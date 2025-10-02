Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опавшие листья — это не мусор: один приём превращает их в золото для сада
Секрет праздничного стола в одной банке: помидоры и свекла заключают пикантный союз
Пернатые хищники готовы к захвату улиц: что удерживает чаек от власти над городами
Шум ушёл в прошлое: новая коробка меняет характер Lada Vesta
Трансплантация переписывает личность: врачи фиксируют странные изменения
Зима готовит реванш: гидрометцентр обещает холод сильнее прошлогоднего
В России начался гаражный ажиотаж: владельцы оформляют недвижимость, пока не поздно
Вы убиваете прогресс сами: 5 привычек, из-за которых тренировки не работают
Десять минут под полотенцем — и волосы получают щит против осенней разрухи

Лук — не только для борща: секрет сияющих стёкол без химии и лишних затрат

4:39
Недвижимость

Очистка окон кажется рутиной, которую чаще всего откладывают на потом. Магазины предлагают десятки средств для стекла — от классического спрея с аммиаком до концентрированного уксуса. Но существует старинный, почти забытый метод, который не требует покупки химии: достаточно взять половинку обычного лука. Его свойства позволяют добиться чистоты, блеска и дополнительного бонуса — отпугивания насекомых.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Почему именно лук

Луковица содержит эфирные масла и серосодержащие соединения, обладающие антибактериальным эффектом. Эти вещества помогают не только растворять загрязнения, но и устранять неприятный запах, оставшийся от копоти или кухонного жира. Кроме того, специфический аромат действует как естественный репеллент — в летний период окно, обработанное луком, меньше привлекает мух и комаров.

Сравнение способов очистки стекла

Метод Эффективность Запах Экологичность Стоимость
Специальные спреи Высокая Химический Средняя Средняя
Уксус Хорошая Резкий Высокая Низкая
Лимонный сок Средняя Свежий Высокая Средняя
Лук Высокая Сильный Очень высокая Низкая

Советы шаг за шагом

  1. Разрежьте луковицу пополам.

  2. Приложите срез к стеклу и мягкими движениями обработайте поверхность.

  3. Особое внимание уделите краям рамы и местам, где скапливается больше грязи.

  4. Оставьте сок на 2-3 минуты, чтобы активные вещества подействовали.

  5. Протрите стекло влажной тканью или бумажным полотенцем.

  6. При необходимости повторите процедуру на особо загрязнённых участках.

Этот способ особенно полезен для кухонных окон, где остаются следы жира, и для створок, выходящих на оживлённые улицы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать только сухую тряпку без предварительной обработки.
    → Последствие: Появление разводов и потеря прозрачности.
    → Альтернатива: Лук или раствор уксуса, которые смягчают загрязнения.

  • Ошибка: Натирать стекло луком и сразу же смывать водой.
    → Последствие: Полезные соединения не успеют подействовать.
    → Альтернатива: Подождать пару минут, затем протереть влажной тканью.

  • Ошибка: Слишком сильно тереть сухим луком.
    → Последствие: Возможные микроцарапины.
    → Альтернатива: Легкие круговые движения и последующая мягкая протирка.

А что если…

Что если использовать не только лук, но и чеснок? Чеснок обладает сходными антибактериальными свойствами, но оставляет ещё более стойкий запах. Такой вариант подойдёт для дачи или гаража, но в жилой комнате лучше ограничиться луком.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простота и доступность Сильный запах при использовании
Высокая экологичность Может потребоваться повторная обработка
Отпугивает насекомых Не подходит для людей с аллергией на лук
Придаёт стеклу блеск Эффект временный, требует регулярности

FAQ

Как часто можно использовать лук для мытья окон?
Раз в месяц достаточно для профилактики загрязнений и сохранения блеска.

Подходит ли этот метод для зеркал?
Да, луковый сок хорошо удаляет налёт и делает поверхность более яркой.

Не останется ли запах в комнате?
Если после обработки протереть стекло влажной тканью, запах улетучится в течение часа.

Мифы и правда

  • Миф: лук оставляет жирные разводы.
    Правда: при правильной протирке влажной тканью разводов не остаётся.

  • Миф: метод подходит только для старых деревянных рам.
    Правда: лук одинаково хорошо работает и на пластиковых окнах.

  • Миф: этот способ заменяет профессиональные средства.
    Правда: лук отлично справляется с бытовой грязью, но при сильных строительных загрязнениях лучше использовать спецсоставы.

3 интересных факта

  1. В старину хозяйки натирали луком оконные стёкла перед Пасхой — считалось, что он приносит в дом свежесть и здоровье.

  2. Лук применяли не только для мытья, но и для защиты урожая: срезанными половинками натирали деревянные балки теплиц от насекомых.

  3. Эфирные масла лука настолько сильны, что его сок применяют в некоторых натуральных средствах для дезинфекции кухни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
В России начался гаражный ажиотаж: владельцы оформляют недвижимость, пока не поздно
Вы убиваете прогресс сами: 5 привычек, из-за которых тренировки не работают
Десять минут под полотенцем — и волосы получают щит против осенней разрухи
Максим Галкин* рискует потерять своё имя: что стоит за этим тревожным шагом
Коллекторы больше не придут: теперь за долги по ЖКХ наказывают молча и куда более сурово
Кот с раздвоенным хвостом охраняет путь: ретро-поезд Куробэ покажет другую сторону Японии
Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla
"Изделие 545" выходит на испытания: кинетический перехватчик дронов в радиусе 100–150 м
Выпадают волосы и сохнут глаза? Это может быть не возраст: причина в другом
Маникюр как откровение: цвета этой осени расскажут о вас больше, чем слова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.