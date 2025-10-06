Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда кошка — больше чем просто кошка: 5 преданных пород с собачьей душой
Автомобилисты теряют тысячи рублей из-за одной ленивой привычки: как убить аккумулятор, даже не заметив
Октябрьский вызов для сборной России: Иран и Боливия проверят, на что способны наши футболисты
Музыкальный фронт против Мити Фомина: две компании пошли в атаку одновременно
Жирные у корней, сухие на концах: двойная жизнь волос, которую можно остановить
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
15 лет ожидания: Бразилия и Саудовская Аравия подписали судьбоносный авиационный протокол
От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой
Этот участок тела стареет быстрее лица — вот древние практики, которые помогут это остановить

Ключи в руках, а в квартире чужие люди: как мошенники сдают одно жильё десятерым одновременно

2:32
Недвижимость

Снять квартиру — вроде бы несложная задача, но за ней скрываются десятки подводных камней. Кажется, что рисков меньше, чем при покупке жилья, однако доверчивость может дорого обойтись. Мошенники, фиктивные собственники, скрытые дефекты мебели и техники, внезапные капризы арендодателя — всё это реальность, к которой стоит быть готовым. Разберёмся, как защитить себя до подписания договора и какие проверки обязательно провести.

Ключ в замке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключ в замке

Основные риски аренды

Арендатор может столкнуться с разными неприятностями. Чаще всего это:

  1. Квартира сдана нескольким людям одновременно — "хозяин" собирает предоплату и исчезает.

  2. Неадекватные соседи: шум, конфликты, запах алкоголя, вечные скандалы.

  3. Настоящий владелец требует освободить жильё раньше срока.

  4. Постоянные повышения платы "из-за инфляции".

  5. Хозяин приходит без предупреждения и открывает дверь своим ключом.

  6. При заселении оказывается, что мебели стало меньше, чем при показе.

  7. Владельцу не нравится, что арендатор что-то обновил в квартире — например, покрасил стену или заменил старую плитку.

  8. После въезда выясняется, что техника не работает, а арендодатель списывает всё на арендатора.

Каждый из этих пунктов можно предотвратить, если знать, что проверять и какие документы требовать.

Сравнение рисков аренды и покупки жилья

Критерий Аренда квартиры Покупка квартиры
Финансовые риски Потеря аванса, залога Крупные потери при мошеннической сделке
Юридические сложности Спор с владельцем, фиктивные арендаторы Ошибки в праве собственности
Возможность съезда Можно сменить жильё быстро Привязка к объекту на годы
Влияние на бюджет Ежемесячная плата Ипотека и налоги
Ответственность за имущество Частичная Полная

Как искать квартиру безопасно

Если жильё ищется без посредников, стоит соблюдать базовые правила:

• Не переводить деньги до просмотра и проверки документов.
• Не верить объявлениям с "подозрительно низкой" ценой — это частый признак мошенничества.
• Избегать предложений без фотографий.
• Проверять, не повторяются ли фото в других объявлениях.
• С настороженностью относиться к вариантам, где квартира "сдаётся уже месяцами" — возможно, с жильём что-то не так.

Проверка риэлтора

Если решено искать жильё через посредника:

  1. Требуйте назвать агентство и показать документы.

  2. Не передавайте деньги до подписания договора.

  3. Настоящий специалист уточняет, кто будет жить, есть ли животные, дети, и настаивает на составлении акта приёма-передачи.

  4. Избегайте тех, кто предлагает "информационные услуги" — это не аренда, а продажа базы объявлений.

Советы шаг за шагом: как проверить жильё перед арендой

  1. Осмотреть подъезд и двор: чистота, состояние стен, запах.

  2. По возможности узнать, кто живёт рядом.

  3. Проверить сантехнику: кран, унитаз, душ, счётчики.

  4. Включить все выключатели и розетки.

  5. Проверить двери и замки — должны открываться плавно.

  6. Убедиться, что окна закрываются плотно.

  7. Сфотографировать всё имущество, чтобы зафиксировать состояние.

  8. Проверить наличие пломб на счётчиках.

Если квартира старая и без ремонта, нужно обсудить с владельцем, какие изменения допустимы. Даже поклейка новых обоев без разрешения может обернуться конфликтом.

Документы, которые нужно увидеть

Перед передачей денег обязательно проверить:

• Паспорт арендодателя.
• Выписку из ЕГРН, подтверждающую, что именно этот человек — собственник.
• При нескольких владельцах — письменное согласие каждого.
• Если квартиру сдаёт не владелец, а доверенное лицо, — доверенность или договор доверительного управления.

