Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат

7:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За первые девять месяцев 2025 года цены на новые квартиры в Перми выросли почти на 4%. Средний лот подорожал с 7,9 до 8,2 миллиона рублей, показал анализ сервиса bnMAP.pro. На фоне этого роста застройщики продолжают предлагать меньшие по площади квартиры, а покупатели — искать баланс между метражом и стоимостью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Строительство новостроек в Москве

Динамика рынка: что изменилось за год

Если сравнивать с январем, стоимость квартир в новостройках Перми поднялась на 3,8%. Это умеренный, но ощутимый рост, особенно на фоне стабилизации рынка в начале года. Несмотря на увеличение цен, Пермь не попала в десятку городов-миллионников с самыми высокими темпами подорожания. Город занял 12-е место — примерно в середине рейтинга.

Средняя площадь квартир в новых домах немного сократилась: с 51,7 до 50,8 квадратных метров. Это свидетельствует о том, что застройщики чаще выводят на рынок компактные лоты, чтобы удерживать цены на приемлемом для покупателей уровне.

Сравнение с другими мегаполисами

По росту цен Пермь уступила Омску, где новостройки подорожали почти на 5% — с 8,2 до 8,6 млн рублей. На первом месте в рейтинге традиционно Москва: средняя стоимость лота там достигла 37,4 млн рублей. Самая же интересная ситуация сложилась в Самаре — здесь цены, наоборот, снизились на 6,7%, хотя средняя площадь квартир осталась самой большой среди миллионников и составила 57,9 квадратных метра.

Город Средняя цена, млн руб. Изменение, % Средняя площадь, кв. м. Москва 37,4 +6,2 53,1 Омск 8,6 +4,9 52,4 Пермь 8,2 +3,8 50,8 Самара 7,3 -6,7 57,9 Санкт-Петербург 15,8 +5,1 44,1

Из таблицы видно, что Пермь остаётся в числе городов с умеренными ценами, сохраняя баланс между стоимостью и метражом. При этом столичные рынки двигаются быстрее, а в некоторых регионах уже намечается коррекция, сообщает properm.ru.

Почему квартиры дорожают

Рост цен объясняется сразу несколькими факторами:

Подорожание строительства. Увеличение стоимости материалов и рабочей силы напрямую влияет на итоговую цену квадратного метра. Сокращение крупных лотов. Компактные квартиры выгоднее в продаже, поэтому застройщики всё чаще проектируют студии и однокомнатные планировки. Активность покупателей. Несмотря на рост ставок по ипотеке, спрос на жильё в новых домах сохраняется благодаря субсидированным программам и семейной ипотеке. Дефицит качественных площадок. В черте города остаётся всё меньше территорий под застройку, что ограничивает предложение.

Советы покупателям: как выбрать квартиру в меняющемся рынке

Анализируйте динамику. Следите за ценами по районам: разница между центром и окраинами может достигать 30-40%. Сравнивайте не только стоимость, но и метраж. Иногда выгоднее купить квартиру побольше в соседнем районе, чем студию в центре. Проверяйте репутацию застройщика. Информацию можно найти на портале "Наш дом. РФ". Рассматривайте рассрочку. Некоторые девелоперы предлагают выгодные условия без банков. Используйте госпрограммы. Семейная ипотека и ИЖС-кредиты остаются доступными даже при высокой ключевой ставке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка на поздней стадии строительства без анализа рынка.

Последствие: ограниченный выбор и завышенная цена.

Альтернатива: рассмотреть ранние этапы продаж, когда застройщик предлагает скидки и бонусы.

Ошибка: выбор по "красивому рендеру".

Последствие: неудобная планировка и низкое качество отделки.

Альтернатива: посещайте шоурумы и читайте реальные отзывы жильцов предыдущих объектов.

Ошибка: игнорирование инфраструктуры.

Последствие: высокие транспортные затраты и дискомфорт.

Альтернатива: заранее изучайте карту: школы, транспорт, магазины, парковки.

А что если цены продолжат расти?

Если тенденция сохранится, покупательская активность может сместиться в сторону вторичного жилья и пригородов. Появится больше интереса к таунхаусам и коттеджным посёлкам в радиусе 20-30 км от города, где стоимость квадратного метра в среднем на 30% ниже.

Для инвесторов это сигнал: время выбирать ликвидные объекты сейчас, пока рынок не ушёл в очередную волну подорожания.

Плюсы и минусы покупки новостройки в Перми

Плюсы Минусы Современные планировки и инженерия Более высокая цена за квадратный метр Возможность участия в ипотечных программах Долгое ожидание сдачи дома Низкие коммунальные платежи в первые годы Риск недостроя при небольших застройщиках Возможность выбрать этаж и вид из окна Меньшая площадь по сравнению со "вторичкой" Новые районы с развивающейся инфраструктурой Не всегда удобная транспортная доступность

FAQ

— Как выбрать новостройку в Перми?

Ориентируйтесь на застройщиков с надёжной репутацией и аккредитацией в крупных банках. Сравните проекты по инфраструктуре, планировкам и срокам сдачи.

— Сколько стоит квадратный метр в 2025 году?

Средняя цена — около 160 тысяч рублей, но в центре она может превышать 200 тысяч, а на окраинах держаться на уровне 120-130 тысяч.

— Что выгоднее: новостройка или вторичка?

Новостройка требует времени на сдачу и ремонт, зато вы получаете "чистую" юридическую историю и современное жильё. Вторичка позволяет заселиться сразу, но чаще требует вложений.

Мифы и правда

Миф 1: "Цены на новостройки скоро упадут".

Правда: за последние годы значительных откатов не было — стоимость стабильно растёт вслед за себестоимостью.

Миф 2: "Купить квартиру выгоднее зимой".

Правда: сезонность минимальна — скидки зависят от политики застройщика, а не от месяца.

Миф 3: "Все новостройки одинаковы".

Правда: качество отделки, шумоизоляции и планировок сильно различается, поэтому важно изучать проект до покупки.

Интересные факты

Средняя квартира, купленная в Перми в 2025 году, имеет площадь 50,8 кв. м. — это меньше, чем пять лет назад, когда показатель превышал 55 кв. м. Почти половина сделок совершается с использованием ипотечных средств. Более 60% новых домов в городе строятся в районах Свердловский и Индустриальный — они лидируют по темпам развития инфраструктуры.