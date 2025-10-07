Стены, которые дышат: древний материал майя снова завоёвывает современные интерьеры

6:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Создавать уют не обязательно с помощью капитального ремонта или дорогой отделки. Иногда достаточно выбрать материал, который сам по себе задаёт атмосферу тепла и естественности. В последние годы дизайнеры всё чаще обращаются к чукуму — необычному покрытию, пришедшему из Юкатана. Оно сочетает природную эстетику, ремесленный характер и функциональность, позволяя превратить даже обычную комнату в пространство со своим ритмом и дыханием.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нанесение декоративной штукатурки

От майя до минимализма

История чукума уходит корнями к цивилизации майя. Тогда этот природный состав использовали для защиты фасадов и гидроизоляции резервуаров. Основой служила смола дерева Harvadia albicans, смешанная с известью, водой и минеральными пигментами. Сегодня материал переживает новое рождение: архитекторы ценят его за прочность, водонепроницаемость и мягкую матовую текстуру.

В отличие от синтетических смол и бетонов, чукум не содержит химических добавок и остаётся полностью натуральным. Он устойчив к влаге, обладает лёгкими антисептическими свойствами и подходит для использования не только в жилых помещениях, но и ванных, душевых и даже бассейнах.

Современное наследие ремесла

Главное визуальное преимущество чукума — его бесшовная структура. Поверхности выглядят цельно, словно их выточили из камня. Этот эффект особенно ценят в небольших пространствах: отсутствие линий и швов визуально расширяет комнату, придавая ей спокойствие и плавность.

Материал легко окрашивается в природные оттенки. Мастера добиваются палитры от песочного и охристого до терракотового и мягкого розового, регулируя концентрацию пигмента или степень окисления. Такое покрытие вписывается и в минималистичный интерьер, и в более уютные направления вроде бохо, средиземноморского или ваби-саби.

Сравнение: чукум, бетон и плитка

Материал Визуальный эффект Уход Устойчивость к влаге Экологичность Чукум Матовая, тёплая поверхность без швов Простая уборка мягкими средствами Высокая Натуральный состав Вощёный бетон Холодный блеск, промышленный стиль Требует периодического обновления покрытия Средняя Зависит от состава Кафельная плитка Классический вид с швами Легко чистится, но швы темнеют Высокая Синтетические клеи

Как применить чукум: пошагово

Подготовить основание. Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. При необходимости наносят грунтовку для лучшего сцепления. Выбрать зону. Лучше начать с небольшого участка — ниши, туалета или части стены, чтобы оценить результат и взаимодействие со светом. Нанести слои. Мастер распределяет раствор тонкими, равномерными слоями, добиваясь однородности и мягкого перелива. Дать высохнуть. После нанесения материал должен полностью просохнуть, чтобы проявились естественные оттенки. Уход. Для очистки достаточно влажной губки и нейтрального мыла. Агрессивные средства и кислоты не подходят.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: нанесение на влажную или неровную поверхность.

Последствие: трещины и неравномерный цвет.

Альтернатива: тщательно просушить основание, использовать выравнивающую смесь.

Ошибка: попытка нанести толстый слой за один раз.

Последствие: разводы и потеря однородности.

Альтернатива: наносить несколько тонких слоёв с промежуточной сушкой.

Ошибка: чистка абразивами.

Последствие: потеря бархатистой текстуры.

Альтернатива: мягкая губка и натуральные средства без кислот.

А что если…

А что если использовать чукум не только в ванной или на полу, но и на мебельных элементах? Этот материал отлично подходит для оформления столешниц, кухонных островов или декоративных ниш. Благодаря своей влагостойкости он выдерживает контакт с водой и парами, сохраняя при этом внешний вид. Некоторые дизайнеры применяют его даже для лестничных ступеней и фасадов — он придаёт интерьеру скульптурный эффект и индивидуальность.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Натуральный состав без химии Требует профессионального нанесения Влагостойкость и долговечность Может появляться "потение" при плохой вентиляции Без швов, визуально увеличивает пространство Доступен не у всех подрядчиков Уникальная матовая эстетика Цена выше обычной штукатурки Простота ухода Сложность ремонта локальных участков

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать чукум в душевой?

Да, материал водонепроницаем и устойчив к плесени. Главное — обеспечить качественную вентиляцию и правильное нанесение.

Как ухаживать за чукумом?

Достаточно мягкой влажной губки и нейтрального мыла. Не стоит применять абразивные порошки и кислотные составы.

Можно ли сделать чукум самостоятельно?

Теоретически — да, но без опыта сложно добиться ровной текстуры и стойкости. Лучше доверить работу мастеру, знакомому с техникой нанесения.

С какими материалами сочетается чукум?

Он прекрасно смотрится с деревом, ротангом, льном, латунью и стеклом. Особенно гармонично — в природных, тёплых интерьерах.

Мифы и правда

Миф: чукум — просто декоративная штукатурка.

Правда: он значительно прочнее обычных штукатурок, устойчив к воде и предназначен для эксплуатации даже в бассейнах.

Миф: со временем покрытие темнеет.

Правда: оттенок остаётся стабильным при условии правильного ухода и защиты от агрессивных чистящих средств.

Миф: материал требует частого обновления.

Правда: при грамотном нанесении чукум служит десятилетиями, не нуждаясь в дополнительном покрытии.

3 интересных факта

Чукум дышит — он пропускает водяной пар, предотвращая появление грибка. Благодаря смоле материал естественно противостоит бактериям. При дневном свете его поверхность кажется матовой, а при вечернем освещении — бархатистой и глубокой.