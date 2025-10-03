То, что в Европе — роскошь, в Москве теперь стандарт: как выглядят обычные дома по реновации

С начала этого года в Москве заметно продвинулась реализация масштабной программы реновации жилья. В разных округах столицы уже построено около шестидесяти новых домов, в которых суммарно насчитывается свыше 18 тысяч квартир. Общая площадь новостроек превысила миллион квадратных метров — внушительный показатель, позволяющий многим москвичам переселиться в современные и комфортные квартиры.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158789073/ Квартира по реновации

Новые дома и их распределение по округам

Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, новостройки появились в девяти округах города. Особенно активно велось строительство в Юго-Восточном административном округе — здесь возвели 11 домов. В Восточном округе появилось 10 новых зданий, в Северо-Восточном — 9, а на юго-западе столицы — 7. Таким образом, процесс обновления жилого фонда охватил сразу несколько крупных территорий Москвы.

По словам вице-мэра, только в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья для переселения москвичей из старых домов в новые квартиры. Это станет очередным шагом к выполнению масштабной задачи по обновлению городской среды.

Комфортная среда вокруг новостроек

В программе реновации большое внимание уделяется не только самим зданиям, но и окружающей инфраструктуре. Новые жилые комплексы строятся с учетом современных стандартов благоустройства.

Во дворах уже высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для жителей создаются зоны отдыха и спортивные площадки, чтобы во дворе можно было проводить время с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать на свежем воздухе. Такой подход позволяет новосёлам сразу чувствовать себя в новом районе комфортно.

Районы, где уже сданы дома

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что новые жилые комплексы появились в 37 районах столицы. Например, в Богородском, Кузьминках, Люблине и Царицыне построено по четыре дома, а в Коптеве и Косино-Ухтомском — по три. Это говорит о том, что программа охватывает не отдельные участки, а активно реализуется по всей Москве.

В каждом новом доме предусмотрены лифты, комнаты для консьержей, а также места для хранения велосипедов и детских колясок. Такой набор удобств становится стандартом и делает новые квартиры более функциональными для семей с детьми и пожилых жителей.

Качество строительства под контролем

Особое внимание уделяется качеству возводимых зданий. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина процесс строительства находится под постоянным наблюдением специалистов.

Председатель комитета госстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что инспекторы регулярно проверяют соответствие используемых материалов и выполняемых работ проектной документации. Дополнительно подключаются эксперты Центра экспертиз, которые проводят инструментальный контроль.

"В ходе выездных проверок инспекторы оценивают соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации", — пояснил председатель комитета Антон Слободчиков.

Только за этот год специалисты провели более 400 проверок на 60 объектах, готовящихся к сдаче. Такой подход позволяет гарантировать высокое качество нового жилья и соответствие всем утверждённым стандартам, как сообщает Москва 24.

Сколько семей уже переехали

Программа реновации — это не только строительство, но и реальное переселение людей. По данным столичных властей, с начала 2025 года новые квартиры получили более 10,8 тысячи семей. На востоке Москвы новоселье отметили свыше трёх тысяч семей, на севере — около 1,6 тысячи, а в Юго-Восточном округе — более 1,3 тысячи.

Такая динамика показывает, что процесс переселения идёт параллельно строительству и охватывает сразу все округа столицы. В перспективе новые дома должны улучшить жилищные условия примерно миллиона горожан.

Программа реновации в Москве продолжает активно развиваться. Новые дома строятся в разных районах столицы, обеспечивая жителей современными квартирами и благоустроенными дворами. Власти столицы делают ставку не только на скорость строительства, но и на качество возводимых зданий. Под строгим контролем специалистов новостройки становятся не просто жильём, а частью обновлённой городской среды.

Для десятков тысяч москвичей реновация уже стала шансом переехать из старых домов в современные квартиры, и этот процесс будет продолжаться в ближайшие годы.