных засоров — только трос или специалист.

Мифы и правда

  • Миф: горячая вода растворяет жир.
    Правда: она лишь временно делает его жидким. Остывая, жир снова застывает и оседает в трубах.
  • Миф: "смываемые" салфетки безопасны.
    Правда: это маркетинг. Они не разлагаются и становятся основой засора.
  • Миф: засор — это всегда вина старых труб.
    Правда: даже новая канализация забьётся, если смывать туда то, что не предназначено для этого.

Три интересных факта

  • В Лондоне однажды извлекли из канализации "жирового монстра" весом более 100 тонн — смесь жира, влажных салфеток и мусора.
  • Сантехники утверждают, что больше половины всех вызовов связано именно с кухонными сливами.
  • В некоторых странах Европы за слив жира в раковину предусмотрен штраф.

Исторический контекст

  • В Древнем Риме уже существовали канализационные системы — но их регулярно чистили рабы, потому что граждане бросали туда всё подряд.
  • Первые фильтры для раковин появились в XIX веке, когда чугунные трубы начали забиваться из-за растущего количества бытовых отходов.
  • В 1960-е годы в США начали массово производить химические средства для прочистки труб, но уже через десятилетие экологи доказали их вред для экосистем.

Главное правило простое: если сомневаетесь, можно ли что-то смыть — лучше выбросить в мусор, чем потом вызывать сантехника.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией
Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией
Соревнования закончились скандалом: что случилось с юными футболистами после финала матча
Квоты вместо патентов: новый виток миграционной политики
Минус стресс, плюс блеск волос: утренние привычки, меняющие самочувствие за неделю
Страх и ненависть: Меньшова объяснила, почему фраза Путина о террористах стала народной
Машина с полным приводом — не всесильна: вот где она бессильна, а 4WD рвёт снег напополам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.