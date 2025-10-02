Счета за свет растут из-за одной ошибки с холодильником, которую совершают 9 из 10 хозяек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:20
Недвижимость

Большинство бытовых приборов в доме мы используем от случая к случаю: чайник включаем пару раз в день, стиральную машину — пару раз в неделю, а микроволновку и вовсе по необходимости. Но есть техника, которая работает круглосуточно и практически никогда не отдыхает — это холодильник. И именно он нередко оказывается одним из "невидимых" виновников высоких счетов за электричество.

Эксперты уверяют, что правильная настройка температуры в холодильнике помогает не только сохранить свежесть продуктов, но и сократить энергопотребление. Казалось бы, разница в один градус не так уж и велика, однако в масштабах года она способна существенно сказаться на семейном бюджете.

Почему температура в холодильнике имеет значение

Холодильник расходует энергию на поддержание определённого уровня холода. Если температура выставлена слишком низкой, мотор вынужден работать дольше и интенсивнее, а значит, расход электричества растёт. При этом продукты вовсе не становятся безопаснее — напротив, чрезмерный холод иногда ухудшает их вкус и текстуру.

Если же температура окажется выше нормы, то еда быстрее портится. Это приводит к лишним тратам: испорченные продукты приходится выбрасывать. В результате хозяева не только теряют деньги, но и создают дополнительную нагрузку на бытовую технику.

Оптимальные показатели

Специалисты компании Olive and Barr советуют проверять температуру в холодильнике хотя бы раз в сезон. Для этого лучше использовать бытовой термометр: его ставят в центр камеры на сутки, после чего корректируют настройки.

"Температура в холодильнике должна быть в диапазоне от +3°C до +4°C", — отметили эксперты Olive and Barr.

Именно этот показатель считается золотой серединой: продукты остаются свежими дольше, а мотор работает без перегрузки.

Как правильно регулировать

На панели управления холодильника обычно есть шкала или вращающийся регулятор. Многие думают, что цифры на нём обозначают градусы, но это не так. Как правило, чем выше цифра, тем холоднее внутри. Поэтому для установки оптимальной температуры лучше ориентироваться на показания термометра, а не только на положение ручки.

Также важно учитывать расположение холодильника. Если он стоит возле батареи или под прямыми солнечными лучами, мотор вынужден работать на пределе. Специалисты советуют ставить прибор в прохладное и затенённое место — тогда он будет потреблять меньше энергии.

Советы по экономии энергии

Помимо корректной температуры, есть и другие приёмы, позволяющие снизить расходы:

  1. Не ставьте в холодильник горячие блюда — сначала дайте им полностью остыть. Тёплая еда повышает температуру внутри, и мотору приходится работать с удвоенной нагрузкой.

  2. Проверяйте состояние уплотнительной резинки на дверце: если она изношена, холод будет "утекать" наружу.

  3. Не перегружайте полки — воздух должен свободно циркулировать.

  4. Регулярно размораживайте морозильное отделение: толстый слой льда ухудшает теплообмен.

  5. Чистите заднюю решётку (конденсатор) от пыли: это улучшает охлаждение и уменьшает нагрузку на компрессор.

Ещё один нюанс — организация хранения

Разные продукты лучше себя чувствуют на разных уровнях. Например, молочные изделия и готовые блюда стоит ставить на средние полки, овощи и фрукты — в специальные контейнеры, а мясо и рыбу — ближе к морозильнику. Такой порядок не только продлевает срок хранения, но и помогает холодильнику быстрее восстановить нужную температуру после открывания дверцы.

Следить за температурой холодильника и его состоянием — не пустая формальность, а реальная возможность экономить на электричестве, сохраняя при этом качество продуктов. Достаточно всего нескольких простых привычек: проверять показатели термометром, не перегружать камеру и не ставить горячие блюда. В итоге вы получите двойную выгоду — сбережёте деньги и продлите срок службы техники.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
