Квартира почти даром: пять государственных лазеек, о которых молчат даже риелторы

7:58
Недвижимость

Мечта о собственной квартире часто кажется недостижимой, особенно если накоплений нет, а цены растут быстрее зарплат. Но даже с минимальным бюджетом можно стать владельцем жилья — главное понимать, какие возможности реально существуют и как ими воспользоваться.

"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком
Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Материнский капитал: помощь от государства

Семьи с детьми могут рассчитывать на материнский капитал — государственную поддержку, которая помогает улучшить жилищные условия. С 2020 года его можно получить уже при рождении или усыновлении первого ребёнка, а сумма ежегодно индексируется.

В 2024 году максимальный размер выплаты составил 833 024 рубля - при рождении второго ребёнка, если первый появился после 1 января 2020 года. Средства можно направить на покупку или строительство дома, погашение ипотеки либо внести как первоначальный взнос.

Плюсы и минусы использования маткапитала

Плюсы Минусы
Можно частично или полностью оплатить покупку жилья. Суммы не всегда хватает на полноценную квартиру.
Средства можно направить на ипотеку без ожидания трёх лет. Без ипотеки — использовать деньги можно лишь после трёхлетия ребёнка.
Допускается использовать часть суммы, а остаток — на образование. В жилье нужно выделить доли детям, что усложняет последующую продажу.

Государственное жильё для малоимущих

Тем, кто официально признан малоимущим, доступно бесплатное жильё от государства. Для этого нужно встать на учёт в администрации по месту проживания и подтвердить, что собственности нет. Впоследствии квартиру можно приватизировать — и стать полноправным владельцем.

Однако очереди огромные, и ожидание может растянуться на годы. Если право на приватизацию уже использовано, повторно оформить собственность нельзя.

Пожизненная рента: забота в обмен на недвижимость

Иногда стать владельцем квартиры можно по договору пожизненной ренты - когда один человек берёт на себя заботу о пожилом собственнике в обмен на право унаследовать жильё после его смерти. В договоре подробно прописывают обязанности по уходу и условия проживания.

Такой путь требует ответственности и моральной готовности, ведь срок заботы заранее не известен. В некоторых случаях расходы на содержание человека могут превысить стоимость квартиры, зато вложений "на входе" не нужно вовсе.

Ипотека: классика с вариантами

Самый распространённый способ обзавестись жильём — ипотечный кредит. Государственные программы (например, "Сельская ипотека", "Дальневосточная" или "Арктическая") позволяют взять займ под сниженные ставки. Иногда банки предлагают и ипотеку без первоначального взноса, но такие случаи редки.

"После ужесточения кредитной политики приобрести квартиру без первоначального взноса стало намного сложнее", — пояснила руководитель офисов "Митино" и "Крылатское" ИНКОМ-Недвижимость Наталия Борзенкова.

Плюсы и минусы ипотеки

Плюсы Минусы
Позволяет сразу въехать в собственное жильё. До полного погашения долга квартира в залоге у банка.
Есть льготные программы и субсидии. Требуется первоначальный взнос и страховка.
Можно комбинировать с маткапиталом. Переплата по процентам и риск финансовой нагрузки.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к ипотеке

  1. Проверьте кредитную историю и уровень дохода.

  2. Сравните программы банков и уточните действующие льготы.

  3. Рассчитайте ежемесячный платёж — он не должен превышать 30 % семейного дохода.

  4. Подготовьте документы заранее: справку 2-НДФЛ, паспорт, СНИЛС.

  5. При возможности внесите хотя бы минимальный взнос — это снизит ставку.

Рассрочка и аренда с выкупом

Покупка жилья в рассрочку от застройщика или аренда с последующим выкупом — альтернатива ипотеке. В первом случае квартира оплачивается частями, во втором — ежемесячная аренда постепенно засчитывается в счёт выкупной суммы.

Преимущество — нет банковских процентов. Но рассрочку обычно дают только на короткий срок, а аренда с выкупом требует безупречного соблюдения всех пунктов договора, чтобы не потерять право собственности.

Продажа и обмен: превращаем старое в новое

Если у вас уже есть недвижимость — пусть даже дача, гараж или земельный участок — их можно продать и направить деньги на покупку квартиры или внести как первоначальный взнос. Иногда стоит рассмотреть вариант обмена - например, поменять большую, но старую квартиру на меньшую с доплатой.

Такой способ особенно полезен тем, кто хочет улучшить условия, но не готов влезать в долги.

Кредиты и личные займы

Потребительский кредит подходит, если не хватает небольшой суммы или нужна быстрая покупка. В отличие от ипотеки, банк не требует отчётности и оформления залога, но процент выше, а срок короче.

Можно также занять деньги у родных или друзей — без переплаты и бумажной волокиты. Однако важно трезво оценить возможности возврата: неоплаченный долг способен разрушить отношения. Лучше составить расписку, даже если речь идёт о близких людях.

Комната вместо квартиры

Если денег совсем немного, реальный путь — купить комнату. Это отдельный объект с кадастровым номером, поэтому он юридически считается собственностью. Позже её можно продать и добавить вырученные средства к следующей покупке.

"При ограниченном бюджете или для регистрации можно рассматривать к приобретению комнату", — отметила Наталия Борзенкова.

Минус в том, что соседей вы не выбираете — жить придётся с чужими людьми и делить кухню и ванную.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать маткапитал без учёта правил.
    Последствие: отказ в выплате и долгая переписка с ПФР.
    Альтернатива: заранее уточнить требования в Госуслугах или отделении фонда.

  • Ошибка: соглашаться на "серые" схемы рассрочки.
    Последствие: риск остаться без денег и жилья.
    Альтернатива: подписывать договор только у нотариуса или застройщика с аккредитацией.

  • Ошибка: брать кредит, не просчитав реальную нагрузку.
    Последствие: просрочка, пени и продажа квартиры банком.
    Альтернатива: пользоваться ипотечными калькуляторами и финансовыми планировщиками.

А что если…

Если сейчас нет возможности взять ипотеку или встать в очередь на жильё, начните с малого — оформите счёт в банке с процентом на остаток, копите на первый взнос, изучайте программы господдержки. Даже минимальные накопления дают старт.

Мифы и правда

  • Миф: купить квартиру без денег невозможно.
    Правда: есть программы, где часть суммы покрывает государство или маткапитал.

  • Миф: жильё по ренте — это афера.
    Правда: договор законен и защищён Гражданским кодексом.

  • Миф: ипотека без взноса не существует.
    Правда: встречается редко, но отдельные банки предлагают её для надёжных клиентов.

Интересные факты

  1. Самая длинная очередь на жильё в России — в Санкт-Петербурге: в 2024 году она превысила 110 тысяч человек.

  2. Средний возраст ипотечного заёмщика — 34 года.

  3. В мегаполисах треть сделок с жильём проходит с использованием маткапитала.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
