Забудьте о дрожи по ночам: простое действие обеспечит вам комфортный сон до самой весны

Похолодание неизбежно приближается, и вместе с ним встает вопрос о том, когда пора менять лёгкое летнее одеяло на более тёплое зимнее. Многие стараются отложить этот момент, но дискомфорт во сне и постоянное замерзание ночью быстро заставляют задуматься о замене постельных принадлежностей. К тому же, использование плотного одеяла может помочь сократить расходы на отопление — особенно в условиях роста коммунальных тарифов.

Когда приходит время зимнего одеяла

Специалисты обращают внимание, что резкий переход от сентября к октябрю обычно сопровождается заметным понижением температуры. В среднем за последние пять лет этот спад составил около трёх градусов. Однако этого не всегда достаточно, чтобы сразу менять одеяло — решающим фактором становится показатель в 10 градусов и ниже. Именно тогда сон под лёгким вариантом перестаёт быть комфортным.

В 2024 году, к примеру, октябрь впервые с 2020-го оказался холоднее обычного: средняя температура опустилась ниже 12 градусов. Но даже этот показатель ещё не был поводом переходить на максимально тёплое одеяло. Как отмечают эксперты, по-настоящему холодные ночи стабильно приходят лишь к концу октября — началу ноября.

"Мы должны задумываться о замене на зимнее одеяло, когда температура стабильно держится на уровне 10 градусов и ниже", — пояснила интерьерный эксперт Хлоя Барроу.

Оптимальная дата для замены

Опираясь на многолетние наблюдения, специалисты советуют ориентироваться на конец октября. В 2025 году наиболее подходящей датой называют 25 октября. Именно к этому времени в среднем начинается период первых серьёзных похолоданий, которые могут продлиться до весны.

Тем не менее, всё зависит от условий вашего дома. Если в квартире установлены старые окна с одним стеклом, холод ощущается раньше, и менять одеяло можно уже в середине месяца. В домах с качественным утеплением и современными стеклопакетами переход можно немного отложить.

Как выбрать подходящий вариант

Не менее важно определиться и с самим одеялом. Основной показатель здесь — так называемый "тог".

Тог (от англ. tog) — это единица измерения теплоизоляционных свойств одеяла, пледа или другого текстиля. Чем выше показатель тог, тем лучше изделие удерживает тепло.

Проще говоря, тог показывает, насколько тёплым будет одеяло:

  • 3,0-4,5 тог — лёгкие варианты для лета.

  • 7,5-10,5 тог — средняя плотность, подходит для весны и осени.

  • 12-15 тог — самые тёплые зимние одеяла.

В быту этот показатель помогает выбрать правильное одеяло под сезон и условия в доме. Например:

  • Для хорошо утеплённых домов достаточно 9-10,5 тог.
  • Для тех, кто любит особый уют и тепло, подойдут модели на 13,5 тог.
  • В случае отсутствия центрального отопления разумным выбором станет одеяло на 15 тог — это максимально доступный уровень утепления.

Таким образом, каждый выбирает ориентируясь на собственные условия и личные ощущения, но ключевым остаётся именно комфорт во сне.

Практичные советы

Чтобы не зависеть полностью от смены одеяла, можно использовать дополнительные приёмы. Например, застилать кровать тёплым пледом поверх одеяла, использовать фланелевые или бамбуковые простыни, которые лучше сохраняют тепло. Также стоит обратить внимание на утепление спальни: плотные шторы и ковры на полу помогают удерживать температуру.

Наконец, всегда стоит помнить, что правильный микроклимат в доме напрямую влияет не только на сон, но и на здоровье. Недосып и постоянное чувство холода могут ослабить иммунитет, сделать организм более уязвимым к сезонным болезням.

Оптимальный момент для замены лёгкого одеяла на зимнее в 2025 году — 25 октября. Однако точная дата зависит от условий в вашем доме и индивидуальной чувствительности к холоду. Главное — ориентироваться не только на календарь, но и на собственное ощущение комфорта. Тёплое одеяло поможет лучше высыпаться и сэкономить на отоплении в холодный сезон.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
