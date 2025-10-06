Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:01
Недвижимость

Жалобы на неубранные дворы, холод в квартирах и вечно текущие крыши — не редкость для нижегородцев. Однако мало кто знает, что управляющую компанию (ДУК) можно сменить законно и без бюрократической волокиты. Главное — действовать по правилам.

Фасад современного дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фасад современного дома

Права собственников: закон на вашей стороне

Жилищный кодекс РФ (ст. 162) даёт жильцам полное право расторгнуть договор с ДУКом, если компания:

  • не выполняет условия обслуживания;
  • предоставляет некачественные услуги;
  • расходует средства жильцов непрозрачно.

Прежде чем принимать решение, нужно запросить у управляющей компании отчёт о финансово-хозяйственной деятельности:

  • сколько денег собрано с жильцов;
  • какие подрядчики выполняли работы;
  • куда были потрачены средства.

Если компания отказывается предоставить отчёт — можно пожаловаться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Проверка выявит нарушения, а при необходимости жильцы смогут вернуть неправомерно потраченные средства через суд.

"Собственники — не заложники ДУКа. Управляющая компания обязана работать прозрачно, а жильцы имеют право контролировать каждый рубль", — отмечают юристы ЖКХ.

Можно ли расторгнуть договор досрочно

Да. Ждать окончания срока договора не нужно. Закон позволяет прекратить сотрудничество в любое время, если компания грубо нарушает обязательства.

К типичным основаниям относятся:

  • перебои с отоплением и горячей водой;
  • постоянные аварии, затопленные подвалы;
  • отсутствие уборки и ремонта;
  • неработающие лифты.

Основанием для расторжения может стать также создание ТСЖ — товарищества собственников жилья, которое берёт управление домом на себя.

Как провести собрание жильцов

Смена ДУКа начинается с инициативной группы из числа жильцов. Она организует и проводит общее собрание собственников.

Пошаговый алгоритм:

  • Создайте инициативную группу — не менее трёх жильцов.
  • Подготовьте уведомление о собрании — за 10 дней до даты голосования.
  • Проведите очное или заочное голосование.
  • Решение считается принятым, если "за" проголосовало более 50% собственников по общей площади квартир.

Оформите протокол с указанием:

  • причин расторжения договора;
  • новой компании и её реквизитов;
  • проекта нового договора.

"Протокол должен быть оформлен по форме, установленной Минстроем. Ошибка в оформлении — частая причина, по которой старый ДУК пытается оспорить смену", — предупреждают в Госжилинспекции.

Как уведомить управляющие компании

После голосования копия протокола направляется:

  • в старую компанию, чтобы прекратить договор;
  • в новую компанию, чтобы заключить новый;
  • в Госжилинспекцию - для регистрации решения.

Сделать это нужно в течение 30 дней после собрания.

Если прежний ДУК отказывается передавать документы (технические паспорта, счета, договоры с подрядчиками) — жильцы вправе обратиться в Госжилинспекцию или подать иск в суд.

Как выбрать лучшую компанию

Перед подписанием договора важно проверить репутацию нового ДУКа.

По данным Центра управления регионом Нижегородской области и Госжилинспекции, в 2023 году был опубликован рейтинг управляющих компаний региона.

Лучшие управляющие компании Нижнего Новгорода:

  • ООО "УК Качество жизни";

  • ООО "Комфортная городская среда";

  • АО "ДК Советского района".

В области лидируют:

  • ООО "Жилсервис-3" (Арзамас);

  • "Дивеевское ЖКХ";

  • "УК МИК — Поволжье";

  • "Астра";

  • "Радуга";

  • "Уютный двор".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жильцы голосуют устно без протокола.
    Последствие: решение не имеет юридической силы.
    Альтернатива: оформить письменный протокол, заверить подписями.

  • Ошибка: не уведомили старую компанию официально.
    Последствие: ДУК продолжает выставлять счета.
    Альтернатива: направить письменное уведомление с отметкой о вручении.

  • Ошибка: выбрали компанию без лицензии.
    Последствие: договор признают недействительным.
    Альтернатива: проверить наличие лицензии на сайте Госжилинспекции.

Смена ДУКа: пошаговый план

Этап Срок Кто отвечает
Создание инициативной группы 1 неделя Собственники
Уведомление жильцов о собрании 10 дней до даты Инициативная группа
Проведение голосования 1 день Собственники
Оформление протокола в течение 3 дней Инициативная группа
Уведомление старого и нового ДУКа до 30 дней Старший по дому
Регистрация решения в ГЖИ до 45 дней Новая УК

Три интересных факта

  • С 2022 года все протоколы собраний должны передаваться в Госжилинспекцию в электронном виде через систему ГИС ЖКХ.
  • Если ДУК не исполняет решение жильцов, Госжилинспекция может аннулировать её лицензию.

Исторический контекст

  • До 2005 года дома обслуживались ЖЭКами, но с введением Жилищного кодекса РФ появилась возможность выбирать управляющую компанию.
  • С 2018 года все ДУКи обязаны иметь лицензию и отчитываться перед жильцами.
  • В Нижегородской области ежегодно публикуется рейтинг управляющих компаний с учётом отзывов и проверок.

Смена домоуправляющей компании — это не борьба с системой, а способ вернуть контроль над собственным домом и сделать жизнь в нём действительно комфортной, сообщает newsnn.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
