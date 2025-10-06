Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший

6:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жалобы на неубранные дворы, холод в квартирах и вечно текущие крыши — не редкость для нижегородцев. Однако мало кто знает, что управляющую компанию (ДУК) можно сменить законно и без бюрократической волокиты. Главное — действовать по правилам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фасад современного дома

Права собственников: закон на вашей стороне

Жилищный кодекс РФ (ст. 162) даёт жильцам полное право расторгнуть договор с ДУКом, если компания:

не выполняет условия обслуживания;

предоставляет некачественные услуги;

расходует средства жильцов непрозрачно.

Прежде чем принимать решение, нужно запросить у управляющей компании отчёт о финансово-хозяйственной деятельности:

сколько денег собрано с жильцов;

какие подрядчики выполняли работы;

куда были потрачены средства.

Если компания отказывается предоставить отчёт — можно пожаловаться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Проверка выявит нарушения, а при необходимости жильцы смогут вернуть неправомерно потраченные средства через суд.

"Собственники — не заложники ДУКа. Управляющая компания обязана работать прозрачно, а жильцы имеют право контролировать каждый рубль", — отмечают юристы ЖКХ.

Можно ли расторгнуть договор досрочно

Да. Ждать окончания срока договора не нужно. Закон позволяет прекратить сотрудничество в любое время, если компания грубо нарушает обязательства.

К типичным основаниям относятся:

перебои с отоплением и горячей водой;

постоянные аварии, затопленные подвалы;

отсутствие уборки и ремонта;

неработающие лифты.

Основанием для расторжения может стать также создание ТСЖ — товарищества собственников жилья, которое берёт управление домом на себя.

Как провести собрание жильцов

Смена ДУКа начинается с инициативной группы из числа жильцов. Она организует и проводит общее собрание собственников.

Пошаговый алгоритм:

Создайте инициативную группу — не менее трёх жильцов.

Подготовьте уведомление о собрании — за 10 дней до даты голосования.

Проведите очное или заочное голосование.

Решение считается принятым, если "за" проголосовало более 50% собственников по общей площади квартир.

Оформите протокол с указанием:

причин расторжения договора;

новой компании и её реквизитов;

проекта нового договора.

"Протокол должен быть оформлен по форме, установленной Минстроем. Ошибка в оформлении — частая причина, по которой старый ДУК пытается оспорить смену", — предупреждают в Госжилинспекции.

Как уведомить управляющие компании

После голосования копия протокола направляется:

в старую компанию , чтобы прекратить договор;

, чтобы прекратить договор; в новую компанию , чтобы заключить новый;

, чтобы заключить новый; в Госжилинспекцию - для регистрации решения.

Сделать это нужно в течение 30 дней после собрания.

Если прежний ДУК отказывается передавать документы (технические паспорта, счета, договоры с подрядчиками) — жильцы вправе обратиться в Госжилинспекцию или подать иск в суд.

Как выбрать лучшую компанию

Перед подписанием договора важно проверить репутацию нового ДУКа.

По данным Центра управления регионом Нижегородской области и Госжилинспекции, в 2023 году был опубликован рейтинг управляющих компаний региона.

Лучшие управляющие компании Нижнего Новгорода:

ООО "УК Качество жизни";

ООО "Комфортная городская среда";

АО "ДК Советского района".

В области лидируют:

ООО "Жилсервис-3" (Арзамас);

"Дивеевское ЖКХ";

"УК МИК — Поволжье";

"Астра";

"Радуга";

"Уютный двор".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жильцы голосуют устно без протокола.

Последствие: решение не имеет юридической силы.

Альтернатива: оформить письменный протокол, заверить подписями.

Ошибка: не уведомили старую компанию официально.

Последствие: ДУК продолжает выставлять счета.

Альтернатива: направить письменное уведомление с отметкой о вручении.

Ошибка: выбрали компанию без лицензии.

Последствие: договор признают недействительным.

Альтернатива: проверить наличие лицензии на сайте Госжилинспекции.

Смена ДУКа: пошаговый план

Этап Срок Кто отвечает Создание инициативной группы 1 неделя Собственники Уведомление жильцов о собрании 10 дней до даты Инициативная группа Проведение голосования 1 день Собственники Оформление протокола в течение 3 дней Инициативная группа Уведомление старого и нового ДУКа до 30 дней Старший по дому Регистрация решения в ГЖИ до 45 дней Новая УК

Три интересных факта

С 2022 года все протоколы собраний должны передаваться в Госжилинспекцию в электронном виде через систему ГИС ЖКХ.

Если ДУК не исполняет решение жильцов, Госжилинспекция может аннулировать её лицензию.

Исторический контекст

До 2005 года дома обслуживались ЖЭКами, но с введением Жилищного кодекса РФ появилась возможность выбирать управляющую компанию.

С 2018 года все ДУКи обязаны иметь лицензию и отчитываться перед жильцами.

В Нижегородской области ежегодно публикуется рейтинг управляющих компаний с учётом отзывов и проверок.

Смена домоуправляющей компании — это не борьба с системой, а способ вернуть контроль над собственным домом и сделать жизнь в нём действительно комфортной, сообщает newsnn.ru.