Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры

Потолочный плинтус — деталь, которую десятилетиями считали обязательной в любом ремонте. Он закрывал стык между стеной и потолком, помогал спрятать неровности и придавал интерьеру "завершённый" вид. Но сегодня дизайнеры всё чаще убирают галтели вовсе. Отказ от плинтуса стал не просто модой, а инструментом, способным радикально изменить восприятие пространства.
Современные интерьеры стремятся к минимализму и чистым линиям. Массивный багет в этом контексте выглядит лишним. Без плинтуса потолок и стены визуально сливаются, границы размываются, а комната кажется выше. Это создаёт эффект "парящего потолка", который особенно выигрышно смотрится в квартирах с низкими потолками.
Дизайнеры отмечают: лишняя деталь на стыке перегружает взгляд. В интерьерах с ровными поверхностями и продуманным освещением акцент смещается на архитектуру, а не на декоративные элементы.
Чтобы отказаться от галтелей, необходимо идеальное сопряжение потолка и стены. Любая неровность без плинтуса сразу бросится в глаза. Поэтому важна тщательная подготовка:
Для компенсации микродвижений конструкций (особенно в новостройках) между стеной и потолком оставляют небольшой технологический зазор — его заполняют эластичным герметиком в цвет потолка. Он сохраняет гибкость и предотвращает появление трещин при сезонных колебаниях температуры и влажности.
Интересный дизайнерский приём — когда потолочное покрытие "заходит" на стену на 5-10 см. Эта узкая полоса, называемая фризом, создаёт впечатление, что потолок слегка спускается вниз, и визуально поднимает высоту помещения.
Если добавить контраст между стеной и потолком или использовать краску с вертикальной текстурой, эффект усиливается. Особенно хорошо это работает в светлых и однотонных интерьерах — например, в скандинавском или японском стиле.
Освещение — ключевой элемент концепции "чистого" потолка. Когда нет плинтуса, линия света становится акцентом.
Подсветка направляется вверх, создавая мягкое свечение — потолок будто парит над стенами. Для усиления эффекта применяют глянцевые натяжные потолки: они отражают свет и делают комнату визуально выше.
На самом деле современные глянцевые полотна премиум-класса выглядят лаконично и не бликуют при рассеянном освещении.
Современные аналоги плинтусов всё же существуют. Это теневые профили — алюминиевые направляющие, которые создают ровную линию тени между стеной и потолком. Они выполняют ту же функцию, что и классический плинтус, но выглядят минималистично и не утяжеляют интерьер.
Теневые системы часто используют с натяжными потолками и гипсокартоном. Их плюс — скрытое место для установки подсветки или проводки.
|Плюсы
|Минусы
|Визуально повышает потолок
|Требует идеальной отделки
|Соответствует тренду минимализма
|Стоимость работ выше из-за точности
|Подходит для любых стилей, кроме классики
|Не скрывает дефекты стен
|Позволяет использовать теневой свет
|Монтаж требует профессионалов
|Создаёт ощущение простора и чистоты
|Труднее обновлять герметик со временем
Можно, но придётся выровнять углы и стены — иначе стык будет бросаться в глаза.
Пыль удаляют мягкой губкой, при необходимости обновляют слой раз в 3-4 года.
Да. Для этого используют теневой профиль, который создаёт аккуратный зазор вместо плинтуса.
Да, если применить влагостойкий герметик и краску на силиконовой основе.
Отказ от потолочного плинтуса — не просто дизайнерская прихоть, а осознанный шаг к современному пространству, где каждый сантиметр работает на свет, воздух и ощущение свободы.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.