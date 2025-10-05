Налог с аренды можно сократить в три раза: простой шаг, который экономит тысячи рублей

Каждый, кто решает сдавать квартиру, должен понимать: доход от аренды подлежит налогообложению. Закон рассматривает такую прибыль как источник дохода, с которого нужно отдать долю государству. В противном случае собственник рискует не только штрафами, но и уголовным наказанием. Разберём, какие именно налоги платит арендодатель и какие существуют законные способы снизить нагрузку.
Налог возникает с момента получения первого арендного платежа — даже если договор не зарегистрирован официально. Размер отчислений зависит от статуса арендодателя: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый.
Если собственник сдаёт жильё как частное лицо, он обязан заплатить 13% от дохода. Это ставка для налоговых резидентов РФ, то есть тех, кто живёт в стране не менее 183 дней в году. Для нерезидентов ставка выше — 30%.
Подать декларацию 3-НДФЛ нужно до 30 апреля следующего года, а налог оплатить — до 15 июля. Сделать это можно через "Госуслуги", личный кабинет ФНС или в банке.
Чтобы снизить риски, важно хранить все документы: договор аренды, квитанции о получении денег и подтверждение перевода налога.
Многие арендодатели оформляют статус ИП, чтобы платить меньше. В этом случае можно выбрать упрощённую систему налогообложения (УСН) — 6% от дохода. Налог перечисляется поквартально, а годовой отчёт подаётся до конца марта.
Помимо налога, предприниматели обязаны платить страховые взносы в Пенсионный фонд и систему обязательного медстрахования. Их размер фиксирован и ежегодно индексируется.
Альтернатива УСН — патентная система. Арендодатель покупает патент на срок от 1 до 12 месяцев и платит только страховые взносы. Стоимость патента зависит от региона, площади квартиры и потенциального дохода. Однако если жильё простаивает, уплаченные средства не возвращаются — это главный риск метода.
Самозанятые — это граждане, которые получают доход без найма работников и без статуса работодателя. Их преимущество — минимум отчётности и простота оформления. Достаточно установить приложение "Мой налог" и зарегистрироваться онлайн.
Ставки тоже ниже:
• 4% — если арендаторы физические лица;
• 6% — если квартира сдаётся компаниям.
Налоги списываются автоматически с банковской карты. Ограничение — не более 2,4 млн рублей дохода в год. Если лимит превышен, придётся выбрать другой режим (ИП или УСН).
"Налог для физических лиц — резидентов РФ составляет 13% от размера арендной ставки", — отмечает ФНС России.
|Статус
|Ставка
|Отчётность
|Дополнительные платежи
|Плюсы
|Минусы
|Физлицо
|13% (30% для нерезидентов)
|Декларация 3-НДФЛ
|Нет
|Простота оформления
|Высокая ставка
|ИП (УСН)
|6%
|Ежеквартально
|Страховые взносы
|Возможность вычетов
|Больше бумажной работы
|Самозанятый
|4-6%
|Автоматически
|Нет
|Удобство, мобильное приложение
|Лимит по доходу 2,4 млн ₽
Если квартира сдаётся нерегулярно, выгоднее остаться физическим лицом.
Для постоянной аренды — рассмотреть ИП с УСН 6%.
Если доход не превышает лимит, самозанятость станет оптимальным выбором.
Оцените предполагаемый доход и число арендаторов.
Определите, будете ли вы сдавать жильё на длительный срок.
Рассчитайте налоговую нагрузку для каждого статуса.
Сравните возможные льготы и вычеты.
Зарегистрируйтесь в ФНС через "Госуслуги" или в приложении "Мой налог".
• Ошибка: получение платы наличными без договора.
Последствие: налоговая может посчитать доход скрытым и начислить штраф до 20% суммы.
Альтернатива: переводы по счёту и официальное соглашение.
• Ошибка: сдача квартиры без уведомления налоговой.
Последствие: пени, штрафы и возможная проверка.
Альтернатива: добровольное декларирование.
• Ошибка: выбор патента без арендаторов.
Последствие: убытки из-за простоя.
Альтернатива: начать с самозанятости.
В таком случае деятельность приравнивается к гостиничным услугам. Здесь важна регистрация ИП и соблюдение санитарных норм. Без оформления можно попасть под штраф до 50 тысяч рублей.
|Режим
|Плюсы
|Минусы
|Физлицо
|Просто, понятно
|Дорогой налог
|ИП
|Легально и выгодно
|Много отчётности
|Самозанятый
|Минимум бюрократии
|Доход ограничен
Как оплатить налог, если арендатор платит наличными?
Нужно зафиксировать поступление в расписке и внести сумму при подаче декларации.
Можно ли не платить налог, если жильё сдаётся родственникам?
Нет. Если есть арендная плата, обязанность остаётся. Исключение — безвозмездное пользование.
Что выгоднее: самозанятость или ИП?
Если доход небольшой и нет расходов, самозанятость выгоднее. При больших оборотах и нескольких квартирах лучше ИП.
• Миф: аренда без договора не видна налоговой.
Правда: поступления на карту могут стать основанием для проверки.
• Миф: налог платят только компании.
Правда: платить обязан любой гражданин, получающий доход.
• Миф: самозанятые не могут сдавать жильё.
Правда: могут, если не превышают лимит и не нанимают работников.
До 2019 года единственным вариантом был НДФЛ 13%. Появление режима самозанятых упростило жизнь тысячам арендодателей. Теперь легализовать доход можно в несколько кликов, без бухгалтеров и отчётов.
В Москве количество самозанятых арендодателей выросло в 5 раз за последние два года.
По оценке Минфина, более 60% сдающих жильё по-прежнему делают это неофициально.
Средний налог с аренды однокомнатной квартиры в столице составляет около 4-5 тысяч рублей в месяц.
