Стиралка тоже хочет в душ: после этой процедуры она будто рождается заново

Пожалуй, нет ничего хуже, чем достать из стиральной машины одежду, которая пахнет затхлостью или выглядит не совсем чистой. Многие уверены, что если техника сама моет, то и ухаживать за ней не нужно. Но это большое заблуждение. Даже самые современные стиральные машины требуют регулярной дезинфекции. И именно эта процедура помогает продлить срок службы прибора и сохранить качество стирки.
Сегодня всё чаще появляются видео, где специалисты показывают, как просто и эффективно очистить стиральную машину от невидимых загрязнений. И хотя кажется, что это что-то сложное, на деле процедура занимает всего несколько минут.
"Процедура проще, чем кажется, и имеет решающее значение для производительности оборудования", — отметил специалист по бытовой технике Андрей Михайлов.
Каждая стирка оставляет после себя следы: остатки порошка, кондиционера, ворсинок и жира с тканей. Со временем всё это оседает на стенках бака, под резиновым уплотнителем и в сливных каналах. Именно там образуются бактерии и плесень, которые становятся источником неприятного запаха.
Производители советуют проводить глубокую очистку не реже одного раза в месяц. Это простое действие помогает избежать поломок, продлевает срок службы двигателя и предотвращает появление накипи, которая разрушает нагревательные элементы.
|Критерий
|Обычная стирка
|Очистка и дезинфекция
|Цель
|Удаление грязи с одежды
|Удаление остатков и бактерий внутри машины
|Частота
|Каждая стирка
|1 раз в месяц
|Результат
|Чистая одежда
|Чистая машина, отсутствие запахов
|Средства
|Порошок, кондиционер
|Отбеливатель, сода, уксус или спецсредства
|Риск поломок
|Повышенный
|Минимальный
Подготовка. Машина должна быть пустой и выключенной.
Выбор режима. Установите максимальный уровень воды и выберите цикл "очистка барабана" или "дезинфекция" (название зависит от модели).
Добавление средств. На внутренние стенки можно нанести немного универсального очистителя или специального порошка для дезинфекции стиральных машин. В лоток для порошка добавьте отбеливатель или смесь соды с уксусом.
Запуск. Запустите цикл на максимальной температуре.
Завершение. После окончания программы оставьте дверцу открытой, чтобы барабан полностью высох.
По словам экспертов, такая чистка эффективно удаляет не только остатки мыла и жира, но и нейтрализует запах, который может передаваться на вещи при стирке.
Ошибка: использование только порошка и кондиционера без периодической чистки.
Последствие: образование налета, неприятный запах, поломка нагревателя.
Альтернатива: применять специализированные средства — например, таблетки для очистки барабана или лимонную кислоту раз в месяц.
Ошибка: закрывать дверцу сразу после стирки.
Последствие: скапливается влага, появляется плесень.
Альтернатива: оставлять дверцу открытой минимум на пару часов.
Ошибка: не чистить резиновый уплотнитель.
Последствие: там накапливаются волосы, ворс и мыльная пена.
Альтернатива: протирать уплотнитель мягкой губкой с раствором соды после каждой стирки.
Если пренебрегать дезинфекцией, со временем можно столкнуться с проблемами, которые на первый взгляд кажутся мелкими, но способны вывести технику из строя. Посторонний запах, плохо выстиранные вещи и шум при отжиме — это лишь начало. Затем выходят из строя датчики, насос и нагреватель. Ремонт может обойтись дороже, чем профилактика.
|Плюсы
|Минусы
|Устраняет бактерии и плесень
|Требует регулярности
|Улучшает качество стирки
|При неправильных средствах — риск повредить резину
|Увеличивает срок службы техники
|Нужно тратить время
|Предотвращает запах и накипь
|Некоторые химические средства имеют сильный запах
Как часто нужно чистить стиральную машину?
Оптимальная частота — один раз в месяц. Если вы стираете ежедневно, можно делать это чаще.
Можно ли обойтись без химических средств?
Да. Хорошо работает смесь пищевой соды и уксуса в соотношении 1:1. Она безопасна и эффективно устраняет запахи.
Что делать, если неприятный запах не уходит?
Проверьте сливной фильтр и лоток для порошка. Их можно промыть вручную тёплой водой с мылом.
Как очистить уплотнитель дверцы?
Используйте мягкую щётку и раствор соды. После протирки насухо вытрите поверхность.
Что лучше — уксус или специальные таблетки?
Если техника новая, подойдут мягкие народные средства. При старых загрязнениях эффективнее аптечные или фирменные составы от производителей.
Миф: современные стиральные машины самоочищаются.
Правда: самоочищение не заменяет дезинфекцию, оно только удаляет мелкие частицы.
Миф: достаточно один раз промыть барабан уксусом.
Правда: однократная чистка помогает временно, но бактерии возвращаются без регулярной обработки.
Миф: отбеливатель может испортить машину.
Правда: в небольшом количестве и при правильной температуре он безопасен и даже необходим для дезинфекции.
При 40 °C погибает только часть бактерий, а при 60 °C — почти все.
На резиновом уплотнителе скапливается до 10 тысяч микроорганизмов после каждой стирки.
В барабане машины, где не проводят дезинфекцию, уровень загрязнения сравним с кухонной губкой.
