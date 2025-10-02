Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта ошибка с гантелями и ковриком сокращает срок их службы в несколько раз
Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма
Секрет вкуса прячется в деталях: новый способ изменить привычный омлет
Два пути: Валуев разделил судьбу паралимпийцев и олимпийской сборной России
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток

Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть

4:01
Недвижимость

Домашняя стирка часто превращается в испытание: полотенца становятся жёсткими, белые вещи со временем сереют, а спортивная одежда сохраняет неприятный запах даже после нескольких циклов. На помощь приходят простые и доступные помощники — пищевая сода и уксус. Эти средства есть почти на каждой кухне, но мало кто использует их на полную силу при уходе за бельём и стиральной машиной.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Зачем добавлять соду в стирку

Пищевая сода не только улучшает действие порошка, но и:

  • нейтрализует запахи,
  • удаляет стойкие пятна,
  • смягчает воду,
  • сохраняет ткани мягкими.

Её можно добавлять в барабан стиральной машины в разных дозировках, ориентируясь на тип белья и его состояние.

Чашка уксуса для мягкости полотенец

Жёсткие полотенца — распространённая проблема. Они становятся колючими после стирки, если использовать слишком много порошка или кондиционер, который оставляет налёт на волокнах. Решение простое: заменить кондиционер чашкой обычного уксуса. Добавьте его прямо в барабан без других средств, и полотенца снова станут мягкими и пушистыми.

Советы шаг за шагом: как использовать соду и уксус

  1. Добавьте &frac12 стакана соды к порошку при стирке белого белья.
  2. Для цветных тканей используйте &frac14 стакана соды.
  3. Если стираете полотенца, замените кондиционер чашкой уксуса.
  4. Для спортивной одежды с сильным запахом — &frac12 стакана соды в барабан.
  5. Для ухода за машиной: раз в месяц запускайте цикл с 1 стаканом соды и горячей водой.

А что если…

Что будет, если отказаться от химических кондиционеров и отбеливателей? Во-первых, ткани прослужат дольше, не будут разрушаться агрессивными веществами. Во-вторых, стиральная машина останется чистой и без налёта. В-третьих, снизится риск аллергии у детей и людей с чувствительной кожей.

FAQ

Можно ли заменить порошок одной содой?
Нет, сода усиливает действие моющего средства, но не способна полностью удалить загрязнения сама.

Как часто чистить стиральную машину содой?
Оптимально раз в месяц запускать пустую стирку с содой, а раз в 2-3 месяца добавлять уксус.

Безопасно ли использовать соду для детского белья?
Да, она считается гипоаллергенной и безопасной, особенно в небольших количествах.

Мифы и правда

  • Миф: "Уксус портит стиральную машину".
    Правда: при правильной дозировке он, наоборот, очищает и продлевает срок службы техники.
  • Миф: "Сода не справляется с запахами".
    Правда: именно сода нейтрализует кислые и щелочные запахи, в том числе пота.
  • Миф: "Натуральные средства хуже химических".
    Правда: сода и уксус часто оказываются эффективнее, особенно для удаления запахов.

Три интересных факта

  1. Сода смягчает воду, снижая образование накипи на ТЭНах стиральной машины.
  2. Уксус убивает до 80% бактерий на ткани без применения антисептиков.
  3. В старину соду использовали не только для стирки, но и для мытья полов и отбеливания скатертей.

Исторический контекст

Пищевая сода впервые массово появилась в быту в XIX веке в США. Её использовали не только для выпечки, но и для стирки, чистки серебра и удаления запахов. Уксус как чистящее средство известен ещё со времён Древнего Рима: им обрабатывали ткань и кожу для дезинфекции и смягчения. Сегодня эти средства возвращают популярность как экологичная альтернатива агрессивной химии.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.