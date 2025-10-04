Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:18
Недвижимость

Экран телевизора быстро собирает пыль, отпечатки пальцев и следы от случайных прикосновений. Но далеко не каждый знает, как правильно его чистить, чтобы не повредить покрытие и не оставить разводов. Один из самых простых и безопасных способов — использовать подручные средства: микрофибру, дистиллированную воду и немного белого уксуса.

Горизонтальная чистка экрана телевизора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горизонтальная чистка экрана телевизора

Подготовка перед чисткой

Перед тем как приступить, важно обесточить устройство — выключите телевизор и вытащите вилку из розетки. Так вы не только обезопасите себя, но и сможете лучше увидеть загрязнения на чёрном экране.

Подготовьте всё, что понадобится:

  • мягкую салфетку из микрофибры;
  • дистиллированную воду;
  • белый уксус.

Смесь этих компонентов поможет эффективно удалить пыль и жирные пятна без вреда для поверхности.

Шаг за шагом: домашняя чистка экрана

  1. Смешайте раствор. В небольшой ёмкости соедините дистиллированную воду и белый уксус в равных пропорциях (50/50).
  2. Слегка смочите ткань. Не поливайте экран! Просто немного увлажните микрофибру, чтобы она оставалась почти сухой.
  3. Протрите экран. Делайте плавные круговые движения, не нажимая на поверхность. Это позволит удалить налёт и отпечатки без риска повредить матрицу.
  4. Высушите экран. Используйте другую, сухую часть салфетки, чтобы убрать остатки влаги и придать экрану блеск.
  5. Если телевизор большой, удобнее очищать экран по секциям — это поможет избежать разводов и не пропустить ни одного участка.

Важные советы по уходу

  • Никаких агрессивных средств. Не используйте жидкости, содержащие спирт, аммиак, ацетон или растворители. Они разрушают защитное покрытие и могут оставить мутные пятна.
  • Не применяйте бумажные салфетки. Они царапают поверхность, особенно у OLED и QLED-панелей.
  • Регулярность — залог чистоты. Протирайте экран хотя бы раз в неделю, чтобы не допустить накопления пыли и жировых следов.
  • Не используйте бытовые спреи. Средства для стекол и зеркал не подходят для телевизоров и мониторов — они оставляют разводы.

Альтернатива домашнему раствору

Если не хотите готовить смесь самостоятельно, можно приобрести специальные средства для чистки экранов. Они продаются в виде спреев или влажных салфеток и рассчитаны на бережное удаление загрязнений. Но даже в этом случае используйте их только с микрофиброй, а не с обычной тряпкой.

FAQ

Можно ли использовать обычную воду из-под крана?
Нет. Водопроводная вода содержит соли и минералы, которые могут оставить белые разводы. Лучше брать дистиллированную.

Как часто чистить телевизор?
Раз в неделю или по мере появления пыли. Регулярная чистка помогает сохранить яркость и контрастность изображения.

Подходит ли этот способ для монитора компьютера?
Да, метод универсальный — он безопасен для ЖК, LED, OLED и QLED-экранов.

Уточнения

Дистиллиро́ванная вода́ — вода, очищенная от растворённых в ней минеральных солей, органических веществ и других примесей путём дистилляции. Согласно российскому ГОСТ Р 58144, дистиллированная вода должна иметь pH в диапазоне 5,0—7,0, удельная электрическая проводимость при 20 °С должна составлять не более 4,3·10−4 См/м.

Микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
