Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы
Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%
Ванная комната как у миллионера стоит копейки: секрет кроется не в мраморе, а совсем в другом
Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов
Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов
Когда эмоции захватывают штурмом: как распознать момент, когда вы в тильте
Не только стены, но и задолженности: покупатель рискует получить вместе с жильём чужие счета
Волочкова моложе меня на девять лет, не верят: Елена Воробей поделилась секретами молодости
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел

Умные приборы — слабое звено: как выжить технике в мире скачков напряжения

5:32
Недвижимость

На фоне сообщений о снижении общего энергопотребления в России на 0,9% эксперты обращают внимание на важное различие между понятиями "энергопотребление" и "электропотребление". Это различие имеет практическое значение для каждого потребителя, поскольку современная техника становится более энергоэффективной, но одновременно и более уязвимой к перепадам напряжения.

Электрощиток при отключении света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электрощиток при отключении света

Ключевые понятия и их различия

  • Энергопотребление: все виды потребляемых энергий (электричество, газ, тепло)

  • Электропотребление: потребление исключительно электроэнергии

  • Тренд: рост энергоэффективности устройств при повышении их чувствительности

  • Решение: специализированное защитное оборудование

Стоит отметить, что несмотря на общее снижение энергопотребления, требования к качеству электроэнергии продолжают расти в связи с увеличением доли чувствительной электроники в быту и на производстве.

Защита электроники: пошаговый подход

Шаг 1: Понимание рисков
Современная техника с микропроцессорами требует стабильных параметров входного напряжения. При резких перепадах в электросети, оборудование может выйти из строя, а стоимость его ремонта будет сопоставима с покупкой новой техники, пишет Газета.Ru.

Шаг 2: Выбор защитного оборудования
Установка реле контроля напряжения, сетевых фильтров и источников бесперебойного питания (ИБП).

Шаг 3: Оценка времени автономной работы
Определение необходимой емкости аккумуляторов ИБП в зависимости от критически важных устройств.

Шаг 4: Регулярное обслуживание
Контроль состояния защитного оборудования и своевременная замена аккумуляторов.

Ошибки и решения при организации защиты электроники

 
Ошибка Последствие Решение
Игнорирование качества электроэнергии Выход из строя дорогостоящей техники Установка стабилизаторов напряжения
Экономия на защитном оборудовании Высокие затраты на ремонт Приобретение сетевых фильтров и ИБП
Неправильный подбор ИБП Недостаточное время автономной работы Расчет необходимой мощности и емкости
Отсутствие резервирования Потери данных и прерывание процессов Создание многоуровневой системы защиты

Сравнение защитных устройств

 
Тип защиты Функции Эффективность
Сетевой фильтр Фильтрация помех, защита от скачков Базовая защита
Реле контроля напряжения Отключение при выходе за диапазон Защита от критических скачков
Стабилизатор напряжения Выравнивание напряжения Комплексная защита
Источник бесперебойного питания Резервное питание + стабилизация Максимальная защита

Плюсы и минусы энергоэффективных устройств

Преимущества

  • Снижение потребления электроэнергии.

  • Высокая функциональность.

  • Современные технологии управления.

  • Долгосрочная экономия.

Уязвимости

  • Чувствительность к качеству электроэнергии.

  • Высокая стоимость ремонта.

  • Зависимость от стабильных параметров сети.

  • Необходимость дополнительных инвестиций в защиту.

Правда и мифы о защите электрооборудования

 
Миф Правда
Энергоэффективная техника не ломается В конструкции такого оборудования используются микропроцессоры и сложные электронные схемы, которые рассчитаны на определенные параметры входного напряжения
Дорогая техника не нуждается в защите Именно дорогие устройства наиболее уязвимы
ИБП защищает от всех проблем Защита от блэкаутов ограничена ёмкостью батарей
Стабилизаторы решают все проблемы Необходим комплексный подход к защите

FAQ

Чем отличается энергопотребление от электропотребления?
Энергопотребление включает все виды энергии, электропотребление — только электричество.

Почему современная техника более чувствительна к перепадам?
Из-за использования микропроцессоров и сложных электронных схем.

Какое защитное оборудование наиболее эффективно?
Многоуровневая система: стабилизатор + ИБП + сетевые фильтры.

Как долго ИБП может поддерживать работу устройств?
Время работы ограничено емкостью аккумуляторов и мощностью подключенных устройств.

Окупается ли установка защитного оборудования?
Да, учитывая высокую стоимость ремонта современной техники.

"Вне зависимости от общего снижения энергопотребления в России, надежность и качество подаваемой электроэнергии остается важным для конечного потребителя" — подчёркивает директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая.

Парадокс современной энергетики заключается в том, что рост энергоэффективности устройств сопровождается повышением их уязвимости к качеству электроэнергии. Инвестиции в защитное оборудование становятся не дополнительной опцией, а необходимостью для сохранения работоспособности дорогостоящей техники. Как показывает практика, грамотная организация системы защиты электрооборудования позволяет избежать значительных финансовых потерь и обеспечить стабильную работу всех электронных устройств в условиях неидеальных параметров электросети.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Домашние животные
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше
Европа без спешки: почему опытные туристы выбирают спонтанность и как это правильно делать
Зима не любит ленивых: чек-лист, который спасёт вас от буксировщика и нервного срыва
От ведьминых ритуалов до лабораторий биологов: история дьявольского взгляда коз
Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию
Как идея одного человека изменила спорт — история рождения турнира Мистер Олимпия
Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт
Океан вокруг, а пить нельзя: секрет выживания существ, которым море заменяет всё, кроме влаги
Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.