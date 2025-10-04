Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов

Экран телевизора быстро собирает пыль, отпечатки пальцев и следы от случайных прикосновений. Но далеко не каждый знает, как правильно его чистить, чтобы не повредить покрытие и не оставить разводов. Один из самых простых и безопасных способов — использовать подручные средства: микрофибру, дистиллированную воду и немного белого уксуса.
Перед тем как приступить, важно обесточить устройство — выключите телевизор и вытащите вилку из розетки. Так вы не только обезопасите себя, но и сможете лучше увидеть загрязнения на чёрном экране.
Подготовьте всё, что понадобится:
Смесь этих компонентов поможет эффективно удалить пыль и жирные пятна без вреда для поверхности.
Если не хотите готовить смесь самостоятельно, можно приобрести специальные средства для чистки экранов. Они продаются в виде спреев или влажных салфеток и рассчитаны на бережное удаление загрязнений. Но даже в этом случае используйте их только с микрофиброй, а не с обычной тряпкой.
Можно ли использовать обычную воду из-под крана?
Нет. Водопроводная вода содержит соли и минералы, которые могут оставить белые разводы. Лучше брать дистиллированную.
Как часто чистить телевизор?
Раз в неделю или по мере появления пыли. Регулярная чистка помогает сохранить яркость и контрастность изображения.
Подходит ли этот способ для монитора компьютера?
Да, метод универсальный — он безопасен для ЖК, LED, OLED и QLED-экранов.
Уточнения
Дистиллиро́ванная вода́ — вода, очищенная от растворённых в ней минеральных солей, органических веществ и других примесей путём дистилляции. Согласно российскому ГОСТ Р 58144, дистиллированная вода должна иметь pH в диапазоне 5,0—7,0, удельная электрическая проводимость при 20 °С должна составлять не более 4,3·10−4 См/м.
Микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров.
