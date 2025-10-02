Сдаете квартиру — ждите письмо счастья: за что владельцы жилья получают штрафы до 7000 рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Сдача квартиры или дома в аренду кажется многим простым способом дополнительного заработка. Но вместе с этим у собственников возникает обязанность — позаботиться о временной регистрации жильцов. Нарушение этого требования может обернуться штрафами как для арендодателя, так и для самого арендатора.

Обсуждение оплаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обсуждение оплаты

Штрафы для собственников и арендаторов

По закону ответственность за отсутствие регистрации жильцов наступает, если человек проживает дольше 90 дней без оформления. Сумма штрафа зависит от региона. В Москве и Санкт-Петербурге хозяин квартиры может заплатить от 5 до 7 тысяч рублей, в остальных городах России — от 2 до 5 тысяч. Для арендатора штраф ниже: в столице и северной столице — 3-5 тысяч, в регионах — 2-3 тысячи рублей.

"Штрафуют не за сам факт сдачи жилья в аренду, а за нарушение правил регистрационного учета", — пояснила юрист Ирина Лукьянова.

Таким образом, риск несут обе стороны договора аренды.

Когда регистрация не требуется

Существуют ситуации, когда временная прописка не нужна:

  1. Если арендатор является близким родственником собственника (супруг, дети, родители, братья, сестры и т. д.).

  2. Если жилец уже зарегистрирован в том же регионе. Например, прописан в Московской области и снимает жильё в Москве.

  3. Если срок проживания не превышает 90 дней.

Эти исключения позволяют избежать лишних формальностей, сообщает aif.ru.

Сравнение: штрафы в регионах

Категория Москва и СПб Другие регионы
Собственник 5-7 тыс. ₽ 2-5 тыс. ₽
Арендатор 3-5 тыс. ₽ 2-3 тыс. ₽

Советы шаг за шагом

  1. При заключении договора аренды уточняйте у жильцов, где они прописаны.

  2. Если срок проживания превышает 3 месяца, оформите временную регистрацию через МФЦ или портал "Госуслуги".

  3. Храните копии документов о регистрации — это лучший способ доказать добросовестность при проверке.

  4. Если аренда краткосрочная (например, посуточная), регистрация не требуется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не зарегистрировали жильцов.

  • Последствие: штраф до 7 тысяч рублей.

  • Альтернатива: онлайн-регистрация через "Госуслуги" за несколько минут.

А что если… арендатор откажется регистрироваться?

Такое случается, особенно при краткосрочной аренде. В этом случае собственнику стоит:

  • либо ограничить срок проживания 90 днями,

  • либо включить пункт о регистрации в договор.

Плюсы и минусы временной регистрации

Плюсы Минусы
Собственник защищён от штрафов Нужно потратить время на оформление
Арендатор может оформить детсад, школу, поликлинику При нежелании жильца оформить регистрацию — конфликт
Процедура бесплатна и доступна онлайн Иногда требуется личное присутствие обеих сторон

FAQ

Как оформить временную регистрацию?

Через портал "Госуслуги" или в любом МФЦ, предоставив паспорт и договор аренды.

Сколько стоит оформление?

Процедура бесплатная, госпошлина не взимается.

Можно ли зарегистрировать арендатора без его согласия?

Нет, требуется личное присутствие и заявление жильца.

Мифы и правда

  • Миф: временная регистрация лишает собственника прав на жильё.

  • Правда: это только учёт по месту пребывания, собственность не затрагивается.

  • Миф: процедура занимает недели.

  • Правда: через "Госуслуги" регистрация оформляется за несколько дней.

Интересные факты

  1. В крупных городах доля квартир, сдаваемых без регистрации жильцов, превышает 40%.

  2. Штрафы начали массово применять после поправок в КоАП в 2014 году.

  3. С 2020 года оформить временную регистрацию можно полностью онлайн, без визита в паспортный стол.

Исторический контекст

Учёт населения в России ведётся со времён Петра I, когда появились первые паспорта. В советскую эпоху действовала система прописки, жёстко ограничивающая перемещение граждан. Сегодня правила стали гибче: регистрация по месту жительства или пребывания служит инструментом учёта и защиты социальных прав.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
