Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший

Жалобы на неубранные дворы, холод в квартирах и вечно текущие крыши — не редкость для нижегородцев. Однако мало кто знает, что управляющую компанию (ДУК) можно сменить законно и без бюрократической волокиты. Главное — действовать по правилам.
Жилищный кодекс РФ (ст. 162) даёт жильцам полное право расторгнуть договор с ДУКом, если компания:
Прежде чем принимать решение, нужно запросить у управляющей компании отчёт о финансово-хозяйственной деятельности:
Если компания отказывается предоставить отчёт — можно пожаловаться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Проверка выявит нарушения, а при необходимости жильцы смогут вернуть неправомерно потраченные средства через суд.
"Собственники — не заложники ДУКа. Управляющая компания обязана работать прозрачно, а жильцы имеют право контролировать каждый рубль", — отмечают юристы ЖКХ.
Да. Ждать окончания срока договора не нужно. Закон позволяет прекратить сотрудничество в любое время, если компания грубо нарушает обязательства.
К типичным основаниям относятся:
Основанием для расторжения может стать также создание ТСЖ — товарищества собственников жилья, которое берёт управление домом на себя.
Смена ДУКа начинается с инициативной группы из числа жильцов. Она организует и проводит общее собрание собственников.
Пошаговый алгоритм:
Оформите протокол с указанием:
"Протокол должен быть оформлен по форме, установленной Минстроем. Ошибка в оформлении — частая причина, по которой старый ДУК пытается оспорить смену", — предупреждают в Госжилинспекции.
После голосования копия протокола направляется:
Сделать это нужно в течение 30 дней после собрания.
Если прежний ДУК отказывается передавать документы (технические паспорта, счета, договоры с подрядчиками) — жильцы вправе обратиться в Госжилинспекцию или подать иск в суд.
Перед подписанием договора важно проверить репутацию нового ДУКа.
По данным Центра управления регионом Нижегородской области и Госжилинспекции, в 2023 году был опубликован рейтинг управляющих компаний региона.
Лучшие управляющие компании Нижнего Новгорода:
ООО "УК Качество жизни";
ООО "Комфортная городская среда";
АО "ДК Советского района".
В области лидируют:
ООО "Жилсервис-3" (Арзамас);
"Дивеевское ЖКХ";
"УК МИК — Поволжье";
"Астра";
"Радуга";
"Уютный двор".
Ошибка: жильцы голосуют устно без протокола.
Последствие: решение не имеет юридической силы.
Альтернатива: оформить письменный протокол, заверить подписями.
Ошибка: не уведомили старую компанию официально.
Последствие: ДУК продолжает выставлять счета.
Альтернатива: направить письменное уведомление с отметкой о вручении.
Ошибка: выбрали компанию без лицензии.
Последствие: договор признают недействительным.
Альтернатива: проверить наличие лицензии на сайте Госжилинспекции.
|Этап
|Срок
|Кто отвечает
|Создание инициативной группы
|1 неделя
|Собственники
|Уведомление жильцов о собрании
|10 дней до даты
|Инициативная группа
|Проведение голосования
|1 день
|Собственники
|Оформление протокола
|в течение 3 дней
|Инициативная группа
|Уведомление старого и нового ДУКа
|до 30 дней
|Старший по дому
|Регистрация решения в ГЖИ
|до 45 дней
|Новая УК
Смена домоуправляющей компании — это не борьба с системой, а способ вернуть контроль над собственным домом и сделать жизнь в нём действительно комфортной, сообщает newsnn.ru.
