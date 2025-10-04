Подаренная квартира — это капкан: как щедрость близких может обернуться огромным налогом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:35
Недвижимость

Квартира, полученная в дар, открывает перед новым собственником полное право распоряжаться ею: жить, сдавать, обменивать или продавать. Однако на практике продажа такого жилья сопровождается рядом нюансов. Важно понимать, какие документы понадобятся, как действуют налоговые правила и в каких случаях можно сократить расходы.

Радость от покупки квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радость от покупки квартиры

Что значит "подаренная квартира"

Дарственная — это безвозмездная передача прав на недвижимость от одного человека другому. После подписания договора даритель утрачивает любые права на жильё, а одаряемый становится полноправным собственником. Чаще всего подобные сделки заключают между родственниками, хотя закон позволяет подарить квартиру любому лицу.

"С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости должны заключаться в нотариальной форме", — сказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Для близких родственников предусмотрена скидка на нотариальную пошлину, но это не касается налогов.

Какие документы нужны для дарственной

При оформлении договора через нотариуса обязательно готовят:

  1. Паспорта сторон.

  2. Выписку из ЕГРН.

  3. Правоустанавливающие документы на квартиру.

  4. Согласие супруга дарителя (если жильё ранее покупалось в браке).

Для одаряемого имущество становится личным и не включается в совместно нажитое.

Сравнение сроков владения для освобождения от налога

Даритель Минимальный срок владения Условие для продажи без налога
Близкий родственник 3 года Продажа после трёх лет не облагается НДФЛ
Посторонний или дальний родственник 5 лет Продажа без налога возможна только по истечении пяти лет

Советы шаг за шагом: как продать подаренную квартиру

  1. Убедитесь, что квартира зарегистрирована на ваше имя в ЕГРН.

  2. Проверьте срок владения — от него зависит обязанность по налогу.

  3. Подготовьте пакет документов: паспорт, выписку, договор дарения, правоустанавливающие бумаги.

  4. Найдите покупателя и составьте договор купли-продажи.

  5. Зарегистрируйте сделку в Росреестре.

  6. Подайте декларацию 3-НДФЛ и при необходимости оплатите налог до 15 июля следующего года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продавать квартиру сразу после дарения.

  • Последствие: уплата 13% от кадастровой стоимости или от разницы при продаже.

  • Альтернатива: дождаться окончания минимального срока владения или использовать налоговый вычет.

  • Ошибка: не учитывать расходы дарителя.

  • Последствие: переплата налога при продаже.

  • Альтернатива: подтвердить покупку квартиры дарителем и зачесть эту сумму в расходы.

  • Ошибка: не согласовать сделку с органами опеки при продаже жилья ребёнка.

  • Последствие: сделку могут признать недействительной.

  • Альтернатива: заранее подготовить документы и доказать, что интересы ребёнка не ущемлены.

А что если даритель продолжает жить в квартире?

Такая ситуация встречается часто: родители дарят жильё детям, но сами остаются в нём. Для продажи это становится препятствием. Чтобы избежать споров, лучше заранее оформить выписку дарителя и убедиться, что у него есть другое жильё.

Плюсы и минусы продажи подаренной квартиры

Плюсы Минусы
Возможность продать сразу после оформления Обязанность уплаты налога при коротком сроке владения
Право собственности не требует согласия дарителя Возможные риски оспаривания сделки
Есть налоговый вычет и возможность учесть расходы Дополнительные сложности при несовершеннолетних собственниках

FAQ

Можно ли продать подаренную квартиру без налога?
Да, если прошло три года с момента дарения от близкого родственника или пять лет — от постороннего.

Сколько составит налог при продаже?
13% от кадастровой стоимости, если она выше 70% цены договора, либо от суммы сделки.

Что делать, если квартира подарена ребёнку?
Продать можно только с разрешения органов опеки, доказав, что условия ребёнка не ухудшатся.

Мифы и правда

  • Миф: подаренную квартиру нельзя продать без согласия дарителя.
    Правда: распоряжение жильём полностью переходит к одаряемому.

  • Миф: налог при дарении всегда платится.
    Правда: если даритель — близкий родственник, налог не взимается.

  • Миф: дарственная может быть отменена в любой момент.
    Правда: это возможно только в исключительных случаях, например, если даритель пережил одаряемого и условие указано в договоре.

3 интересных факта

• В России дарение — один из самых распространённых способов передачи недвижимости в семье.
• Налоговый вычет в 1 млн рублей действует независимо от срока владения.
• Иногда дарение используют для минимизации наследственных споров.

Исторический контекст

В советское время договор дарения недвижимости применялся редко, так как большинство квартир находилось в государственном фонде. Массово этот инструмент стал использоваться после приватизации 90-х годов, когда семьи начали передавать жильё детям и внукам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Хотите грудь и руки сильнее? Жим лёжа сжигает жир и лечит сердце одновременно
