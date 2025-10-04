Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов
Розы сбрасывают листья сами: один час осенью спасает кусты от зимней гибели

Старое дерево снова задышит: натуральное средство вернёт паркету жизнь

4:14
Недвижимость

Паркет — это не только напольное покрытие, но и элемент уюта, который делает дом теплым и респектабельным. Однако даже самый прочный пол со временем теряет первоначальный вид: появляется тусклость, потёртости, пол перестаёт радовать глаз. К счастью, вернуть дереву жизнь можно без дорогостоящей химии и сложных процедур — достаточно использовать проверенные натуральные масла.

Гостиная с паркетом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гостиная с паркетом

Натуральные масла против химии

Паркет нуждается в уходе, но многие совершают ошибку, применяя агрессивные средства, которые сушат древесину и оставляют на ней незаметные повреждения. В отличие от них масла растительного происхождения действуют мягко: питают волокна, восстанавливают блеск, создают защитный слой.

Сравнение: масла и химические средства

Метод ухода Эффект Долговечность Цена Экологичность
Химические полироли Быстрый блеск, но краткосрочный Низкая Высокая Низкая
Воск для паркета Красивый результат, но требует навыка Средняя Средняя Средняя
Натуральные масла Питание и защита, мягкий блеск Высокая Низкая Высокая

Как вернуть блеск: пошаговый метод

  1. Очистите поверхность паркета мягкой метлой или пылесосом с насадкой для деликатных покрытий.

  2. Протрите пол сухой тканью, чтобы убрать остатки влаги и пыли.

  3. Нанесите на чистую мягкую тряпку небольшое количество масла (оливковое, льняное, тиковое или подсолнечное).

  4. Круговыми движениями пройдитесь по поверхности, уделяя внимание потёртым местам.

  5. Через 5-10 минут удалите излишки сухой тканью.

Этот процесс можно повторять раз в несколько месяцев для профилактики.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Использование агрессивных средств → древесина теряет влагу → альтернатива: мягкие натуральные масла.

  • Полировка по влажному полу → появление разводов и пятен → альтернатива: работать только на сухой поверхности.

  • Чрезмерное количество масла → липкий слой и следы → альтернатива: наносить тонкий равномерный слой.

А что если…

Если паркет сильно повреждён, одного масла будет недостаточно. В таком случае лучше провести лёгкую циклёвку, а затем закрепить эффект маслом или специальным защитным составом. Это даст полу "вторую жизнь" без капитального ремонта.

Плюсы и минусы метода с маслами

Плюсы Минусы
Доступность и низкая цена Нужно регулярно обновлять
Экологичность Нет эффекта "глянца", как от полироли
Продление срока службы дерева Требует времени на обработку
Простота применения Возможны пятна при избытке масла

FAQ

Какое масло лучше выбрать для паркета?
Оливковое и льняное подходят для регулярного ухода, тиковое — для усиленной защиты.

Сколько стоит обработка?
Флакон натурального масла обойдётся в 200-500 рублей, чего хватит на несколько процедур.

Что лучше: масло или воск?
Воск даёт более выразительный декоративный эффект, но масло глубже питает дерево и проще в применении.

Мифы и правда

  • Миф: паркету нужен только профессиональный уход.
    Правда: поддерживать блеск можно самостоятельно с помощью натуральных средств.

  • Миф: дешёвые масла не подходят для паркета.
    Правда: даже подсолнечное масло способно обновить пол, если использовать его правильно.

  • Миф: чем больше масла, тем лучше результат.
    Правда: избыток оставляет пятна, а не улучшает блеск.

3 интересных факта о паркете

  1. В старинных дворцах паркет натирали именно маслами и восками — привычных нам "химических полиролей" тогда не существовало.

  2. Льняное масло веками использовали не только для дерева, но и для защиты корабельных мачт от влаги.

  3. Правильно ухоженный паркет может служить более 50 лет, оставаясь красивым и прочным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Последние материалы
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
От кутежа к контейнеру: состоятельные люди платят сотни тысяч, чтобы три дня прожить жизнью бомжей на улице
Без муки и обжарки: 7 способов сделать суп густым и полезным — выбирайте по своему вкусу
Мифы о помадах: почему даже люкс сушит губы и подчёркивает возраст
Реакция на спирт может стоить жизни: когда отказ от алкоголя становится спасением
Вылили грязь: Садальский рассказал, что подкосило Армена Джигарханяна в последние годы жизни
Заговор против Кардашьян: как частные детективы спасли звезду от покушения
Цены выросли на 50 тысяч: самые популярные кроссоверы уходят из бюджета
Тайна спущенных шин: почему после шиномонтажа колёса теряют воздух без единого прокола
Больше 200 наименований под запретом: Россия продлила контрсанкции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.