Подаренная квартира — это капкан: как щедрость близких может обернуться огромным налогом

Квартира, полученная в дар, открывает перед новым собственником полное право распоряжаться ею: жить, сдавать, обменивать или продавать. Однако на практике продажа такого жилья сопровождается рядом нюансов. Важно понимать, какие документы понадобятся, как действуют налоговые правила и в каких случаях можно сократить расходы.
Дарственная — это безвозмездная передача прав на недвижимость от одного человека другому. После подписания договора даритель утрачивает любые права на жильё, а одаряемый становится полноправным собственником. Чаще всего подобные сделки заключают между родственниками, хотя закон позволяет подарить квартиру любому лицу.
"С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости должны заключаться в нотариальной форме", — сказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
Для близких родственников предусмотрена скидка на нотариальную пошлину, но это не касается налогов.
При оформлении договора через нотариуса обязательно готовят:
Паспорта сторон.
Выписку из ЕГРН.
Правоустанавливающие документы на квартиру.
Согласие супруга дарителя (если жильё ранее покупалось в браке).
Для одаряемого имущество становится личным и не включается в совместно нажитое.
|Даритель
|Минимальный срок владения
|Условие для продажи без налога
|Близкий родственник
|3 года
|Продажа после трёх лет не облагается НДФЛ
|Посторонний или дальний родственник
|5 лет
|Продажа без налога возможна только по истечении пяти лет
Убедитесь, что квартира зарегистрирована на ваше имя в ЕГРН.
Проверьте срок владения — от него зависит обязанность по налогу.
Подготовьте пакет документов: паспорт, выписку, договор дарения, правоустанавливающие бумаги.
Найдите покупателя и составьте договор купли-продажи.
Зарегистрируйте сделку в Росреестре.
Подайте декларацию 3-НДФЛ и при необходимости оплатите налог до 15 июля следующего года.
Ошибка: продавать квартиру сразу после дарения.
Последствие: уплата 13% от кадастровой стоимости или от разницы при продаже.
Альтернатива: дождаться окончания минимального срока владения или использовать налоговый вычет.
Ошибка: не учитывать расходы дарителя.
Последствие: переплата налога при продаже.
Альтернатива: подтвердить покупку квартиры дарителем и зачесть эту сумму в расходы.
Ошибка: не согласовать сделку с органами опеки при продаже жилья ребёнка.
Последствие: сделку могут признать недействительной.
Альтернатива: заранее подготовить документы и доказать, что интересы ребёнка не ущемлены.
Такая ситуация встречается часто: родители дарят жильё детям, но сами остаются в нём. Для продажи это становится препятствием. Чтобы избежать споров, лучше заранее оформить выписку дарителя и убедиться, что у него есть другое жильё.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность продать сразу после оформления
|Обязанность уплаты налога при коротком сроке владения
|Право собственности не требует согласия дарителя
|Возможные риски оспаривания сделки
|Есть налоговый вычет и возможность учесть расходы
|Дополнительные сложности при несовершеннолетних собственниках
Можно ли продать подаренную квартиру без налога?
Да, если прошло три года с момента дарения от близкого родственника или пять лет — от постороннего.
Сколько составит налог при продаже?
13% от кадастровой стоимости, если она выше 70% цены договора, либо от суммы сделки.
Что делать, если квартира подарена ребёнку?
Продать можно только с разрешения органов опеки, доказав, что условия ребёнка не ухудшатся.
Миф: подаренную квартиру нельзя продать без согласия дарителя.
Правда: распоряжение жильём полностью переходит к одаряемому.
Миф: налог при дарении всегда платится.
Правда: если даритель — близкий родственник, налог не взимается.
Миф: дарственная может быть отменена в любой момент.
Правда: это возможно только в исключительных случаях, например, если даритель пережил одаряемого и условие указано в договоре.
• В России дарение — один из самых распространённых способов передачи недвижимости в семье.
• Налоговый вычет в 1 млн рублей действует независимо от срока владения.
• Иногда дарение используют для минимизации наследственных споров.
В советское время договор дарения недвижимости применялся редко, так как большинство квартир находилось в государственном фонде. Массово этот инструмент стал использоваться после приватизации 90-х годов, когда семьи начали передавать жильё детям и внукам.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?