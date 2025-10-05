Эти три ошибки в объявлении буквально убивают спрос: вот почему на вашу квартиру нет откликов

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сдача квартиры может превратиться в бесконечный марафон просмотров и переговоров, если подойти к делу без стратегии. Но если рассчитать цену, грамотно оформить объявление и создать правильное впечатление, первые звонки поступят уже через пару дней.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

"Умная" арендная ставка

Первое, на что обращает внимание арендатор, — это цена. И именно она часто решает, будет ли вообще просмотр. Слишком завышенная ставка сразу отпугивает, а подозрительно низкая заставляет насторожиться.

Оптимальный вариант — выставить стоимость чуть ниже средней по району. Разница в 300-500 рублей может привлечь в разы больше откликов. При этом выгода очевидна: пусть доход за год окажется меньше на шесть тысяч, зато не будет простоев, а значит, не потеряются месяцы без арендной платы.

Чтобы определить "правильную" цену, стоит изучить:

Цены на аналогичные квартиры в соседних домах. Состояние жилья и наличие техники. Включены ли коммунальные платежи. Долгосрочную перспективу — стабильный арендатор выгоднее краткосрочного.

Подготовка квартиры к показам

Никто не хочет снимать жильё, напоминающее склад. Прежде чем приглашать потенциальных арендаторов, нужно провести ревизию.

Удалите всё лишнее — старую посуду, выцветшие шторы, ненужные вещи. Проверите исправность розеток, смесителей, дверных ручек. Протрите окна, плиту и вытяжку, устраните запахи. Если стены потускнели — освежите их краской или хотя бы влажной уборкой.

Чистота и свежий воздух — самые недооценённые инструменты маркетинга на рынке аренды. Иногда достаточно поставить вазу с цветами и включить мягкий свет, чтобы квартира показалась уютнее и просторнее.

Минимальный набор для подготовки:

универсальные чистящие средства;

губки и салфетки из микрофибры;

лампочки тёплого света;

ароматизатор с нейтральным запахом (ваниль, цитрус);

свежий комплект постельного белья.

Реклама, которая работает

Объявление — это визитная карточка квартиры. Хороший текст должен быть лаконичным, но ёмким: площадь, этаж, состояние, тип мебели, бытовая техника, особенности (лоджия, кондиционер, стиральная машина).

Опишите преимущества честно, но не акцентируйте внимание на мелких недостатках — например, не стоит писать о "старом ремонте", лучше заменить формулировку на "всё необходимое для комфортного проживания".

Не менее важно фото. Они должны быть сделаны при дневном освещении, без мусора и лишних предметов в кадре. Покажите кухню, санузел, спальню и вид из окна. Люди часто решают о просмотре по первой картинке, поэтому вложитесь в качество снимков.

Советы шаг за шагом:

Снимайте днём, при естественном свете. Используйте широкоугольный режим на смартфоне. Делайте фото с уровня груди, чтобы избежать искажений. Добавьте несколько деталей уюта — чашку кофе, светильник, подушку. Проверьте текст и орфографию перед публикацией.

Как вести показы

За полчаса до прихода арендаторов проветрите квартиру, включите мягкий свет, создайте ощущение свежести и порядка. Если окна выходят на шумную улицу, закройте их и задерните шторы, чтобы снизить уровень звука.

Во время просмотра держитесь спокойно и доброжелательно. Не оправдывайтесь за мелкие недостатки — лучше подчеркните преимущества: тёплые стены, тихие соседи, развитую инфраструктуру.

Если квартира сдается с техникой, продемонстрируйте, что всё работает. Покажите, как включается плита, стиральная машина, кондиционер.

Самопрезентация арендодателя

Важно не только, что вы показываете, но и как вы это делаете. В глазах арендатора собственник — это партнёр, от которого зависит комфорт проживания. Поэтому внешний вид, манеры и стиль общения имеют значение.

Наденьте опрятную одежду, избегайте излишней фамильярности и давления. Говорите спокойно, по существу. Если на вопрос не знаете точного ответа — лучше честно сказать "уточню позже", чем начать выкручиваться.

Ваше поведение должно внушать уверенность, а не настороженность. Если с вами легко договориться, человек с большей вероятностью согласится подписать договор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: завышенная цена "с запасом".

Последствие: квартира простаивает неделями.

Альтернатива: ставьте реальную рыночную стоимость или немного ниже — быстрее найдёте надёжного жильца.

Ошибка: фотографии сделаны в спешке, при плохом освещении.

Последствие: объявление теряется среди сотен других.

Альтернатива: снимайте при дневном свете, добавьте порядок и уют.

Ошибка: хозяин ведёт себя настороженно или навязчиво.

Последствие: арендатор уходит к более спокойному арендодателю.

Альтернатива: сохраняйте доброжелательность и уверенность.

А что если квартиру не сдают месяцами?

Если звонков всё равно нет, причина почти всегда кроется в одном из трёх пунктов: цена, фотографии или состояние жилья. Попробуйте:

снизить ставку на 5-7%;

обновить фотографии;

временно разместить объявление на новых площадках — "Авито", "Циан", "Домклик" и др.

Иногда помогает замена формулировок: добавьте слова "уютная", "чистая", "светлая" — алгоритмы платформ и пользователи реагируют лучше.

Плюсы и минусы самостоятельной сдачи

Формат Плюсы Минусы Самостоятельная сдача Экономия на комиссии, личный контроль Нужно время и знания Через агентство Экономия сил, юридическая защита Комиссия до 100% месячной аренды Через сервис краткосрочной аренды Быстрая прибыль, гибкость Износ мебели и техники выше

FAQ

Как выбрать цену для аренды квартиры?

Сравните 5-7 аналогичных объявлений в вашем районе. Возьмите среднее значение и скорректируйте на состояние квартиры и наличие мебели.

Нужно ли составлять договор?

Обязательно. Даже если жильё сдают знакомым. В договоре прописывают срок, стоимость, порядок оплаты, правила проживания и ответственность сторон.

Что делать, если арендатор не платит?

Сначала попытайтесь решить вопрос мирно. Если не помогает — направьте письменное уведомление и обращайтесь в суд с требованием расторгнуть договор и взыскать долг.

Мифы и правда

Миф: чем выше цена, тем надёжнее жильцы.

Правда: высокая ставка не гарантирует порядочности. Иногда ответственные арендаторы выбирают недорогие варианты, чтобы не напрягать бюджет.

Миф: косметический ремонт не нужен.

Правда: даже небольшие улучшения повышают спрос. Новые шторы и краска для стен стоят меньше, чем месяц простоя.

Миф: лучше сдавать "только девушкам" или "только без детей".

Правда: излишние фильтры сокращают число откликов. Оценивать стоит не статус, а аккуратность и платежеспособность арендатора.

Интересные факты

По данным "Авито Недвижимость", 70% арендаторов принимают решение в течение первых 3 минут просмотра. Фотографии интерьера с тёплым светом повышают конверсию объявлений до 40%. Аромат кофе или ванили во время показа увеличивает симпатию к жилью почти на треть — так работает ассоциативное восприятие.