Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смеситель не блестит, хоть тресни: одно простое средство заставит его сиять, как новый
Выпиваешь чуть-чуть: это уже приговор: новое открытие шокирует
Не требуют марафонов: собаки, которые будут счастливы и без долгих пробежек, оставаясь ласковыми друзьями дома
Карман опустеет: на сколько подорожало мясо в Тюменской области
Каждый шаг вниз — шаг к катастрофе: фильм Человек в моём подвале пугает предчувствием
Как повысить эффективность тренировок, не увеличивая время — трюк, о котором молчат тренеры
Искусственный голос и оживлённое фото: киберпреступники нашли способ манипулировать россиянами
Триумфальное возрождение: Шарджа стала новой жемчужиной для российских туристов
Обычная рамка — скрытая угроза: почему водители рискуют штрафом и потерей прав прямо на трассе

Налог с аренды можно сократить в три раза: простой шаг, который экономит тысячи рублей

0:40
Недвижимость

Каждый, кто решает сдавать квартиру, должен понимать: доход от аренды подлежит налогообложению. Закон рассматривает такую прибыль как источник дохода, с которого нужно отдать долю государству. В противном случае собственник рискует не только штрафами, но и уголовным наказанием. Разберём, какие именно налоги платит арендодатель и какие существуют законные способы снизить нагрузку.

Передача ключей новым жильцам
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей новым жильцам

Кому и сколько платить

Налог возникает с момента получения первого арендного платежа — даже если договор не зарегистрирован официально. Размер отчислений зависит от статуса арендодателя: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый.

Физические лица

Если собственник сдаёт жильё как частное лицо, он обязан заплатить 13% от дохода. Это ставка для налоговых резидентов РФ, то есть тех, кто живёт в стране не менее 183 дней в году. Для нерезидентов ставка выше — 30%.

Подать декларацию 3-НДФЛ нужно до 30 апреля следующего года, а налог оплатить — до 15 июля. Сделать это можно через "Госуслуги", личный кабинет ФНС или в банке.

Чтобы снизить риски, важно хранить все документы: договор аренды, квитанции о получении денег и подтверждение перевода налога.

Индивидуальные предприниматели

Многие арендодатели оформляют статус ИП, чтобы платить меньше. В этом случае можно выбрать упрощённую систему налогообложения (УСН) — 6% от дохода. Налог перечисляется поквартально, а годовой отчёт подаётся до конца марта.

Помимо налога, предприниматели обязаны платить страховые взносы в Пенсионный фонд и систему обязательного медстрахования. Их размер фиксирован и ежегодно индексируется.

Альтернатива УСН — патентная система. Арендодатель покупает патент на срок от 1 до 12 месяцев и платит только страховые взносы. Стоимость патента зависит от региона, площади квартиры и потенциального дохода. Однако если жильё простаивает, уплаченные средства не возвращаются — это главный риск метода.

Самозанятые

Самозанятые — это граждане, которые получают доход без найма работников и без статуса работодателя. Их преимущество — минимум отчётности и простота оформления. Достаточно установить приложение "Мой налог" и зарегистрироваться онлайн.

Ставки тоже ниже:
• 4% — если арендаторы физические лица;
• 6% — если квартира сдаётся компаниям.

Налоги списываются автоматически с банковской карты. Ограничение — не более 2,4 млн рублей дохода в год. Если лимит превышен, придётся выбрать другой режим (ИП или УСН).

"Налог для физических лиц — резидентов РФ составляет 13% от размера арендной ставки", — отмечает ФНС России.

Сравнение статусов арендодателя

Статус Ставка Отчётность Дополнительные платежи Плюсы Минусы
Физлицо 13% (30% для нерезидентов) Декларация 3-НДФЛ Нет Простота оформления Высокая ставка
ИП (УСН) 6% Ежеквартально Страховые взносы Возможность вычетов Больше бумажной работы
Самозанятый 4-6% Автоматически Нет Удобство, мобильное приложение Лимит по доходу 2,4 млн ₽

Как выбрать подходящий вариант

  1. Если квартира сдаётся нерегулярно, выгоднее остаться физическим лицом.

