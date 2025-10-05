Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:43
Недвижимость

Зимой многие жильцы многоэтажек сталкиваются с одной и той же проблемой — дома холодно. Причины бывают разные: неравномерное отопление, устаревшие окна или плохая изоляция стен и полов. Но чаще всего тепло уходит через вполне конкретные "слабые места". Разобраться, где именно происходят утечки, и устранить их — значит вернуть комфорт в дом и сэкономить на отоплении.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Как найти, где уходит тепло

Прежде чем покупать утеплители и менять окна, стоит понять, куда именно "утекает" тепло. Для этого используется тепловизор — прибор, показывающий разницу температур на поверхности. На экране холодные зоны выделяются синим цветом, а тёплые — красным.

Если вы не планируете пользоваться устройством регулярно, его проще взять в аренду. После включения проверьте:

• окна и балконные двери — особенно деревянные, где возможны щели;
• входную дверь — при отсутствии тамбура потери тепла здесь могут быть огромными;
• потолок — особенно важно для верхних этажей;
• стены — в угловых квартирах они часто промерзают.

Иногда достаточно заменить изношенный уплотнитель или перевести пластиковое окно в зимний режим, чтобы температура заметно поднялась.

Шаг за шагом: как сделать квартиру теплее

1. Проверьте батареи

Если батареи остаются холодными при включённом отоплении, нужно обращаться в управляющую компанию. Нормативная температура воздуха в жилых помещениях — не ниже 18 °C, в угловых комнатах — 20 °C, на кухне — 18 °C, в ванной — 25 °C.

Если показатели ниже, управляющая организация обязана составить акт и провести перерасчёт платы за отопление.

2. Утеплите окна

Окна — главный источник теплопотерь.

  1. Проверьте, переведено ли окно в зимний режим, и подтяните фурнитуру шестигранным ключом.

  2. Если сквозит из-под подоконника, примените герметик, уплотнитель или монтажную пену.

  3. При серьёзных проблемах стоит рассмотреть замену стеклопакета. Выбирайте надёжные компании, даже если их услуги стоят дороже. Дешёвые окна могут потребовать повторной установки уже через пару лет.

3. Утеплите пол

Жители первых этажей чаще других жалуются на холод, поднимающийся от пола. Простейшее решение — заделать все щели и отверстия монтажной пеной или штукатуркой.

"При утеплении пола в многоквартирном доме нужно учитывать, что для укладки на бетонное основание нужны плотные материалы, но при этом желательно, чтобы они занимали мало места", — отметила главный эксперт "КНАУФ Инсулейшен" Наталья Скороходова.

В качестве теплоизоляции подойдут пенопласт, полистирол, керамзит, минеральная вата или древесные плиты МДВП. На них можно уложить стяжку и смонтировать тёплый пол.

"Из ассортимента нашей компании в средней ценовой категории могу выделить сборное основание пола из влагостойких гипсоволокнистых листов", — добавил руководитель отдела технической поддержки "КНАУФ ГИПС" Евгений Любушкин.

Эта система не только удерживает тепло, но и гасит шум, что особенно важно для старых домов с тонкими перекрытиями.

4. Используйте дополнительные источники обогрева

Когда центральное отопление не справляется, выручат электрические обогреватели.

Тепловентиляторы быстро нагревают воздух, но сушат его и шумят.
Конвекторы равномерно прогревают комнату, поддерживают нужную температуру, но расходуют больше электроэнергии.
Масляные радиаторы работают тихо и долго сохраняют тепло.
Инфракрасные обогреватели нагревают предметы, а не воздух — экономно, но при близком контакте есть риск ожога.

Если в доме есть дети или животные, безопаснее выбирать настенные модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: закрывать радиатор плотными шторами.
    Последствие: тепло остаётся за тканью, а не обогревает комнату.
    Альтернатива: выбирайте римские или рулонные шторы, которые не перекрывают батареи.

  2. Ошибка: ставить мебель вплотную к батарее.
    Последствие: циркуляция воздуха нарушается.
    Альтернатива: оставьте зазор не менее 10 см.

  3. Ошибка: клеить теплоотражающую фольгу вплотную к батарее.
    Последствие: экран не отражает, а перегревается.
    Альтернатива: оставьте между экраном и радиатором 2-3 см пространства.

Таблица сравнения видов обогревателей

Тип обогревателя Преимущества Недостатки
Тепловентилятор Быстрый нагрев Шум, сухость воздуха
Конвектор Равномерное тепло, автоматическое поддержание температуры Большое энергопотребление
Масляный радиатор Тихий, безопасный Медленный нагрев, тяжёлый
Инфракрасный Экономичный, мгновенный эффект Нагревает неравномерно

А что если утеплить стены?

Если квартира угловая, утепление стен значительно снизит теплопотери. Однако внутренние утеплители уменьшают площадь комнаты и могут изменить микроклимат, из-за чего появится влажность или плесень.

Более мягкий вариант — повесить ковёр или разместить шкаф у наружной стены. Эффект меньше, но визуально и тактильно комната станет уютнее.

Плюсы и минусы разных способов утепления

Способ Плюсы Минусы
Замена окон Надолго решает проблему сквозняков Высокая цена
Утепление пола Сохраняет тепло, снижает шум Требует ремонта
Установка обогревателя Быстрый результат Увеличивает расходы на электричество
Утепление стен Снижает теплопотери Риск повышения влажности
Теплоотражающий экран за батареей Дешёвое и эффективное решение Нужно соблюдать расстояние от радиатора

Частые вопросы

Как выбрать обогреватель для квартиры?
Для небольшой комнаты подойдёт конвектор или инфракрасная панель. Если нужно быстро прогреть помещение, удобен тепловентилятор.

Сколько стоит утеплить пол?
В среднем затраты на материалы составляют от 800 до 1500 ₽ за квадратный метр, в зависимости от выбранного утеплителя.

Что лучше — тёплый пол или радиаторы?
Комбинация двух систем даёт максимальный эффект. Радиаторы обеспечивают базовое тепло, а пол делает комфортным микроклимат.

Мифы и правда

Миф: пластиковые окна не пропускают холод.
Правда: при неправильной установке или изношенном уплотнителе даже новые стеклопакеты теряют герметичность.

Миф: толстые шторы спасают от сквозняков.
Правда: если они перекрывают батарею, тепла станет меньше.

Миф: чем горячее батареи, тем теплее квартира.
Правда: температура воздуха зависит не только от батарей, но и от герметичности окон, дверей и стен.

3 интересных факта

  1. По данным теплотехников, через окна уходит до 40 % тепла в квартире.

  2. Один слой плотной портьеры может снизить теплопотери на 10-15 %.

  3. Тепловизор позволяет обнаружить утечку тепла даже через электророзетки и вентиляционные шахты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
