Сдаете квартиру — ждите письмо счастья: за что владельцы жилья получают штрафы до 7000 рублей

Сдача квартиры или дома в аренду кажется многим простым способом дополнительного заработка. Но вместе с этим у собственников возникает обязанность — позаботиться о временной регистрации жильцов. Нарушение этого требования может обернуться штрафами как для арендодателя, так и для самого арендатора.
По закону ответственность за отсутствие регистрации жильцов наступает, если человек проживает дольше 90 дней без оформления. Сумма штрафа зависит от региона. В Москве и Санкт-Петербурге хозяин квартиры может заплатить от 5 до 7 тысяч рублей, в остальных городах России — от 2 до 5 тысяч. Для арендатора штраф ниже: в столице и северной столице — 3-5 тысяч, в регионах — 2-3 тысячи рублей.
"Штрафуют не за сам факт сдачи жилья в аренду, а за нарушение правил регистрационного учета", — пояснила юрист Ирина Лукьянова.
Таким образом, риск несут обе стороны договора аренды.
Существуют ситуации, когда временная прописка не нужна:
Если арендатор является близким родственником собственника (супруг, дети, родители, братья, сестры и т. д.).
Если жилец уже зарегистрирован в том же регионе. Например, прописан в Московской области и снимает жильё в Москве.
Если срок проживания не превышает 90 дней.
Эти исключения позволяют избежать лишних формальностей, сообщает aif.ru.
|Категория
|Москва и СПб
|Другие регионы
|Собственник
|5-7 тыс. ₽
|2-5 тыс. ₽
|Арендатор
|3-5 тыс. ₽
|2-3 тыс. ₽
При заключении договора аренды уточняйте у жильцов, где они прописаны.
Если срок проживания превышает 3 месяца, оформите временную регистрацию через МФЦ или портал "Госуслуги".
Храните копии документов о регистрации — это лучший способ доказать добросовестность при проверке.
Если аренда краткосрочная (например, посуточная), регистрация не требуется.
Ошибка: не зарегистрировали жильцов.
Последствие: штраф до 7 тысяч рублей.
Альтернатива: онлайн-регистрация через "Госуслуги" за несколько минут.
Такое случается, особенно при краткосрочной аренде. В этом случае собственнику стоит:
либо ограничить срок проживания 90 днями,
либо включить пункт о регистрации в договор.
|Плюсы
|Минусы
|Собственник защищён от штрафов
|Нужно потратить время на оформление
|Арендатор может оформить детсад, школу, поликлинику
|При нежелании жильца оформить регистрацию — конфликт
|Процедура бесплатна и доступна онлайн
|Иногда требуется личное присутствие обеих сторон
Через портал "Госуслуги" или в любом МФЦ, предоставив паспорт и договор аренды.
Процедура бесплатная, госпошлина не взимается.
Нет, требуется личное присутствие и заявление жильца.
Миф: временная регистрация лишает собственника прав на жильё.
Правда: это только учёт по месту пребывания, собственность не затрагивается.
Миф: процедура занимает недели.
Правда: через "Госуслуги" регистрация оформляется за несколько дней.
В крупных городах доля квартир, сдаваемых без регистрации жильцов, превышает 40%.
Штрафы начали массово применять после поправок в КоАП в 2014 году.
С 2020 года оформить временную регистрацию можно полностью онлайн, без визита в паспортный стол.
Учёт населения в России ведётся со времён Петра I, когда появились первые паспорта. В советскую эпоху действовала система прописки, жёстко ограничивающая перемещение граждан. Сегодня правила стали гибче: регистрация по месту жительства или пребывания служит инструментом учёта и защиты социальных прав.
