Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть

Домашняя стирка часто превращается в испытание: полотенца становятся жёсткими, белые вещи со временем сереют, а спортивная одежда сохраняет неприятный запах даже после нескольких циклов. На помощь приходят простые и доступные помощники — пищевая сода и уксус. Эти средства есть почти на каждой кухне, но мало кто использует их на полную силу при уходе за бельём и стиральной машиной.
Пищевая сода не только улучшает действие порошка, но и:
Её можно добавлять в барабан стиральной машины в разных дозировках, ориентируясь на тип белья и его состояние.
Жёсткие полотенца — распространённая проблема. Они становятся колючими после стирки, если использовать слишком много порошка или кондиционер, который оставляет налёт на волокнах. Решение простое: заменить кондиционер чашкой обычного уксуса. Добавьте его прямо в барабан без других средств, и полотенца снова станут мягкими и пушистыми.
Что будет, если отказаться от химических кондиционеров и отбеливателей? Во-первых, ткани прослужат дольше, не будут разрушаться агрессивными веществами. Во-вторых, стиральная машина останется чистой и без налёта. В-третьих, снизится риск аллергии у детей и людей с чувствительной кожей.
Можно ли заменить порошок одной содой?
Нет, сода усиливает действие моющего средства, но не способна полностью удалить загрязнения сама.
Как часто чистить стиральную машину содой?
Оптимально раз в месяц запускать пустую стирку с содой, а раз в 2-3 месяца добавлять уксус.
Безопасно ли использовать соду для детского белья?
Да, она считается гипоаллергенной и безопасной, особенно в небольших количествах.
Пищевая сода впервые массово появилась в быту в XIX веке в США. Её использовали не только для выпечки, но и для стирки, чистки серебра и удаления запахов. Уксус как чистящее средство известен ещё со времён Древнего Рима: им обрабатывали ткань и кожу для дезинфекции и смягчения. Сегодня эти средства возвращают популярность как экологичная альтернатива агрессивной химии.
Уточнения
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
