Газовый счёт худеет на глазах: три настройки котла экономят больше, чем новая изоляция

С каждым отопительным сезоном счета за газ становятся всё заметнее в семейном бюджете. Но снизить расходы можно даже без замены котла или капитального ремонта — достаточно правильно его настроить. Эксперты выделяют три ключевых аспекта: температура подачи воды, температура горячей воды и программирование термостата. В сумме это даёт ощутимую экономию — до 10-15% за сезон.
Это вода, которая поступает в радиаторы. Для конденсационного котла оптимальной считается температура 55-60 °C. Если выставить 70 °C и выше, котёл начнёт тратить газ впустую, перегревая воду, которая не нужна такой горячей.
Многие держат её на максимуме, но это лишнее. Зимой комфортная температура — 55 °C, летом достаточно 50 °C. Более высокие значения не добавят удобства, но приведут к большему расходу.
Термостат с функцией программирования помогает снизить нагрузку. Например, ночью температура может быть на 2 °C ниже дневной. Это полезно и для здоровья, и для кошелька. Утром стоит включать котёл за час до пробуждения, чтобы квартира прогрелась вовремя.
Возьмём стандартный пример: дом площадью 100 м², семья из четырёх человек, отопительный сезон с октября по апрель. Средний расход газа за сезон — около 1500 м³, что даёт счёт примерно 37 500 рублей.
В сумме это почти 5 000 рублей за один сезон.
|Настройки котла
|Расход газа
|Счёт за сезон
|Экономия
|Без оптимизации
|1500 м³
|~37 500 руб.
|0
|Снижение температуры подачи
|-7%
|~34 800 руб.
|2 678 руб.
|Снижение температуры ГВС
|-3%
|~34 500 руб.
|306 руб.
|Программирование термостата
|-5%
|~33 600 руб.
|1 912 руб.
|Общая оптимизация
|-13%
|~32 500 руб.
|~5 000 руб.
А что если у вас нет термостата с программированием? Экономия всё равно возможна: хотя бы вручную снижайте температуру ночью. А если котёл старого образца и не конденсационный? Тогда эффект будет меньше, но даже в этом случае снижение температуры подачи помогает.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия до 15% за сезон
|Требуется следить за настройками
|Повышение комфорта и качества сна
|Не каждый котёл поддерживает все функции
|Продление срока службы техники
|Нужна ежегодная чистка и диагностика
Нет, достаточно 55 °C зимой и 50 °C летом.
Да, но эффект будет ниже. Автоматическое программирование даёт максимум.
Не реже одного раза в год. Это продлевает срок службы и снижает расход газа.
Таким образом, несколько простых корректировок в настройках котла превращаются в реальную экономию для семьи, снижая счета за газ и продлевая срок службы оборудования.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.