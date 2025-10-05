Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат

За первые девять месяцев 2025 года цены на новые квартиры в Перми выросли почти на 4%. Средний лот подорожал с 7,9 до 8,2 миллиона рублей, показал анализ сервиса bnMAP.pro. На фоне этого роста застройщики продолжают предлагать меньшие по площади квартиры, а покупатели — искать баланс между метражом и стоимостью.
Если сравнивать с январем, стоимость квартир в новостройках Перми поднялась на 3,8%. Это умеренный, но ощутимый рост, особенно на фоне стабилизации рынка в начале года. Несмотря на увеличение цен, Пермь не попала в десятку городов-миллионников с самыми высокими темпами подорожания. Город занял 12-е место — примерно в середине рейтинга.
Средняя площадь квартир в новых домах немного сократилась: с 51,7 до 50,8 квадратных метров. Это свидетельствует о том, что застройщики чаще выводят на рынок компактные лоты, чтобы удерживать цены на приемлемом для покупателей уровне.
По росту цен Пермь уступила Омску, где новостройки подорожали почти на 5% — с 8,2 до 8,6 млн рублей. На первом месте в рейтинге традиционно Москва: средняя стоимость лота там достигла 37,4 млн рублей. Самая же интересная ситуация сложилась в Самаре — здесь цены, наоборот, снизились на 6,7%, хотя средняя площадь квартир осталась самой большой среди миллионников и составила 57,9 квадратных метра.
|Город
|Средняя цена, млн руб.
|Изменение, %
|Средняя площадь, кв. м.
|Москва
|37,4
|+6,2
|53,1
|Омск
|8,6
|+4,9
|52,4
|Пермь
|8,2
|+3,8
|50,8
|Самара
|7,3
|-6,7
|57,9
|Санкт-Петербург
|15,8
|+5,1
|44,1
Из таблицы видно, что Пермь остаётся в числе городов с умеренными ценами, сохраняя баланс между стоимостью и метражом. При этом столичные рынки двигаются быстрее, а в некоторых регионах уже намечается коррекция, сообщает properm.ru.
Рост цен объясняется сразу несколькими факторами:
Подорожание строительства. Увеличение стоимости материалов и рабочей силы напрямую влияет на итоговую цену квадратного метра.
Сокращение крупных лотов. Компактные квартиры выгоднее в продаже, поэтому застройщики всё чаще проектируют студии и однокомнатные планировки.
Активность покупателей. Несмотря на рост ставок по ипотеке, спрос на жильё в новых домах сохраняется благодаря субсидированным программам и семейной ипотеке.
Дефицит качественных площадок. В черте города остаётся всё меньше территорий под застройку, что ограничивает предложение.
Анализируйте динамику. Следите за ценами по районам: разница между центром и окраинами может достигать 30-40%.
Сравнивайте не только стоимость, но и метраж. Иногда выгоднее купить квартиру побольше в соседнем районе, чем студию в центре.
Проверяйте репутацию застройщика. Информацию можно найти на портале "Наш дом. РФ".
Рассматривайте рассрочку. Некоторые девелоперы предлагают выгодные условия без банков.
Используйте госпрограммы. Семейная ипотека и ИЖС-кредиты остаются доступными даже при высокой ключевой ставке.
Ошибка: покупка на поздней стадии строительства без анализа рынка.
Последствие: ограниченный выбор и завышенная цена.
Альтернатива: рассмотреть ранние этапы продаж, когда застройщик предлагает скидки и бонусы.
Ошибка: выбор по "красивому рендеру".
Последствие: неудобная планировка и низкое качество отделки.
Альтернатива: посещайте шоурумы и читайте реальные отзывы жильцов предыдущих объектов.
Ошибка: игнорирование инфраструктуры.
Последствие: высокие транспортные затраты и дискомфорт.
Альтернатива: заранее изучайте карту: школы, транспорт, магазины, парковки.
Если тенденция сохранится, покупательская активность может сместиться в сторону вторичного жилья и пригородов. Появится больше интереса к таунхаусам и коттеджным посёлкам в радиусе 20-30 км от города, где стоимость квадратного метра в среднем на 30% ниже.
Для инвесторов это сигнал: время выбирать ликвидные объекты сейчас, пока рынок не ушёл в очередную волну подорожания.
|Плюсы
|Минусы
|Современные планировки и инженерия
|Более высокая цена за квадратный метр
|Возможность участия в ипотечных программах
|Долгое ожидание сдачи дома
|Низкие коммунальные платежи в первые годы
|Риск недостроя при небольших застройщиках
|Возможность выбрать этаж и вид из окна
|Меньшая площадь по сравнению со "вторичкой"
|Новые районы с развивающейся инфраструктурой
|Не всегда удобная транспортная доступность
— Как выбрать новостройку в Перми?
Ориентируйтесь на застройщиков с надёжной репутацией и аккредитацией в крупных банках. Сравните проекты по инфраструктуре, планировкам и срокам сдачи.
— Сколько стоит квадратный метр в 2025 году?
Средняя цена — около 160 тысяч рублей, но в центре она может превышать 200 тысяч, а на окраинах держаться на уровне 120-130 тысяч.
— Что выгоднее: новостройка или вторичка?
Новостройка требует времени на сдачу и ремонт, зато вы получаете "чистую" юридическую историю и современное жильё. Вторичка позволяет заселиться сразу, но чаще требует вложений.
Миф 1: "Цены на новостройки скоро упадут".
Правда: за последние годы значительных откатов не было — стоимость стабильно растёт вслед за себестоимостью.
Миф 2: "Купить квартиру выгоднее зимой".
Правда: сезонность минимальна — скидки зависят от политики застройщика, а не от месяца.
Миф 3: "Все новостройки одинаковы".
Правда: качество отделки, шумоизоляции и планировок сильно различается, поэтому важно изучать проект до покупки.
Средняя квартира, купленная в Перми в 2025 году, имеет площадь 50,8 кв. м. — это меньше, чем пять лет назад, когда показатель превышал 55 кв. м.
Почти половина сделок совершается с использованием ипотечных средств.
Более 60% новых домов в городе строятся в районах Свердловский и Индустриальный — они лидируют по темпам развития инфраструктуры.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.