Что должно быть в договоре аренды

Хороший договор защищает обе стороны. В нём нужно указать:

• данные собственника и арендатора;
• адрес и характеристики квартиры;
• срок аренды;
• сумму, срок и способ оплаты;
• условия возврата залога;
• перечень имущества;
• порядок оплаты коммунальных услуг;
• условия расторжения;
• частоту визитов владельца.

Дополнительно можно прописать право держать животных, делать мелкий ремонт, согласовать порядок повышения платы — например, не чаще одного раза в год и не более чем на 10%.

Если договор заключается на срок более года, он подлежит регистрации в Росреестре. Чтобы избежать бюрократии, можно оформить его на 11 месяцев.

Акт приёма-передачи

Это главный документ, подтверждающий, что арендатор получил жильё в конкретном состоянии. В нём нужно указать:

  1. Дату передачи.

  2. Адрес и кадастровый номер.

  3. Показания счётчиков.

  4. Состояние стен, полов, сантехники.

  5. Список мебели и техники с описанием дефектов.

  6. Количество переданных ключей.

Фотофиксация при подписании акта — надёжное доказательство в случае спора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: передать аванс до просмотра квартиры.
→ Последствие: потеря денег и жилья.
→ Альтернатива: встречаться только лично и проверять документы.

• Ошибка: не составить акт приёма-передачи.
→ Последствие: владелец обвинит в поломках.
→ Альтернатива: описать каждую деталь и подписать акт обеими сторонами.

• Ошибка: согласиться на устные обещания о мебели или ремонте.
→ Последствие: предметы исчезнут после заселения.
→ Альтернатива: зафиксировать всё письменно в договоре.

А что если арендодатель — не собственник?

Такое бывает. Если с квартирой заключён договор доверительного управления или аренду оформляет родственник, он должен предъявить документ, где прямо указано право сдавать жильё. Без него договор считается ничтожным, и деньги вернуть будет почти невозможно.

Плюсы и минусы аренды квартиры

Плюсы Минусы
Возможность быстро сменить жильё Зависимость от воли владельца
Нет необходимости делать капитальный ремонт Нельзя перепланировать или изменить интерьер без согласия
Нет налогов и взносов на капитальный ремонт Риск внезапного выселения
Не нужно брать ипотеку Арендная плата может расти
Можно выбрать любой район Возможны споры с арендодателем

FAQ

Как выбрать безопасную квартиру?
Проверить документы, собственника и состояние техники, не переводить деньги заранее.

Сколько стоит сопровождение риэлтора?
Обычно комиссия равна месячной арендной плате, но можно искать через сервисы с проверкой владельцев.

Что лучше — аренда по договору на 11 месяцев или на год?
На 11 месяцев проще — не нужно регистрировать в Росреестре, при этом договор можно продлить.

Что делать, если арендодатель нарушает границы?
Можно сослаться на статью 304 ГК РФ и потребовать не вмешиваться в пользование жильём.

Мифы и правда

• Миф: акт приёма-передачи не обязателен.
Правда: без него доказать состояние квартиры невозможно.

• Миф: если договор не зарегистрирован, он недействителен.
Правда: регистрация нужна только для договоров сроком от года.

• Миф: залог всегда возвращается.
Правда: если зафиксированы повреждения, арендодатель имеет право удержать сумму на ремонт.

Три интересных факта

  1. По статистике ЦИАН, до 15% объявлений об аренде — фейковые.

  2. Самые частые споры между арендатором и владельцем касаются мелкого ремонта.

  3. Юристы советуют подписывать акт передачи даже при посуточной аренде.

Исторический контекст

Рынок аренды в России активизировался в 1990-е годы, когда появилась частная собственность на жильё. Тогда же возникли первые мошеннические схемы. Сегодня законодательство стало строже, но риски остались — особенно в крупных городах, где спрос на жильё стабильно высокий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Садоводство, цветоводство
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Наука и техника
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Экономия начинается с колёс: как одна деталь превращает авто в прожорливого монстра
Авиакомпании ставят на роскошь: как три гиганта меняют правила игры для пассажиров
Древний Китай раскрыл тёмную сторону цивилизации: археологи нашли мастерскую по обработке человеческих костей
Запретный плод: почему живописные цветы на балконе могут обернуться штрафом
Элегантность вне времени: как подружить синий и коричневый в своем осеннем гардеробе
Электричество за 1000 евро: как новая система котировок ударила по Прибалтике
Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы
Чехол может убить ваш мотоцикл: главные ошибки зимнего хранения
Куст забывает, что он красавец: правильная обрезка розмарина творит чудеса омоложения
Они видят то, что скрыто от человека: как кошки на самом деле защищают дом от невидимой угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.