  2. Для постоянной аренды — рассмотреть ИП с УСН 6%.

  3. Если доход не превышает лимит, самозанятость станет оптимальным выбором.

Советы шаг за шагом

  1. Оцените предполагаемый доход и число арендаторов.

  2. Определите, будете ли вы сдавать жильё на длительный срок.

  3. Рассчитайте налоговую нагрузку для каждого статуса.

  4. Сравните возможные льготы и вычеты.

  5. Зарегистрируйтесь в ФНС через "Госуслуги" или в приложении "Мой налог".

Ошибки арендодателей

Ошибка: получение платы наличными без договора.
Последствие: налоговая может посчитать доход скрытым и начислить штраф до 20% суммы.
Альтернатива: переводы по счёту и официальное соглашение.

Ошибка: сдача квартиры без уведомления налоговой.
Последствие: пени, штрафы и возможная проверка.
Альтернатива: добровольное декларирование.

Ошибка: выбор патента без арендаторов.
Последствие: убытки из-за простоя.
Альтернатива: начать с самозанятости.

А что если квартира сдаётся посуточно?

В таком случае деятельность приравнивается к гостиничным услугам. Здесь важна регистрация ИП и соблюдение санитарных норм. Без оформления можно попасть под штраф до 50 тысяч рублей.

Плюсы и минусы статусов

Режим Плюсы Минусы
Физлицо Просто, понятно Дорогой налог
ИП Легально и выгодно Много отчётности
Самозанятый Минимум бюрократии Доход ограничен

Часто задаваемые вопросы

Как оплатить налог, если арендатор платит наличными?
Нужно зафиксировать поступление в расписке и внести сумму при подаче декларации.

Можно ли не платить налог, если жильё сдаётся родственникам?
Нет. Если есть арендная плата, обязанность остаётся. Исключение — безвозмездное пользование.

Что выгоднее: самозанятость или ИП?
Если доход небольшой и нет расходов, самозанятость выгоднее. При больших оборотах и нескольких квартирах лучше ИП.

Мифы и правда

Миф: аренда без договора не видна налоговой.
Правда: поступления на карту могут стать основанием для проверки.

Миф: налог платят только компании.
Правда: платить обязан любой гражданин, получающий доход.

Миф: самозанятые не могут сдавать жильё.
Правда: могут, если не превышают лимит и не нанимают работников.

Исторический контекст

До 2019 года единственным вариантом был НДФЛ 13%. Появление режима самозанятых упростило жизнь тысячам арендодателей. Теперь легализовать доход можно в несколько кликов, без бухгалтеров и отчётов.

3 интересных факта

  1. В Москве количество самозанятых арендодателей выросло в 5 раз за последние два года.

  2. По оценке Минфина, более 60% сдающих жильё по-прежнему делают это неофициально.

  3. Средний налог с аренды однокомнатной квартиры в столице составляет около 4-5 тысяч рублей в месяц.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
В России ответили на заявления о глушении британских спутников
Мир. Новости мира
В России ответили на заявления о глушении британских спутников
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Выпиваешь чуть-чуть: это уже приговор: новое открытие шокирует
Не требуют марафонов: собаки, которые будут счастливы и без долгих пробежек, оставаясь ласковыми друзьями дома
Карман опустеет: на сколько подорожало мясо в Тюменской области
Каждый шаг вниз — шаг к катастрофе: фильм Человек в моём подвале пугает предчувствием
Как повысить эффективность тренировок, не увеличивая время — трюк, о котором молчат тренеры
Искусственный голос и оживлённое фото: киберпреступники нашли способ манипулировать россиянами
Триумфальное возрождение: Шарджа стала новой жемчужиной для российских туристов
Обычная рамка — скрытая угроза: почему водители рискуют штрафом и потерей прав прямо на трассе
Стоят копейки, а на вкус — будто из ресторана: капустные оладьи, от которых невозможно оторваться
Авто перестало быть холодильником: простой ход запускает печку уже через минуту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.