Красивый дом — старый взгляд: ошибка со шторами, которая моментально удешевляет интерьер

Ошибки в оформлении окна способны полностью испортить впечатление от самого изысканного интерьера. Одной из таких, на первый взгляд, "незаметных" промашек дизайнеры считают короткие шторы — те, что обрываются на уровне подоконника. Они не только искажают пропорции комнаты, но и моментально "старят" обстановку, делая её визуально ниже, теснее и беднее по стилю.
Когда штора заканчивается посреди окна или на подоконнике, взгляд упирается в горизонтальную линию. Пространство будто делится пополам, а потолок кажется на 10-15 сантиметров ниже. Нарушается вертикальное зонирование — принцип, на котором строится восприятие объёма в интерьере.
Такой приём уместен разве что в кухнях деревенского стиля, но в жилых комнатах короткая длина воспринимается как признак устаревшего дизайна. Особенно нелепо смотрятся занавески, едва прикрывающие радиатор или подоконник: они дробят пространство, делают окно "плоским" и лишают интерьер изящества.
"Обрезанные шторы визуально уменьшают высоту и создают ощущение неаккуратности, даже если ремонт дорогой", — отмечают дизайнеры студии ArchiHome.
Золотое правило звучит просто: шторы должны касаться пола или даже слегка ложиться на него, образуя мягкую складку. Такая драпировка визуально "вытягивает" стены и делает помещение выше.
Дизайнеры выделяют три оптимальные длины:
Любая из этих версий работает на вертикаль, а значит — на ощущение простора.
Один из самых эффектных приёмов — установка карниза не над окном, а максимально близко к потолку. Благодаря этому штора закрывает не только оконный проём, но и часть стены над ним. Глаз воспринимает всю высоту полотна как единое целое, и потолок кажется значительно выше.
Такой приём особенно важен для типовых квартир с потолками 2,5-2,6 метра. Если использовать шторы "в пол" и поднять карниз под потолок, комната визуально "выростет" почти на 20 сантиметров.
Существуют стили, где короткие занавески допустимы. Это кантри, прованс и ретро, где укороченные ткани с рюшами или узорами подчеркивают уют и простоту. Но даже здесь длина тщательно выверяется: штора должна закрывать окно минимум на 10-15 см ниже подоконника, чтобы не казаться случайной.
Чтобы усилить эффект вытянутого пространства, дизайнеры советуют выбирать лёгкие, струящиеся ткани — лен, вискозу, полупрозрачный шифон. Светлые тона отражают дневной свет, а вертикальные принты или лёгкие полосы "поднимают" взгляд.
Хорошо работает и приём контраста: если стены окрашены в насыщенный оттенок, шторы можно сделать на пару тонов светлее — это создаёт мягкий переход и увеличивает ощущение объёма.
|Вариант
|Эффект
|Рекомендации
|До подоконника
|"Съедает" высоту, выглядит устарело
|Допустимо только в кантри и ретро
|В пол
|Визуально вытягивает комнату
|Универсальный вариант
|С напуском 3-5 см
|Добавляет мягкости и шика
|Подходит для спальни и гостиной
|Карниз под потолок
|Максимально увеличивает высоту
|Особенно эффективно в низких помещениях
Не рекомендуется — они "дробят" пространство и нарушают пропорции комнаты.
Используйте экран или решётку на радиатор, а шторы оставьте длинными.
Он должен выступать за пределы окна на 15-20 см с каждой стороны и располагаться как можно ближе к потолку.
Лен, вискоза, смесовые материалы с полиэстером — они мягко ложатся и не утяжеляют интерьер.
Отказываясь от коротких занавесок в пользу длинных, струящихся портьер, вы не просто следуете моде — вы возвращаете пространству гармонию, легкость и ту самую визуальную "молодость", которая делает дом по-настоящему современным.
