Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядка с обогревом от природы: осенний приём, который даёт ранний урожай без удобрений
Сезон батарей: воздух стал суше бумаги, а кожа требует не крема, а спасения
Машина без понтов, зато на века: как старый Solaris вернулся под новым именем и снова стал хитом
Зелёный свет для масштабного союза: как соглашение с Китаем повлияет на будущие инвестиции
После сорока мышцы тают, как лёд весной: простая формула, которая включает обмен веществ заново
Ночь в центре Лондона за 30 фунтов: как выглядит самый дешёвый способ выспаться на Пикадилли
Чеснок не завянет: вот как его хранить, чтобы оставался свежим месяцами
Тёплые батареи — холодный стресс: что делает отопительный сезон с домашними животными
Суставы подают сигналы молча: простые тесты, которые покажут, насколько тело износилось

Стены, которые дышат: древний материал майя снова завоёвывает современные интерьеры

6:42
Недвижимость

Создавать уют не обязательно с помощью капитального ремонта или дорогой отделки. Иногда достаточно выбрать материал, который сам по себе задаёт атмосферу тепла и естественности. В последние годы дизайнеры всё чаще обращаются к чукуму — необычному покрытию, пришедшему из Юкатана. Оно сочетает природную эстетику, ремесленный характер и функциональность, позволяя превратить даже обычную комнату в пространство со своим ритмом и дыханием.

Нанесение декоративной штукатурки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нанесение декоративной штукатурки

От майя до минимализма

История чукума уходит корнями к цивилизации майя. Тогда этот природный состав использовали для защиты фасадов и гидроизоляции резервуаров. Основой служила смола дерева Harvadia albicans, смешанная с известью, водой и минеральными пигментами. Сегодня материал переживает новое рождение: архитекторы ценят его за прочность, водонепроницаемость и мягкую матовую текстуру.

В отличие от синтетических смол и бетонов, чукум не содержит химических добавок и остаётся полностью натуральным. Он устойчив к влаге, обладает лёгкими антисептическими свойствами и подходит для использования не только в жилых помещениях, но и ванных, душевых и даже бассейнах.

Современное наследие ремесла

Главное визуальное преимущество чукума — его бесшовная структура. Поверхности выглядят цельно, словно их выточили из камня. Этот эффект особенно ценят в небольших пространствах: отсутствие линий и швов визуально расширяет комнату, придавая ей спокойствие и плавность.

Материал легко окрашивается в природные оттенки. Мастера добиваются палитры от песочного и охристого до терракотового и мягкого розового, регулируя концентрацию пигмента или степень окисления. Такое покрытие вписывается и в минималистичный интерьер, и в более уютные направления вроде бохо, средиземноморского или ваби-саби.

Сравнение: чукум, бетон и плитка

Материал Визуальный эффект Уход Устойчивость к влаге Экологичность
Чукум Матовая, тёплая поверхность без швов Простая уборка мягкими средствами Высокая Натуральный состав
Вощёный бетон Холодный блеск, промышленный стиль Требует периодического обновления покрытия Средняя Зависит от состава
Кафельная плитка Классический вид с швами Легко чистится, но швы темнеют Высокая Синтетические клеи

Как применить чукум: пошагово

  1. Подготовить основание. Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. При необходимости наносят грунтовку для лучшего сцепления.

  2. Выбрать зону. Лучше начать с небольшого участка — ниши, туалета или части стены, чтобы оценить результат и взаимодействие со светом.

  3. Нанести слои. Мастер распределяет раствор тонкими, равномерными слоями, добиваясь однородности и мягкого перелива.

  4. Дать высохнуть. После нанесения материал должен полностью просохнуть, чтобы проявились естественные оттенки.

  5. Уход. Для очистки достаточно влажной губки и нейтрального мыла. Агрессивные средства и кислоты не подходят.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нанесение на влажную или неровную поверхность.
    Последствие: трещины и неравномерный цвет.
    Альтернатива: тщательно просушить основание, использовать выравнивающую смесь.

  • Ошибка: попытка нанести толстый слой за один раз.
    Последствие: разводы и потеря однородности.
    Альтернатива: наносить несколько тонких слоёв с промежуточной сушкой.

  • Ошибка: чистка абразивами.
    Последствие: потеря бархатистой текстуры.
    Альтернатива: мягкая губка и натуральные средства без кислот.

А что если…

А что если использовать чукум не только в ванной или на полу, но и на мебельных элементах? Этот материал отлично подходит для оформления столешниц, кухонных островов или декоративных ниш. Благодаря своей влагостойкости он выдерживает контакт с водой и парами, сохраняя при этом внешний вид. Некоторые дизайнеры применяют его даже для лестничных ступеней и фасадов — он придаёт интерьеру скульптурный эффект и индивидуальность.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав без химии Требует профессионального нанесения
Влагостойкость и долговечность Может появляться "потение" при плохой вентиляции
Без швов, визуально увеличивает пространство Доступен не у всех подрядчиков
Уникальная матовая эстетика Цена выше обычной штукатурки
Простота ухода Сложность ремонта локальных участков

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать чукум в душевой?
Да, материал водонепроницаем и устойчив к плесени. Главное — обеспечить качественную вентиляцию и правильное нанесение.

Как ухаживать за чукумом?
Достаточно мягкой влажной губки и нейтрального мыла. Не стоит применять абразивные порошки и кислотные составы.

Можно ли сделать чукум самостоятельно?
Теоретически — да, но без опыта сложно добиться ровной текстуры и стойкости. Лучше доверить работу мастеру, знакомому с техникой нанесения.

С какими материалами сочетается чукум?
Он прекрасно смотрится с деревом, ротангом, льном, латунью и стеклом. Особенно гармонично — в природных, тёплых интерьерах.

Мифы и правда

Миф: чукум — просто декоративная штукатурка.
Правда: он значительно прочнее обычных штукатурок, устойчив к воде и предназначен для эксплуатации даже в бассейнах.

Миф: со временем покрытие темнеет.
Правда: оттенок остаётся стабильным при условии правильного ухода и защиты от агрессивных чистящих средств.

Миф: материал требует частого обновления.
Правда: при грамотном нанесении чукум служит десятилетиями, не нуждаясь в дополнительном покрытии.

3 интересных факта

  1. Чукум дышит — он пропускает водяной пар, предотвращая появление грибка.
  2. Благодаря смоле материал естественно противостоит бактериям.
  3. При дневном свете его поверхность кажется матовой, а при вечернем освещении — бархатистой и глубокой.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Последние материалы
Чеснок не завянет: вот как его хранить, чтобы оставался свежим месяцами
Тёплые батареи — холодный стресс: что делает отопительный сезон с домашними животными
Суставы подают сигналы молча: простые тесты, которые покажут, насколько тело износилось
Станислав Садальский в шоке: стартует снос Дома кино – что построят на его месте
Несрезанные цветы превращаются в мышиные норы — садоводы предупреждают об опасной ошибке осени
Сухая земля в ведре спасает урожай: её готовят заранее и используют только после заморозков
Детокс больше не спасение: диетологи утверждают, что красота начинается не с отказов, а с баланса белков, жиров и витаминов
Он пахнет пряно, но жжёт беспощадно: почему листья пастернака опаснее, чем кажутся
5,5 миллиона за миф: почему старую Волгу считают святыней советских спецопераций
Этот хлеб едят даже на диете: рецепт сырного хлеба без дрожжей, который покорил мир — попробуйте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.