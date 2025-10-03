Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа
Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий
Ржавчина на тормозных дисках появляется даже у новых авто: когда это безобидно, а когда грозит аварией
Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты
Долларовое дерево тянется к богатству: растение, которое обещает удачу, деньги и долгую счастливую жизнь
Каша, которая стала роскошью: гурьевский рецепт с абрикосами и пенками из сливок
Тайный союз с террористами: экс-глава MI-6 взорвал Лондон изнутри
Секущиеся концы не боятся температуры: мифы о стрижке горячими ножницами разоблачены
Напряжение нарастает: Солнце выбросило в космос мощное плазменное облако

То, что в Европе — роскошь, в Москве теперь стандарт: как выглядят обычные дома по реновации

5:16
Недвижимость

С начала этого года в Москве заметно продвинулась реализация масштабной программы реновации жилья. В разных округах столицы уже построено около шестидесяти новых домов, в которых суммарно насчитывается свыше 18 тысяч квартир. Общая площадь новостроек превысила миллион квадратных метров — внушительный показатель, позволяющий многим москвичам переселиться в современные и комфортные квартиры.

Квартира по реновации
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158789073/
Квартира по реновации

Новые дома и их распределение по округам

Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, новостройки появились в девяти округах города. Особенно активно велось строительство в Юго-Восточном административном округе — здесь возвели 11 домов. В Восточном округе появилось 10 новых зданий, в Северо-Восточном — 9, а на юго-западе столицы — 7. Таким образом, процесс обновления жилого фонда охватил сразу несколько крупных территорий Москвы.

По словам вице-мэра, только в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья для переселения москвичей из старых домов в новые квартиры. Это станет очередным шагом к выполнению масштабной задачи по обновлению городской среды.

Комфортная среда вокруг новостроек

В программе реновации большое внимание уделяется не только самим зданиям, но и окружающей инфраструктуре. Новые жилые комплексы строятся с учетом современных стандартов благоустройства.

Во дворах уже высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для жителей создаются зоны отдыха и спортивные площадки, чтобы во дворе можно было проводить время с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать на свежем воздухе. Такой подход позволяет новосёлам сразу чувствовать себя в новом районе комфортно.

Районы, где уже сданы дома

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что новые жилые комплексы появились в 37 районах столицы. Например, в Богородском, Кузьминках, Люблине и Царицыне построено по четыре дома, а в Коптеве и Косино-Ухтомском — по три. Это говорит о том, что программа охватывает не отдельные участки, а активно реализуется по всей Москве.

В каждом новом доме предусмотрены лифты, комнаты для консьержей, а также места для хранения велосипедов и детских колясок. Такой набор удобств становится стандартом и делает новые квартиры более функциональными для семей с детьми и пожилых жителей.

Качество строительства под контролем

Особое внимание уделяется качеству возводимых зданий. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина процесс строительства находится под постоянным наблюдением специалистов.

Председатель комитета госстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что инспекторы регулярно проверяют соответствие используемых материалов и выполняемых работ проектной документации. Дополнительно подключаются эксперты Центра экспертиз, которые проводят инструментальный контроль.

"В ходе выездных проверок инспекторы оценивают соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации", — пояснил председатель комитета Антон Слободчиков.

Только за этот год специалисты провели более 400 проверок на 60 объектах, готовящихся к сдаче. Такой подход позволяет гарантировать высокое качество нового жилья и соответствие всем утверждённым стандартам, как сообщает Москва 24.

Сколько семей уже переехали

Программа реновации — это не только строительство, но и реальное переселение людей. По данным столичных властей, с начала 2025 года новые квартиры получили более 10,8 тысячи семей. На востоке Москвы новоселье отметили свыше трёх тысяч семей, на севере — около 1,6 тысячи, а в Юго-Восточном округе — более 1,3 тысячи.

Такая динамика показывает, что процесс переселения идёт параллельно строительству и охватывает сразу все округа столицы. В перспективе новые дома должны улучшить жилищные условия примерно миллиона горожан.

Программа реновации в Москве продолжает активно развиваться. Новые дома строятся в разных районах столицы, обеспечивая жителей современными квартирами и благоустроенными дворами. Власти столицы делают ставку не только на скорость строительства, но и на качество возводимых зданий. Под строгим контролем специалистов новостройки становятся не просто жильём, а частью обновлённой городской среды.

Для десятков тысяч москвичей реновация уже стала шансом переехать из старых домов в современные квартиры, и этот процесс будет продолжаться в ближайшие годы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Новости спорта
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Мир. Новости мира
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Кот игнорирует лоток: это не каприз, а красный флаг серьезной болезни, которую нельзя упускать
Винтажные чулки возвращаются: 5 модных образов из бабушкиного шкафа, которые взорвали подиумы
Один литр масла способен убить целое озеро — автолюбители продолжают совершать эту ошибку
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Белый флаг на подоконнике: мирная лилия шепчет о том, чего хозяин пока не замечает
Говядина дороже, чем когда-либо: почему рекордные цены — это новая реальность
Проживи как маргинал: элитный тур для богатых и политиков стартует в России
Личная трагедия Айзы: бывшая жена Гуфа поделилась откровением о потере ребёнка
Гробница Менодоры: как трагедия превратилась в наследие города
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.